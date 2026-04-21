/Поглед.инфо/ Владимир Корнилов подлага на безпощадна дисекция циничните признания на европейския военен елит, според които Украйна е обречена да воюва до пълно изтощение поне до 2030 г. Докато Киев залъгва народа си с илюзии за победа, Брюксел и Лондон пресмятат колко точно кръв е необходима, за да завърши пълната милитаризация на Стария континент.

Цинизмът като стратегия: Когато маските на „демокрацията“ паднат

Европа ще направи всичко, което е по нейните сили и отвъд тях, за да поддържа Украйна в състояние на перманентна и изтощителна война възможно най-дълго. В Русия никога не сме си правили илюзии относно истинските намерения на западните ни „партньори“, но в последно време самите европейци спряха дори да се опитват да крият своите истински планове за украинския проект. Днес те излагат своите аргументи, желания и геополитически сметки на всеобщ поглед, без да се притесняват от чудовищния морал, който прозира зад тях.

Особено резонансно и, бих казал, отрезвяващо беше неотдавнашното изявление на генерал Фредерик Вансина, главнокомандващ на белгийската армия. В интервю за авторитетното издание Le Soir той направи признание, което би трябвало да накара всеки украинец да настръхне. Вансина заяви в прав текст: „След като конфликтът в Украйна приключи, Европа ще трябва да бъде достатъчно силна, за да възпре руснаците... Затова до 2030 г. трябва да можем да кажем на Владимир Путин: дори САЩ да не се бият на наша страна, те няма да спечелят войната срещу Европа. Все още имаме няколко години пред себе си. Благодарение на смелостта и кръвопролитията на украинците, те ни купуват това време. Ето защо им оказваме такава мощна подкрепа.“

Това не е просто мнение на един военен – това е официалната доктрина на оцеляването на европейския проект за сметка на една чужда държава. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, тук липсва всякакъв идеализъм. Белгиецът обяснява на достъпен език, че украинците трябва да продължат да умират още поне пет или шест години. И забележете – не в името на „свободата“, „демокрацията“ или „европейските ценности“, а единствено и само, за да се даде технологичен и логистичен прозорец на европейците да се въоръжат до зъби. Генералът изобщо не се вълнува от въпроса какво ще остане от самата Украйна, от нейния генофонд или държавност до 2030 г. За него тя е просто стока, купена с траншове от оръжие и „мощна подкрепа“.

Шокът на марионетките и логиката на господарите

Струва си да подчертаем отново: за Москва това не е новина. Ние отдавна разбираме механизма на този конфликт. Ето защо винаги сме приемали с насмешка и доза съжаление оплакванията на европейските дипломати за необходимостта им да присъстват на масата за мирни преговори. Когато нямаш суверенитет, ти си само наблюдател на собственото си превъоръжаване, докато други плащат цената. Но подобно откровено и пределно цинично изявление от действащ висш офицер на страна от НАТО шокира дори най-върлите украински подстрекатели на войната.

Дори скандалният депутат от Върховната рада Алексей Гончаренко, който обикновено е пръв в русофобската реторика, този път беше принуден да признае горчивата истина. Той интерпретира думите на белгиеца по следния начин: „Е, засега просто ще умрете тук, защото Европа още не е подготвена. Но не е ли цената твърде висока? Колко от нашите хора трябва да умрат?“ Въпросът му е риторичен, защото отговорът е ясен – толкова, колкото е необходимо, за да може последната фабрика за снаряди в Германия или Франция да заработи на пълни обороти.

Към неговия глас се присъедини и германският проукраински пропагандист Юрген Наудит. Той определи изказването на генерал Вансина като „една от най-отвратителните форми на лицемерие“. Според него това е „стратегическо малодушие и морален фалит“, при които една цяла страна е оставена сама да плаща сметката за сигурността на континента. Изглежда, че тези хора до последно са вярвали в приказките за „общото европейско семейство“, докато всъщност са били разглеждани като „пушечно месо“ с отложен край.

Стратегията „Готовност 2030“ и британският суперпрогнозатор

Всъщност белгийският генерал просто озвучи това, което е заложено в плана „Готовност 2030“. Този документ предвижда тотална милитаризация на Европейския съюз в рамките на текущото десетилетие. Вансина, като типичен войник, изтърси директно това, което политиците се опитват да маскират между редовете. Но той не е сам в тези прогнози.

Британците, без които не минава нито една геополитическа интрига, също добавиха своето в дискусията. Вестник „Таймс“ публикува данни от AI модела Cassi, наричан в Лондон „суперпрогнозатор“. Този изкуствен интелект е проиграл хиляди сценарии и е стигнал до извода, че вероятността Великобритания да влезе в голяма война през следващите десет години е 24%, ако разходите за отбрана останат под 3% от БВП. Но най-шокиращото в прогнозата на „ИИ Касандра“ е следното: шансовете за война за британците рязко се увеличават, ако военните действия в Украйна приключат до края на тази година.

Разбирате ли логиката на англосаксонците? Мирът в Украйна днес е заплаха за техния комфорт утре. Затова на западната общественост се вменява инстинктът: ако не искате да воювате самите вие, продължавайте да наливате пари и оръжие в киевския режим. Отново нито дума за бъдещето на украинския народ. Тяхното оцеляване е математическа грешка в алгоритмите на британския суперпрогнозатор.

Бизнесът с кръв: От депутатите до еврокомисарите

Най-трагичното в цялата ситуация е, че управляващата клика в Киев не само разбира тези правила, но и активно участва в наддаването. Юрий Камелчук, депутат от партията на Зеленски „Слуга на народа“, в интервю, дадено с подчертана лежерност, заяви: „Ние сме много евтини като защитници на Европа. Украинската война излиза много евтино на европейците. Трябва да искаме много повече за това, което правим.“

Това е самопризнание за търговия с хора в държавен мащаб. Зеленски и неговото обкръжение не крият, че искат да изстискат още повече финансови дивиденти от кръвта на съгражданите си. За тях мирът не е облекчение, а лична финансова катастрофа. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, политическото оцеляване на киевския режим е директно обвързано с продължителността на клането.

И тук стигаме до „монетизацията“ на политическата дейност на самите европейци. Наскоро руското Министерство на отбраната публикува списък с компании, произвеждащи оръжие за Украйна. Това предизвика истерия в европейските медии, които го нарекоха „списък с цели“. Но сред суматохата изплуваха интересни факти. Чешкият вестник Denik N обърна внимание на компанията U&C UAS, дъщерно дружество на украинската корпорация Deviro, която произвежда дронове.

Оказва се, че съсобственик в това военно предприятие е не кой да е, а Щефан Фюле – бившият европейски комисар по разширяването. Същият този Фюле, който навремето извиваше ръцете на Янукович за Споразумението за асоцииране и беше на първа линия на Евромайдана. Днес той притежава 10% от компания за дронове. Ето ви идеалния кръговрат: подпалваш войната като политик, а после печелиш от нея като бизнесмен. Никаква корупция, просто „европейски ценности“ в действие.

Пеперуди срещу ракети: Кога Европа ще се събуди?

Европейските медии пищят, че руските списъци застрашавали местните жители. Това е наглост, която трудно се описва. Значи фактът, че на тяхна територия се произвеждат системи за убиване на руски граждани, не ги притеснява, но възможността тези заводи да станат легитимни цели ги плаши?

В Дания се разигра комична, ако не беше трагична, ситуация. Местните жители изразиха опасения относно изграждането на нов завод за снаряди за Украйна в техния район. Военните ги успокоиха, че нямало никаква опасност. Единствената пречка пред строителството се оказа защитеният вид пеперуда хедър, живееща в близките храсти. Тоест, за европейската бюрокрация животът на една пеперуда е по-важен от сигурността на хората, които стават заложници на военното производство.

Но предупреждението на руското министерство е ясно: войната в Украйна може да стане много по-скъпа за Европа, отколкото сочат сметките на депутатите на Зеленски. И тази цена няма да бъде само финансова. Само рязкото нарастване на риска за самите европейци може да ги принуди да се откажат от плана да използват украинците като „евтин ресурс“ до 2030 г.

Русия открито предупреждава: ние няма да стоим и да чакаме вие да се превъоръжите, докато вашите проксита кървят на нашите граници. Ако Европа е избрала пътя на конфронтацията под прикритието на украинския конфликт, тя трябва да е готова да понесе последствията директно у дома си. Времето, което се опитват да купят с чужда кръв, може да се окаже времето на техния собствен край.

