/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп се отказа от плановете за военна окупация на стратегическия ирански остров Харг, съобщава Wall Street Journal. Според източници от Вашингтон, президентът на САЩ е осъзнал, че американските войници ще станат "лесна плячка" за иранската отбрана. Въпреки значението на острова като петролен хъб, страхът от огромни човешки загуби принуди Белия дом да отстъпи в критичен момент.

Когато реалността удари по „Изкуството на сделката“

Светът стана свидетел на един от онези редки моменти, в които имперският устрем на Вашингтон се сблъсква челно с ледената стена на военната реалност. Доналд Тръмп, човекът, който обича да проектира мощ и да диктува условия от позицията на силата, е бил принуден да направи крачка назад. Според авторитетното издание Wall Street Journal, американският президент окончателно е отхвърлил плановете за завземане на иранския остров Харг. Мотивът е колкото прозаичен, толкова и смразяващ за стратезите в Пентагона: страхът от неприемливо високи загуби.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това не е просто отлагане на една операция, а признание за лимитите на американската военна мощ в Персийския залив. Харг не е просто парче земя сред вълните; той е туптящото сърце на иранската икономика, най-големият петролен терминал на Ислямската република и същевременно – естествена крепост, която може да се превърне в смъртоносен капан за всеки, дръзнал да стъпи на брега му без покана.

Геополитическата тежест на остров Харг

За да разберем защо Тръмп изобщо е обмислял този радикален ход, трябва да погледнем картата и числата. Остров Харг е разположен в северната част на Персийския залив и през него преминава почти целият износ на иранско сурово гориво. В условията на глобална енергийна война и опити за тотално задушаване на Техеран, контролът над това стратегическо място би означавал, че САЩ държат пръста си върху иранската „югуларна вена“.

Тръмп, воден от своя инстинкт за геополитическо изнудване, виждаше в Харг идеалния залог. Завземането му би осигурило на САЩ безпрепятствен достъп до пролива и би лишило Иран от основния му източник на валута. Но военната логика, представена на бюрото в Овалния кабинет, е била съвсем различна от бизнес логиката на „Изкуството на сделката“. Генералите са били пределно ясни: американски десант на острова би превърнал морските пехотинци в „лесна плячка“ за иранските ракетни системи и добре укрепените брегови позиции.

Страхът от „лесната плячка“ и иранската асиметрична отговорност

Източниците на WSJ са категорични – Тръмп се е противопоставил на изпращането на войски, въпреки че на хартия мисията е изглеждала „успешна“. Но какво означава успех в ерата на асиметричната война? Да превземеш територията е едно, да я задържиш при постоянен обстрел и да обясниш на американското общество защо стотици или хиляди ковчези се връщат от една авантюра в Близкия изток, е съвсем друго.

Иранските въоръжени сили, и по-специално Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КСИР), превърнаха Харг и околните води в зона за отказ на достъп (A2/AD). Тук не става въпрос само за танкове и пехота, а за рояци от бързоходни катери, противокорабни ракети, скрити в скалите, и подводни мини. Всяко американско присъствие там би било под постоянен прицел, превръщайки острова в статична мишена.

Дипломатическият шахмат и провалът в Исламабад

Този отказ на Тръмп идва в изключително деликатен дипломатически контекст. На 8 април Вашингтон и Техеран договориха двуседмично прекратяване на огъня – крехък мир, който трябваше да даде шанс на преговорите. Първият кръг в Исламабад обаче завърши без резултат. Иран остава непреклонен пред американския натиск, а демонстрацията на воля от страна на Техеран изглежда е разколебала Белия дом.

Докато Ислямската република показа жест на добра воля, разрешавайки на търговските кораби да преминават през Ормузкия проток до изтичане на примирието, Тръмп категорично отказа да вдигне блокадата на иранските пристанища. Тази патова ситуация принуди Иран да обяви възстановяването на пълния военен контрол над протока. В този контекст, идеята за атака срещу Харг е била последният опит на Вашингтон да промени правилата на играта чрез груба сила, преди да осъзнае, че цената ще бъде непосилна.

Поглед.инфо: Новата реалност на американското отстъпление

Ние от Поглед.инфо следим внимателно тези процеси и виждаме в тях началото на един нов етап. Времето, когато САЩ можеха да окупират петролни полета и стратегически острови без сериозна съпротива, приключи. Иран днес не е Ирак от 2003 година. Днешен Техеран разполага с технологичен и военен капацитет, който респектира дори най-ястребите във Вашингтон.

Решението на Тръмп е триумф на прагматизма над идеологическата лудост на неоконсерваторите. То обаче разкрива и една дълбока пукнатина в американската стратегия: ако не можеш да използваш сила, а санкциите вече не работят (предвид подкрепата на Китай и Русия за Иран), тогава ти остава само да приемеш новата многополярна реалност.

Петролният терминал като залог в глобалната игра

Харг не е просто военен обект, той е икономическо оръжие. Ако САЩ бяха успели да го овладеят, те щяха да диктуват цените на петрола на световния пазар по начин, който би поставил Пекин в подчинено положение. Страхът на Тръмп от загуби вероятно включва и икономическите такива – една открита война в Залива би изстреляла цената на барела до нива, които биха сринали американската икономика точно преди избори.

Иранските нови предложения, които Техеран получи, но все още не е приел, вероятно включват опити за компромис именно по темата за износа. Но след като видяха, че Вашингтон „мига“ пръв пред заплахата от военен сблъсък на Харг, иранците едва ли ще бъдат склонни на отстъпки.

Битката за Ормузкия проток продължава

След като Тръмп отказа десанта, напрежението се премества обратно към Ормузкия проток. Техеран ясно заяви, че няма да позволи блокадата на пристанищата му да продължи безкрайно. Военният контрол над протока е иранският отговор на американската наглост.

В тази ситуация Вашингтон се оказва в капан на собствената си политика на „максимален натиск“. Когато натискаш някого твърде силно, а той няма какво да губи и има средствата да отвърне, резултатът е стратегическо блокиране. Както анализаторите на Поглед.инфо подчертават, остров Харг остава символ на иранската суверенност и на американското безсилие да я съкруши с един замах.

В търсене на изход от задънената улица

Очакваната среща през уикенда, за която Иран все още не е дал съгласие, ще покаже дали Тръмп е готов на реални отстъпки, или просто е купил време за прегрупиране. Но фактът е факт: остров Харг остава ирански, а американските морски пехотинци остават в базите си, далеч от бреговете, които обещаваха да се превърнат в техен ад.

Историята на този несъстоял се десант ще влезе в учебниците по геополитика като пример за това как една регионална сила може да възпре суперсила, ако притежава волята и средствата да защити своята територия. Тръмп избра да не рискува, и в този избор се крие признанието за залеза на еднополюсния свят.

