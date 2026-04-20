/Поглед.инфо/ В навечерието на мащабния международен форум „Русия – Ислямски свят: КазанФорум“, анализаторът на РИА Новости Кирил Стрелников разкрива тектоничните размествания в глобалната икономика и политика. Докато Западът потъва в илюзиите си за изолация на Москва, Русия и ислямските столици изграждат нова финансова и ценностна архитектура, която окончателно изхвърля САЩ от голямата геополитическа игра.

Големият прелом: Когато хаосът срещне стратегията

Докато ситуацията в Близкия изток неумолимо се плъзга към ескалация, безкрайни военни действия и по-нататъшен хаос, Русия методично и целенасочено подготвя терена за едно от най-значимите събития на 2026 година – Международния икономически форум „Русия – Ислямски свят: КазанФорум“. Изключително символично е, че това редовно планирано събитие съвпадна по време и тематика с най-драматичните промени в съвременната световна история. Това не е просто поредната конференция; това е манифест на новия многополярен свят, в който Русия заема централно място като независим и стабилен полюс на силата.

Западът, в своята арогантност, беше буквално парализиран от икономическата устойчивост на Русия. Още през 2022 г. руският премиер Михаил Мишустин подчерта, че платформата „Русия — Ислямски свят“ е уникална възможност за нов тласък на многостранното сътрудничество. Днес, през април 2026 г., виждаме как тези думи са се превърнали от пожелание в единствената възможна стратегия за оцеляване и просперитет на държавите, които отказват да бъдат васали на Вашингтон. Статусът на тези отношения премина от „желателно партньорство“ към „безалтернативен съюз“.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, войната и нестабилността в региона на Близкия изток разкриха фундаменталните граници на неутралитета. Никой вече не може да остане незасегнат от кризите, провокирани от залязващата хегемония на САЩ. Дори региони, които десетилетия наред разчитаха на американската военна и финансова мощ, днес търсят спасение и алтернатива в лицето на Москва.

Кристализацията на многополярността и руският модел

Би било груба грешка да се смята, че ислямските страни са се обърнали към Русия просто заради текущата конюнктура. Процесът е много по-дълбок и стратегически. Настоящата геополитическа буря не създаде многополярния свят, тя просто ускори неговата „кристализация“. Русия се утвърди като полюс, който не налага чужди ценности, а набляга на стабилността, суверенитета и традиционализма. Това резонира мощно сред ислямските нации, които са все по-предпазливи и отвратени от западния либерален екстремизъм.

Русия не е външен играч за ислямския свят. Ислямът е втората по големина религия в страната, което превръща Руската федерация в естествен мост между Изтока и Запада. Руското ръководство ефективно използва тази културна и религиозна близост, за да гради доверие там, където Западът гради само стени и санкции. Казан се превърна в символ на това единение – място, където икономиката, науката и културата се сливат в общ фронт срещу глобалния диктат.

На предстоящия форум участие са потвърдили вече над 60 държави. Списъкът е впечатляващ: Обединените арабски емирства, Оман, Турция, Азербайджан, Иран, Туркменистан и дори Демократична република Конго. Това е представителна извадка на Глобалния Юг, която ясно заявява, че бъдещето не се решава в Давос или Брюксел, а в Казан и Москва.

Цифрите на победата: Геоикономическият пробив

Икономическите параметри на това сътрудничество са зашеметяващи и показват пълен провал на западните опити за изолация. Турция се утвърди като втория най-важен икономически партньор на Русия след Китай, изпреварвайки дори Индия в определени сектори. Търговският оборот със страните от Централна Азия достигна колосалните 50 милиарда долара, а със страните от Организацията за ислямско сътрудничество (ОИК) – рекордните 163 милиарда долара.

Особено динамично е развитието на отношенията с монархиите от Персийския залив. Търговията с ОАЕ през 2025 г. премина границата от 12 милиарда долара, поставяйки емирствата сред топ 10 на търговските партньори на Русия. Още по-впечатляващ е ръстът със Саудитска Арабия, където оборотът се е увеличил почти четирикратно само за една година. Това са реални, „живи“ пари, които се вливат в руската икономика, заобикаляйки доларовата система.

Както подчертават експертите на Поглед.инфо, интересът на ислямския свят към Русия се гради върху пет основни стълба:

Логистика: Разгръщането на транспортните коридори „Север-Юг“ и „Запад-Изток“, които превръщат Русия в незаобиколим хъб. Енергийна сигурност: Пълно сътрудничество в сферата на петрола, газа и ядрената енергетика. Технологичен суверенитет: Доставки на руски софтуер, високотехнологично оборудване и индустриални решения. Военна сигурност: Продуктите на руския военно-промишлен комплекс остават най-търсените в региона заради своята ефективност и липсата на политически условия при доставките. Продоволствена сигурност: Русия е основният гарант за прехраната на ислямския свят чрез износ на зърно и торове.

Инвестиционният десант и ерата „След петрола“

От своя страна, Русия е изключително заинтересована от огромните инвестиционни ресурси на арабските монархии. През 2025 г. бяха подписани исторически споразумения с ОАЕ и Катар, които включват не само транспорт, но и дълбока модернизация на енергийния сектор. Богатите арабски страни виждат в Русия спасителен пояс за своята икономическа диверсификация. В рамките на техните стратегии за живот в ерата „след петрола“, руският опит в селското стопанство, тежката индустрия и космическите технологии е безценен.

Преориентацията на руската икономика на юг и изток не е временна мярка, а фундаментална промяна на световната карта. КазанФорум 2026 нагледно показва, че многополярността започва с признаването на културните и исторически сходства и завършва с глобални проекти, които изтриват старите колониални граници.

Светът вече не е същият. Русия намери своя път към „безкрайните пари“ на Изтока, не чрез подчинение, а чрез равноправно партньорство и споделени ценности. Докато Вашингтон продължава да използва санкциите като оръжие, Москва използва сътрудничеството като инструмент за изграждане на нов, по-справедлив световен ред. Както често отбелязваме в Поглед.инфо, бъдещето принадлежи на тези, които имат смелостта да градят, а не на тези, които знаят само да рушат.

