/Поглед.инфо/ На 21 април германският център за автомобилни изследвания CAM (Center of Automotive Management) публикува „Доклад за автомобилните иновации 2026“.

Китайският производител BYD за първи път се намира на първо място в световната класация за иновации в автомобилната индустрия със 157 точки, изпреварвайки миналогодишния шампион Volkswagen (143 точки). Mercedes-Benz е трети със 134 точки. Xiaopeng Motors (128 точки), BMW и Geely Group заемат четвърто до шесто място.

За първи път на върха на тази класация застава китайски автомобилен производител. Това е добър резултат на усилията на Китай в тази посока след като през 2005 г. беше стартиран проектът „Изследване на автомобилните иновации“,