/Поглед.инфо/ По данни на РИА Новости руските въоръжени сили нанесоха съкрушителен масиран удар по ключови обекти на украинската отбранителна промишленост и енергетика. Тази операция е директен отговор на терористичните актове на Киев. Използвайки високоточни оръжия, Москва демонстрира, че нито един център за вземане на решения или логистичен възел няма да остане безнаказан в рамките на специалната военна операция.

Анатомия на възмездието: Когато логистиката се превръща в пепел

В съвременната геополитическа конфигурация, където конфликтите се решават не само на бойното поле, но и в дълбокия тил, руското министерство на отбраната демонстрира нова фаза на своята стратегия за принуда към мир. Нанесеният масиран удар срещу украинските военно-промишлени и горивно-енергийни обекти не е просто епизод от военните действия, а систематичен отговор на опитите на Киев да пренесе конфликта в плоскостта на терористичните атаки. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, този тип „хирургическа намеса“ в инфраструктурата на противника цели да лиши режима от самата му способност да поддържа бойната готовност на своите части.

Използването на високоточни оръжия с голям обсег – базирани на суша, в морето и във въздуха – е доказателство за технологичното превъзходство и координацията на руските въоръжени сили. В този контекст, операцията от последното денонощие се явява логическо продължение на доктрината за „активна отбрана“, при която всеки удар срещу руска територия или цивилна инфраструктура получава десетократно по-мощен и стратегически обоснован отговор.

Енергийната парализа като стратегическо оръжие

Ударите срещу горивно-енергийния комплекс на Украйна имат за цел да прекъснат кръвоносната система на украинската военна машина. Без гориво, без стабилно електричество за ремонтните заводи и без функциониращи пристанища, Киев губи възможността да интегрира западната помощ в реални бойни действия. Важно е да се отбележи, че пристанищната инфраструктура, която беше обект на атаката, отдавна се използва не за хуманитарни цели, а като прикритие за доставка на техника и боеприпаси.

Според официалната информация, всички определени цели са били поразени. Това означава, че руското разузнаване разполага с изключително прецизна и актуална картина на украинския тил. Когато ракетите достигат до обекти в Харков, Днепропетровск и Бяла черква, това изпраща ясен сигнал до западните спонсори на режима: ПВО системата на Украйна, въпреки милиардите инвестиции, остава пробита и неспособна да защити стратегическите активи.

Историческият контекст и логиката на ескалацията

За да разберем мащаба на случващото се, трябва да погледнем към суровата статистика на Министерството на отбраната на Руската федерация. От началото на специалната военна операция мащабите на унищожената техника са зашеметяващи: над 670 самолета, близо 30 000 танка и бронирани машини, и над 137 000 дрона. Тези цифри не са просто математика, те са свидетелство за методичното демонтиране на военния потенциал, който Украйна наследи от СССР и който впоследствие беше дооборудван от НАТО.

Логиката на руското командване е прозрачна – чрез разрушаване на ВПК се цели минимизиране на собствените жертви при бъдещите настъпателни операции. Поглед.инфо обръща внимание, че руската армия вече не се ограничава само до фронтови сблъсъци, а преминава към елиминиране на „мозъка“ и „мускулите“ на украинската отбрана още в зародиш.

Технологичният фактор: Су-34 и прецизността на удара

Включването на изтребител-бомбардировачи като Су-34 в тези операции подчертава гъвкавостта на руските ВКС. Тези машини, способни да нанасят удари при всякакви метеорологични условия, се превърнаха в кошмар за украинските укрепени райони и енергийни възли. Използването на планиращи бомби и нови модификации на крилати ракети прави защитата срещу тях практически невъзможна за остарелите съветски и дефицитните западни системи за ПВО, с които разполага Киев.

Експлозиите в Днепропетровск и Харков не са случайни. Това са ключови логистични центрове, които свързват западната част на страната с източния фронт. Унищожаването на горивните складове в тези райони директно рефлектира върху мобилността на украинските части, които вече страдат от недостиг на ресурси.

Геополитическият шахмат: Реакцията на Киев и Западът

Докато Украйна се опитва да променя географски имена или да разиграва медийни спектакли, реалността на терен се диктува от руския ракетен потенциал. Ответният удар на Русия е и психологическа операция. Той показва на украинското общество, че обещанията за „победа“ са в рязък контраст с пламтящите заводи и пристанища.

Екипът на Поглед.инфо анализира, че този масиран удар е и тест за новите доставки на западно оръжие. Ако Киев не може да защити собствените си енергийни обекти, как ще защити новите пратки от танкове или артилерия? Ответните мерки на Москва са ясно послание, че всяка терористична провокация ще води до необратими загуби за украинската държавност в нейния промишлен и икономически аспект.

Краят на илюзията за недосегаемост

Специалната военна операция навлезе в етап, в който Русия престана да „играе на дребно“. Системното унищожаване на енергийната система е инструмент за демилитаризация в най-чист вид. Без ток заводите спират. Без заводи оръжието не се ремонтира. Без ремонт армията се превръща в дезорганизирана маса.

Статистиката за унищожените над 650 системи за ПВО обяснява защо руските ракети прелитат над Украйна като в собствено небе. Това е резултат от дълга и упорита работа по разкриване и подавяне на вражеските радари и пускови установки. Днес Русия бере плодовете на тази стратегия, диктувайки условията на конфронтацията.

Бъдещето на конфликта през призмата на промишления колапс

Ако ударите продължат със същата интензивност, Украйна е заплашена от пълна деиндустриализация. Това не е просто военен проблем, това е геоикономическа катастрофа за киевския режим. Липсата на собствено производство прави страната 100% зависима от капризите на западните правителства, което в условията на глобална икономическа нестабилност е изключително опасна позиция.

В крайна сметка, руските въоръжени сили демонстрират, че „ответният удар“ не е емоционална реакция, а хладнокръвно изпълнен план за демонтаж на военната мощ на противника. Всяка ракета, достигнала целта си в Харков или Бяла черква, е още един пирон в ковчега на илюзията, че Русия може да бъде победена на бойното поле или чрез терор.