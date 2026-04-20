/Поглед.инфо/ Пекинският международен филмов фестивал утвърждава ролята си като важна платформа за обмен и диалог между китайски и чуждестранни кинематографисти. Наградата „Тиентан“, носеща името на Храма на небето в Пекин, се превърна в символ на приятелството и сътрудничеството в киното. Председателят на журито тази година, френската актриса Жулиет Бинош, подчерта, че киното създава връзки, които надхвърлят границите и времето.

В тазгодишното издание участват 1826 филма от 139 държави и региона, като 16 от тях са селектирани за основната конкурсна програма. Според организаторите, след 16 години развитие фестивалът се е превърнал в ключова платформа за представяне на китайското кино и за насърчаване на взаимното опознаване между различни филмови култури.

В рамките на събитието ще се проведат множество прожекции, форуми и съпътстващи инициативи. Китай ще продължи да подобрява средата за филмова продукция, да развива нови технологии и да насърчава интеграцията на киното в ежедневието.