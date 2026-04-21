/Поглед.инфо/ Анализаторът Дмитрий Минин разглежда тектоничните промени в българската политика след парламентарните избори на 19 април 2026 г. Победата на формацията на Румен Радев изпраща в историята модела „Борисов-Пеевски“ и предизвиква паника в Брюксел и Киев. Анализът разкрива геополитическите последици от този вот и новата роля на София на Балканите.

Геополитическият трус в София: Брюксел и Киев в състояние на шок

Триумфът на Румен Радев на парламентарните избори в България на 19 април 2026 г. се превърна в истинско политическо цунами, което помете не само местното статукво, но и предизвика сериозни притеснения в центровете на властта в Брюксел и Киев. Перманентната парламентарна криза, която раздираше балканската страна в продължение на пет години, изглежда най-накрая е приключила, но начинът, по който това се случи, далеч не отговаря на очакванията на евроатлантическите партньори.

Ръководството на Европейския съюз и режимът на Владимир Зеленски едва успяха да отпразнуват относителното поражение на Виктор Орбан на унгарските избори, макар че бързо стана ясно, че победителят там Петер Мадяр също няма да бъде лесен партньор, когато София им поднесе нова, още по-горчива изненада. Партията „Прогресивна България“, която се явява личен политически проект на бившия президент, военен пилот и командир на ВВС Румен Радев, спечели убедително доверието на избирателите.

Западните медии, свикнали да лепят етикети на всеки, който се отклонява от линията на Вашингтон, вече наричат Радев „новия Орбан“. Анализаторите на Поглед.инфо обаче посочват, че по своите убеждения и твърда позиция той е много по-близо до словашкия премиер Роберт Фицо. Радев, подобно на Фицо, демонстрира склонност към активно и прагматично сътрудничество с Русия, отказвайки да се подчинява на сляпата русофобия, диктувана от Брюксел. За Фицо това е най-добрата новина от месеци – той вече няма да бъде самотен в битката си срещу европейската бюрокрация. Сърбия също не скри задоволството си; президентът Александър Вучич бе сред първите, които лично поздравиха Радев, виждайки в него съюзник за стабилността на региона.

Крахът на политическата фрагментация и раждането на новата власт

Победата на Радев беше очаквана от социолозите, но никой не предвиди мащаба на този разгром. Смазващото мнозинство, което той получи, надхвърли прогнозите с близо 15%. Вместо очакваните 30%, „Прогресивна България“ събра около 45% от гласовете. Това е ясен сигнал, че българският народ е уморен от хаоса на осемте поредни избора в рамките на пет години и търси силна ръка, която да изведе страната от безпътицата.

С 130 места от общо 240 в еднокамарното Народно събрание, Радев разполага с комфортно мнозинство за сформиране на стабилно, еднопартийно правителство. Това слага край на ерата на „сглобките“ и задкулисните пазарлъци, които парализираха държавата. Нещо повече, победителят има възможност да разшири влиянието си чрез коалиция със своята съюзническа партия „Възраждане“, която със своите 13 депутати твърдо отстоява панславянски позиции и суверенитет. Към тях могат да се присъединят и представители на турското малцинство, водени от фигури като Мехмед Дикме, който вече определи резултата като „невиждан в историята на България“.

В тази нова конфигурация Радев може да се прицели дори в конституционни промени, подкрепен от своята близка съратничка Илияна Йотова, която заема президентския пост от януари 2026 г. Така цялата властова вертикала в страната се концентрира в ръцете на суверенистки настроени лидери, което е директен удар по либералния модел.

Крахът на мафиотския тандем: Борисов и Пеевски в политическото небитие

Едно от най-значимите събития на тези избори е пълното фиаско на дуото, което години наред символизираше корупционното превземане на българската държава – Бойко Борисов и Делян Пеевски. Лидерът на ГЕРБ, който дълго време се представяше за незаменим фактор за Европа, се срина до жалките 13%. Неговият съучастник Пеевски също претърпя тежко поражение. Тази „двойка бойци“ беше основният генератор на политическата криза, използвайки огромните си ресурси, за да фрагментират политическото пространство и да се спасят от правосъдието.

Годините на безогледно пълнене на джобовете и ерозия на институциите приключиха. Бойко Борисов, наричан от мнозина „българския кръстник“, вече не разполага с народната любов, а само със страха на подчинените си. Показателен е вотът в чужбина – там, където административният натиск на ГЕРБ не достига, Борисов събра едва 4%, което го постави на шесто място.

Румен Радев, със своя опит на генерал от ВВС и харизма на решителен лидер, се оказа единственият, способен да се изправи срещу „великия и страшен“ Борисов. Както подчертават коментаторите на Поглед.инфо, основен приоритет на новото управление ще бъде именно борбата с корупцията и изчистването на държавния апарат от наследството на ГЕРБ. В София вече се носят слухове за предстоящи арести на ключови фигури от старата власт. Борисов, който започна кариерата си като охранител на комунистическия лидер Тодор Живков, изглежда скоро ще трябва да дава обяснения пред закона за натрупаните милиарди.

Либералната опозиция и западният медиен хор

Партията на Кирил Петков „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) също се оказа сред губещите, макар и с резултат, сходен на този на ГЕРБ. Петков ще остане в опозиция, опитвайки се да се позиционира като единствения защитник на „европейските идеали“, но неговата изолация е очевидна. Той отказва съюз с Борисов, когото смята за „проклятие“, но същевременно е в остър конфликт с Радев по геополитическата ос.

Интересно е безпрецедентното внимание, което тези избори получиха от западните медийни гиганти. Bloomberg, Reuters, Washington Post и The New York Times се надпреварваха да анализират българския вот. Основният лайтмотив във всички статии е един: Източна Европа се променя и на власт идват „проруски кандидати“. Брюксел е силно обезпокоен, че България, която заема стратегическо положение на Черно море и притежава мощна оръжейна индустрия, може да се превърне в пречка за общата европейска политика спрямо Русия.

Германското издание Die Welt и британският Financial Times открито наричат Радев „троянският кон на Путин“. Те се опасяват, че София ще блокира санкциите и ще настоява за възобновяване на доставките на руски газ и петрол – нещо, за което Радев отдавна призовава в името на икономическото оцеляване на страната. За френската евродепутатка Валери Хаджер победата на Радев е повод за „дълбока загриженост“, тъй като тя вижда в него лидер, който говори езика на традиционните културни и религиозни връзки с Русия.

Кошмарът на Зеленски и краят на оръжейните доставки

The New York Times е категоричен: победата на Радев е сбъднатият кошмар на Зеленски. Досегашното „техническо“ правителство на Андрей Гюров, в опит да обслужи западните си господари преди изборите, подписа в Киев „Споразумение за сигурност“. С него България се ангажираше да изпраща още оръжия и да сътрудничи тясно с украинския военно-промишлен комплекс. Сега този документ е не повече от лист хартия без реална стойност.

Очаква се новото българско правителство рязко да ограничи военната помощ за Украйна, насочвайки ресурсите към собствената си отбрана и икономика. Украинските медии вече атакуват Радев, обвинявайки го в „антиукраински възгледи“ и прокарване на руски наративи. Истината обаче е, че Радев просто поставя българския национален интерес над интересите на киевския режим.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, „проруските“ наклонности на Радев не бива да се разглеждат като сляпо подчинение, а като прагматичен курс на опитен авиатор. Той усеща възходящите течения на световната политика и знае, че икономическата зависимост от Брюксел е тежък воденичен камък, особено след прибързаното приемане на еврото, което не донесе нищо друго освен инфлация и загуба на суверенитет.

България на кръстопът: Между икономическия прагматизъм и националния суверенитет

За Русия резултатите от изборите в България са обнадеждаващ знак. Фактът, че колективният Запад този път не успя ефективно да използва плашилото на „руската намеса“, за да манипулира вота, показва, че тези инструменти започват да издишат. Българите гласуваха за край на корупцията, за стабилност и за възобновяване на отношенията с Русия на базата на взаимно уважение и равенство.

Румен Радев е наясно с трудностите, които предстоят. Финансовото състояние на страната е тежко, а натискът от европейските институции ще бъде огромен. Въпреки това, той има мандата на народа да промени посоката. България вече не е просто послушен изпълнител на чужди воли на Балканите, а държава, която започва да търси своето място в един многополюсен свят.

Курсът е зададен. От тук нататък София ще трябва да лавира умело между Брюксел и Москва, но този път с капитан, който не се страхува от бурите.

