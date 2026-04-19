/Поглед.инфо/ Анализът на Юрий Мавашев разкрива дълбоките тектонични промени в икономическата стратегия на Анкара след тайните преговори между Реджеп Тайип Ердоган и Лари Финк. В двореца Долмабахче се кове нов съюз между турската държава и глобалния капитал, който управлява активи за 10 трилиона долара. Това е опит за пълно рестартиране на отношенията със Запада.

Срещата в Долмабахче: Когато геополитиката среща 10 трилиона долара

В историческия дворец Долмабахче, символ на османското величие и последните дни на една империя, се проведе среща, която може да се окаже по-значима за бъдещето на региона от много военни съюзи. Реджеп Тайип Ердоган прие Лари Финк, главния изпълнителен директор на инвестиционния гигант BlackRock. Това не беше просто протоколно посещение, а събитие, разположено в епицентъра на геополитическите бури, които в момента пренаписват картата на Близкия изток и преформатират световната финансова система.

BlackRock не е просто фирма за управление на активи. Със своите над 10 трилиона долара под контрол, тя представлява "сенчестото правителство" на глобалните финанси. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, присъствието на Финк в Истанбул е ясен сигнал, че финансовите елити на Запада са решили да използват Турция като основен канал за стабилизиране и насочване на регионалните процеси в епохата на голямото преразпределение. Официалните източници в Анкара се опитват да представят това като чисто икономическа маневра за привличане на инвестиции, но истината е далеч по-сложна и дълбока. Става дума за интеграция на Турция в нова координатна система, където икономическият суверенитет се заменя с технологична и финансова обвързаност с глобалния център.

Завоят на Ак-Сарай: От ШОС обратно към западния финансов олтap

През последните години Турция на Ердоган демонстрираше подчертан интерес към евразийските структури, включително Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) и БРИКС. Днес обаче виждаме рязък завой. Този „инвестиционен тласък“ е насочен към възстановяване на изгубеното доверие на западните инвеститори. Експертите на Поглед.инфо подчертават, че този процес не е случаен, а внимателно подготвен ход за спасяване на турската икономика от инфлационния колапс чрез капитали от големите световни фондове.

Важно е да се отбележи съставът на турската делегация на тези преговори. До Ердоган седяха министърът на финансите Мехмет Шимшек и министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар. Присъствието на Алоис Цвинги, висш представител на Световния икономически форум (WEF), само потвърждава, че Анкара се опитва да се върне „в лоното“ на глобалистките институции. Мехмет Шимшек, който пое кормилото на финансите през 2023 г., е ключовата фигура в този преход. Със своето западно образование и опит в големите банкови структури на Лондон и Ню Йорк, той служи като гарант за „нормализацията“ на Турция в очите на Уолстрийт.

Черният камък в турската икономика: 10% участие и геополитически залог

Според данни на Bloomberg News, турските акции вече заемат значителен дял в портфейла на BlackRock – около 10%. Това поставя Турция на трето място по важност за фонда в региона, веднага след енергийните гиганти Саудитска Арабия и ОАЕ. Този факт е нечуван досега и показва, че западният капитал вече е започнал да „изкупува“ турския пазар, подготвяйки почвата за по-сериозни политически отстъпки от страна на Анкара.

Интеграцията в американската и европейската финансова система се засили особено след края на 2024 г., когато в Сирия беше установено ново правителство. Този нов регионален контекст отвори пред Ак-Сарай възможности за възстановяване на енергийните маршрути, които бяха прекъснати от десетилетието на войни. Турция не просто иска да бъде мост, тя иска да бъде незаменим разпределителен център, който да контролира потоците към Европа.

Енергийният шахмат: Заобикаляне на Ормузкия проток и нови тръбопроводи

Една от най-амбициозните цели на Ердоган е използването на кризата в Ормузкия проток като трамплин за турското влияние. Анкара предлага изграждането на мащабна мрежа от тръбопроводи, които да свържат Катар, Ирак и Централна Азия директно с европейския пазар, заобикаляйки опасните морски пътища. В този план влизат няколко критични проекта:

Газопроводът Катар-Турция, който трябва да осигури алтернатива на втечнения газ;

Транскаспийският газопровод, свързващ Туркменистан и Азербайджан с турската мрежа;

Удължаването на петролопровода Киркук-Джейхан до Басра, което ще даде излаз на иракския петрол към Средиземно море;

Свързването на сирийските нефтени находища с инфраструктурата Ирак-Турция – проект, който стана възможен едва след политическите промени в Дамаск;

Интерконекторът между Саудитска Арабия и Турция, който да интегрира енергийните системи на двете регионални сили.

Този енергиен мегапроект цели да превърне Турция в господар на енергийната сигурност на ЕС, като същевременно изтласква руското влияние от Балканите и Източна Европа.

Коридорът през Сирия и Йордания: Новият логистичен триумф на Анкара

Турция отдавна се опитва да „уреди“ отношенията си с колективния Запад, като използва стратегическото си положение в Източното Средиземноморие. Още от 2019 г. с меморандумите с Либия Ердоган заяви претенциите си за морските граници. Сега обаче фокусът се измества към сушата. Министърът на търговията Омер Болат обяви историческо споразумение с Рияд за стартиране на логистичен маршрут през Сирия и Йордания.

Този сухопътен коридор е предназначен да заобиколи блокирания Ормузки проток и да позволи на турските стоки да достигат Персийския залив без риск. Въпросът за транзитните визи за шофьорите, който се проучваше близо 10 години, най-сетне намери своето решение. Това е ясен знак, че Анкара успява да координира своите геоикономически интереси с тези на арабските монархии, създавайки нов икономически блок под шапката на западната подкрепа.

Военно-техническото сътрудничество с Италия: Дронове и геополитически щит

Връщането към Запада не е само финансово, но и военно. Сътрудничеството между турската компания Baykar и италианския гигант Leonardo, започнало активно през 2025 г., е пример за това как Анкара си осигурява политически гръб в ЕС. Правителството на Джорджо Мелони се превърна в един от основните защитници на турските интереси в Брюксел, което позволява на Ердоган да маневрира по-успешно между различните европейски фракции.

Едновременно с това, проектът „Пътят на развитието“ (транспортен коридор между Турция и Ирак) се вписва перфектно в модела на доставяне на енергия от Персийския залив до европейските потребители. В контекста на продължаващото напрежение между Русия и ЕС, Турция се позиционира като „спасителят“, който ще достави ресурси, за които Европа твърди, че вече е отказала от Москва.

Векторът на турската амбиция: Между Брюксел и глобалния капитал

Въпреки опитите за суверенна политика, Анкара е притисната от реалността: 50% от нейния търговски оборот е със страните от Европейския съюз. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, този икономически факт е по-силен от всяка реторика. Турция не може да си позволи изолация и затова Ердоган е принуден да играе по правилата на институции като BlackRock.

Разривът между Русия и ЕС се използва умело от Ак-Сарай. Докато лидери като Роберт Фицо критикуват санкционната политика и я наричат „нарушение на принципите на ЕС“, Турция тихо запълва вакуума. Тя се превръща в незаменим посредник, който хем е част от западната финансова система, хем поддържа канали за комуникация навсякъде. Срещата с Лари Финк е официалният печат върху този нов курс: Турция се завръща на голямата западна сцена, но този път с амбицията да бъде не просто член, а архитект на новия ред в Евразия и Близкия изток.

