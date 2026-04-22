/Поглед.инфо/ Китайски инженери разработват проект за изграждане на „парник“ на лунната повърхност, която да подпомага роботизирани мисии и бъдещи дългосрочни изследвания. Основната цел е да се създаде защитена среда, позволяваща на апарати и роботи да издържат на екстремните условия по време на лунната нощ, която продължава около 14 дни и достига температури до минус 200 градуса по Целзий.

Проектът стъпва върху напредъка на китайската лунна програма, включително мисията „Чан’ъ-6“, която за първи път в историята върна проби от обратната страна на Луната. Подобни технологии се разглеждат като ключови за бъдещо устойчиво присъствие на човечеството на Луната.