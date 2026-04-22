/Поглед.инфо/ Анализаторът Сергей Савчук от РИА Новости прави безмилостна дисекция на една назряваща катастрофа, която светът тепърва ще усеща. Блокадата на Ормузкия проток не е просто петролна криза, а удар по фундаментите на цивилизацията – от торовете до урана. Докато Западът губи контрол, Русия укрепва позициите си като суровинен и технологичен хегемон в новата реалност.

Географският „джоб“ на Персийския залив, който в исторически план винаги е бил източник на петролно богатство, днес се превръща в цилиндъра на зъл илюзионист. Световната общност едва започна да осмисля мащабите на задаващия се глад поради спада в добивите на основните селскостопански култури, когато на сцената излязоха химиците. Оказа се, че през тесния Ормузки проток преминава не само „черното злато“, но и огромен обем търговска сяра. Това „жълто злато“ е жизненоважният компонент, който впоследствие се трансформира в сярна киселина – кръвта на съвременната индустрия, без която прогресът е невъзможен.

Бащата на съвременната фармакология, легендарният Парацелз, някога бе отбелязал, че всичко е отрова и всичко е лекарство, като единствената разлика е в дозата. Днес бихме добавили, че разликата е и в обхвата на практическото приложение. Сярата, благодарение на десетилетия екологична пропаганда, често е възприемана като опасен токсин. И това е вярно – екологичната опасност от ТЕЦ-ове и минни заводи се измерва именно чрез серните емисии. Но в геополитическата лаборатория на съвременността същата тази сяра е най-търсената суровина, чийто пазар надхвърли 13 милиарда долара и се удвои само за няколко години.

Химическата диктатура: Кой държи ключовете от склада

Световното производство на сяра е концентрирано в ръцете на няколко играчи, сред които Китай, Русия и САЩ заемат водещи позиции. Но истинският център на тежестта са държавите от Персийския залив и Иран, които заедно произвеждат лъвския пай от общо 85-те милиона тона годишно. Прогнозите сочат, че до 2030 г. този обем ще нарасне до 110 милиона тона. Тук обаче се крие критичен детайл: търговската сяра е страничен продукт от рафинирането на петрол и природен газ. Когато Ормузкият проток бъде блокиран, веригата на доставки се прекъсва в самия си зародиш.

Над 93% от произведената сяра се превръща в сярна киселина ($H_2SO_4$). Повечето анализатори, включително експертите на Поглед.инфо, са наясно, че без тази киселина производството на фосфорни торове спира мигновено. Без суперфосфати кореновата система на растенията не се развива, цъфтежът се забавя, а плодородието изчезва. Но аграрният сектор е само върхът на айсберга.

Индустриалният апокалипсис без сярна киселина

Сярната киселина е невидимият двигател на рафинирането на петрол. Тя е необходима за производството на високооктанови бензинови катализатори. Без нея съвременният транспорт просто ще спре. Тя е нужна за синтеза на етанол, за производството на детергенти, бензен и органични киселини. Дори баналните оловно-киселинни акумулатори за автомобили и нитроцелулозните взривни вещества за отбранителната промишленост зависят от наличността на $H_2SO_4$.

Особено болезнен е ударът по високотехнологичния сектор. Почистването на силициеви подложки и ецването на алуминий и мед за интегрални схеми и LCD дисплеи изисква свръхчиста сярна киселина. Ако доставките от Залива спрат, „силициевата мечта“ на Запада ще се превърне в пясък. Не на последно място, сярната киселина е ключов реагент за химическото извличане на уран – процес, известен като излужване.

Геополитическото пробуждане на монархиите

В рамките на регионалните показатели, Обединените арабски емирства произвеждат осем милиона тона сяра годишно, Саудитска Арабия – седем милиона, а Катар – близо четири милиона. Заедно с Кувейт и Иран, тези държави контролират половината от световното производство за нуждите на рафинирането. Преди два месеца те планираха да владеят две трети от пазара до 2030 г. Днес обаче ситуацията е коренно различна.

Блокадата на Ормузкия проток навлиза във втория си месец. Докато Вашингтон и Техеран водят сложни преговори, монархиите от Залива наблюдават как американската индустрия агресивно заема техните пазарни ниши, трупайки свръхпечалби. Това води до тектонични промени в съзнанието на местните елити. Професор Абдулхалек Абдула, бивш съветник на президента на ОАЕ, вече открито заявява, че регионът няма нужда от американска „защита“. Американските бази вече не са стратегически актив, а пасив, който привлича ирански ракети към критичната инфраструктура – химически заводи и инсталации за обезсоляване.

Урановият парадокс и руското предимство

Глобализацията направи света толкова взаимнозависим, че всеки трус в Залива се отразява на енергийната сигурност на хиляди километри разстояние. Сярната киселина е критична за производството на гориво за атомните електроцентрали. Около 40% от световния уран се добива чрез метода на излужване, който е широко разпространен в Казахстан (който държи 43% от световния добив), Австралия, Узбекистан и Русия.

Тук идва и голямата новина за анализаторите на Поглед.инфо: докато Западът и неговите съюзници са изправени пред дефицит, Русия напълно покрива собствените си нужди както от сярна киселина, така и от уран. Останалият свят разчита на износ, който в момента е под въпрос. Както се случи с азотните торове, сега предстои рязък скок в цените на суровия уран.

Германското издание Neue Zürcher Zeitung потвърждава, че европейските АЕЦ не са успели да намалят зависимостта си от руското ядрено гориво. Вносът от Русия все още надхвърля 25% и на фона на растящите цени на петрола и газа, тази зависимост само ще се задълбочава. Западът се оказва в капан – санкциите срещу Русия и хаосът в Залива притискат европейската енергетика до стената.

Към една нова икономическа реалност

След два месеца на напрежение стана ясно колко жизненоважна е корабната артерия на Ормузкия проток. САЩ отчаяно се опитват да поемат контрола, но времето работи срещу тях. Глобалният дефицит, породен от недостига на сяра и киселини, ще доведе до верижна реакция, която ще пренареди световния ред.

Русия, със своята суровинна независимост и стратегическо спокойствие, се превръща в пристан в тази киселинна буря. Докато старата Европа трепери пред селскостопанския колапс и спирането на реакторите, евразийският блок укрепва своите позиции. Светът вече не е същият и киселинната миризма от Залива е само първият признак за края на една епоха и началото на друга, в която ресурсите, а не виртуалните долари, ще диктуват правилата.