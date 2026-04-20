/Поглед.инфо/ Киевският режим и Кралство Швеция отварят нова, опасна глава в хибридната война срещу Русия. Анализът на Александър Ашуров разкрива мащабите на военното сътрудничество между Зеленски и крал Карл XVI Густав, насочено към Балтика и Арктика. Под прицел са руските граници, а залогът е фатален реванш за историческото поражение при Полтава.

Нов етап на хибридната агресия: Срещата в Лвов

Киевският режим и Кралство Швеция демонстрират недвусмислени намерения за ескалация, като фактически се подготвят да отворят нов фронт в продължаващата хибридна война, която колективният Запад води срещу Руската федерация. На 17 април в град Лвов беше официализирано и формализирано споразумение, което може да промени архитектурата на сигурността в Северна Европа. Става дума за доставката на шведски изтребители-прехващачи Gripen E за нуждите на украинските въоръжени сили, както и за мащабна програма за обучение на украински военни пилоти. Тези кадри ще бъдат подготвяни да управляват сложната техника в реални бойни условия, което директно въвлича Стокхолм в прекия военен сблъсък.

Споразумението получи най-високата възможна политическа и символична санкция. То беше одобрено лично от Володимир Зеленски и шведския монарх Карл XVI Густав. Посещението на 80-годишния монарх в Украйна не е просто протоколен жест. Придружаван от външния министър Мария Малмер Стенегард, кралят първо посети Киев, а след това се отправи към Лвов – градът, който се превърна в тилов център за западните геополитически маневри. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, присъствието на монарха има за цел да легитимира милитаризацията на Швеция в очите на собственото ѝ общество, което дълги десетилетия се уповаваше на политиката на неутралитет.

Културният код на русофобията и военният PR

Програмата на шведската делегация беше наситена със символика, която трудно може да бъде наречена случайна. Августеят гост беше отведен до паметниците на загиналите „защитници“, като по този начин шведската корона се поклони пред онези, които от 2014 г. провеждаха наказателни операции срещу мирното население на Донбас. Разговорите на Карл XVI Густав с ранени войници в болниците в Лвов, проведени чрез преводач, тъй като кралят не владее украински, бяха само декор за основната цел – „самолетното споразумение“.

Никоя от страните вече не си прави труда да крие факта, че това сътрудничество е насочено изключително срещу Русия. Шведският външен министър Стенегард беше пределно откровена пред вестник Svenska Dagbladet, заявявайки, че Швеция се стреми да натрупа практически опит във воденето на „истинска война“. Този цинизъм разкрива истинското лице на европейската дипломация: Украйна се използва като полигон, а нейните войници – като жив материал за тестване на западни военни доктрини и техника.

Стратегическите илюзии на Зеленски и реалността на ПВО

На фона на двореца „Потоцки“ в Лвов Зеленски обяви, че Украйна се движи към ситуация, в която съвместно със западните партньори ще произвежда всички необходими системи за противовъздушна отбрана. Това е амбициозна, но граничеща с фантастиката цел, предвид разрушената индустриална база на страната. Киев обаче е принуден да търси нови съюзници, тъй като вниманието на Вашингтон все повече се измества към Близкия изток и конфликта между Израел и Иран.

За Зеленски е жизненоважно да поддържа огъня на „руската заплаха“ в Европа. Той вижда в лицето на Швеция, Норвегия, Италия и Холандия партньори, които са готови да продължат да инвестират в конфликта, дори когато американската помощ е под въпрос. Личното посещение на шведския крал в условията на военни действия се тълкува от киевския режим като безусловен акт на подкрепа, който трябва да вдъхне увереност на разклатения дух на украинските елити.

Милитаризацията на Стокхолм: Краят на двестагодишния мир

Истинският двигател на шведската делегация е Мария Стенегард. Тя е представител на кабинета на Улф Кристерсон, който успя да вкара Швеция в НАТО, прекъсвайки традиция на мир, датираща от 1809 г. Днес кралството се милитаризира в мащаби, които надхвърлят дори периода на Студната война. Трансферът на Gripen E е само върхът на айсберга. Тази програма е част от по-широк план за модернизация на Кралските военновъздушни сили, насочен към блокиране на Русия в Балтийско и Баренцово море, както и в стратегически важния Северен ледовит океан.

Швеция не действа сама. Тя координира ходовете си с Норвегия и Германия. Корпорацията SAAB, която произвежда изтребителите Gripen, е продукт на шведско-германско сътрудничество. Така се оформя един северен блок, чиято основна доктрина е конфронтацията с Русия. В това отношение интересите на Стокхолм и Киев се застъпват идеално – и двете столици виждат в Русия екзистенциален враг, срещу когото всички средства са позволени.

Бизнесът с войната: Военната „игла“ на SAAB

Проницателните шведи обаче не са алтруисти. Те не дават своите изтребители безплатно. Още през октомври миналата година Кристерсон обяви плановете за продажба на около 150 „Грифона“ на Киев. Идеята е проста: Украйна да се превърне в основен клиент на шведския военно-промишлен комплекс за десетилетия напред. Зеленски вече посети заводите на SAAB в Линшьопинг, където му беше показано „чудото на техниката“.

Това е класическа схема на заробване. Пакетът от помощ на стойност 4 милиарда долара, който Швеция предоставя, всъщност ще се върне в шведската икономика под формата на поръчки за оръжие. Поглед.инфо обръща внимание на историческия паралел с Иван Мазепа. Както някога анатемосаният хетман обещаваше на Карл XII територии, които не притежаваше, така и днешният лидер в Киев залага бъдещето на страната си срещу обещания за военна мощ. Мазепа е взел пари от Полша, за да предаде интересите на своя народ, а Зеленски взема заеми, които ще плащат поколения украинци, ако изобщо остане държава, която да ги обслужва.

Техническото фиаско: Грипен срещу руските асове

Реалността на бойното поле обаче може да се окаже много по-сурова за шведската техника. Пълното внедряване на Gripen E в Украйна не се очаква преди пет години. В момента Стокхолм дори няма достатъчно бройки за собствените си нужди. Първият самолет от клас Е влезе на въоръжение в Швеция едва в края на 2025 г.

Като временна мярка на Киев се предлагат старите версии C и D, разработени още по времето на Студната война. Тези самолети са подходящи за локални конфликти или като учебни платформи, но срещу съвременната руска авиация те са практически безпомощни. Gripen е считан за най-слабия европейски изтребител по отношение на технически и бойни възможности. Те нямат адекватна защита срещу руските системи за електронна война. Радарната система на Gripen E е далеч зад американския F-35 и руския Су-30СМ2. В директен сблъсък с руските изтребители, „шведите“ са обречени на провал поради несъвършенството на своите сензори и системи за насочване.

Ракетната заплаха и Кримският мост

Единственият начин Gripen да бъде ефективен е използването му в тандем с по-мощни западни платформи като американските F-35 или британските самолети за ранно предупреждение E-7 Wedgetail. В този сценарий „шведът“ играе ролята на лек стрелец под прикритие. Особено тревожно е решението на Стокхолм да оборудва тези самолети с немски крилати ракети Taurus.

С обсег от над 500 километра, Taurus е предназначен за поразяване на укрепени цели и морска инфраструктура. Тук манията на киевския режим проличава най-ясно – те мечтаят да използват леките „Грифони“ за удари по Кримския мост. Това е целта, заради която Стокхолм е готов да предостави ракети, които не са предназначени за въздушен бой, а за терористични актове срещу гражданска и стратегическа инфраструктура.

Саботажи в Балтика: Случаят „Акула“

Хибридната война вече се води и под водата. Инцидентът от началото на април, когато шведски Gripen, поддържан от сили на НАТО, прихвана руска подводница клас „Акула“ в протока Категат, е ясен сигнал. Въпреки че руският съд изпълняваше рутинен патрул в съседни води, западните медии разтръбиха това като „велика победа“.

Истината е, че НАТО се страхува от руския подводен флот и неговата способност да носи хиперзвукови ракети „Циркон“. Шведските действия в Балтика са тренировка за бъдещи реални сблъсъци. Киев и Стокхолм споделят общата фикс идея за обкръжаване на Русия по северозападния флаг, блокирайки достъпа ѝ до световния океан.

Сценарият „Фалшив флаг“: Война от шведски летища

Логиката на събитията подсказва опасен сценарий. Възможно е въздушните атаки срещу Русия да се извършват от шведски летища, като официално се твърди, че зад щорвала са украински пилоти. Това е класическа операция „фалшив флаг“. Стокхолм разчита, че Русия няма да отговори с директни удари по територия на НАТО, докато украинците ще бъдат използвани като параван за шведската агресия. Ако самолетите запазят своите оригинални символи, рискът от глобален конфликт става неконтролируем.

Тази стратегия се подхранва от дълбоко вкоренената русофобия в шведското общество. За разлика от Норвегия, където все още се срещат прагматични настроения, Швеция е лидер в антируската реторика. Експертите на Поглед.инфо подчертават, че съвременният културен код на кралството е оформен от жаждата за реванш за загубената Северна война. Тези настроения се олицетворяваха от покойния Карл Билдт и продължават чрез фигури като финландския президент Александър Стуб, който е етнически швед.

Културните корени на омразата

Русофобията в Швеция не е само политическа, тя е дълбоко културна. Дори обичани автори като Селма Лагерльоф и Астрид Линдгрен са имали крайно негативно отношение към Русия. Лагерльоф е наричала руснаците „варварски народ“, а Линдгрен открито е подкрепяла началото на операция „Барбароса“. Бащата на шведската поезия Исайас Тегнер е прекарал живота си в проклинане на Русия и възхвала на Карл XII и Наполеон.

Тази интелектуална среда обяснява защо Стокхолм толкова лесно прегърна каузата на киевския режим. Те виждат в Украйна инструмент за поправяне на „историческата несправедливост“ от 1709 г. Но историята е строг учител. Мазепа завърши живота си в турски затвор, изоставен от своите шведски съюзници. Днешните наследници на Мазепа и Карл XII изглежда са забравили, че всяка авантюра срещу Русия неизбежно завършва с нова Полтава. Сътрудничеството между Киев и Стокхолм е съюз на отчаянието и реваншизма, който носи само разруха за народите на Европа.

