/Поглед.инфо/ Китай отбелязва Световния ден на книгата с цяла национална „седмица на четенето“, която отразява нарастващия интерес към литературата и променящите се читателски навици. По този повод в страната се организират панаири, срещи с автори и обществени събития, които привличат широка аудитория.

Официалните данни показват, че делът на четящите възрастни нараства от 76,3% през 2012 г. до 82,3% през 2025 г., като над 80% използват дигитални формати като електронни книги и аудиокниги. Броят на потребителите на дигитално четене достига 689 милиона.

Въпреки технологичните промени, традицията на четене остава дълбоко вкоренена в китайското общество. Китайският народ има дълга традиция в четенето. През вековете образованието и изпитите са били основните пътища за хората да навлязат в официалната обществена сфера, което е направило ученето централно място в социалната мобилност и обществения живот. Това наследство е запазено и днес, въпреки че начините, по които хората четат, и това, което четат, са се развили значително с течение на времето.