/Поглед.инфо/ Резултатите от последните парламентарни избори в България предизвикаха истински шок в Брюксел, докато страната се готви за радикален завой в своята външна политика. Дмитрий Бавирин анализира за РИА "Новости" феноменалния успех на новата партия на Румен Радев, която обещава да сложи край на безкрайната политическа криза и да възстанови отношенията с Русия.

Генералът, който промени правилата на играта

В началото на тази година модерната тенденция беше т.нар. „славянски поглед“ – изражение на хора, които сякаш току-що са излезли от тежка смяна в урановите мини на Сибир, леко уморени, но непоколебими. Бъдещият министър-председател на България, Румен Радев, е олицетворение на този образ. Неговото изражение остава неизменно – сериозно, сложно и натоварено с отговорност. Той говори кратко, мощно и директно, като човек, свикнал да дава заповеди. Като генерал-майор и бивш командир на Военновъздушните сили, той има пълното право на това.

Този стил на поведение създава усещането за лидер, който ще дойде и тихомълком ще подреди хаоса, в който страната тъне от години. Именно това донесе на неговата новосформирана Прогресивна партия впечатляващ електорален успех. Екзитполовете сочат резултат от близо 40%, което за българската политическа реалност е истински триумф. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този резултат не е просто цифра, а категорична присъда над досегашния модел на управление.

Краят на осемкратната агония и западните илюзии

За България това е исторически момент. На осмия опит българите най-накрая са на път да получат правителство, което не се срамува от своята славянска идентичност и православно наследство. Според социологическите проучвания българите остават най-проруски настроеният народ в Европейския съюз, а Радев, който не е нито русофоб, нито „безгръбначен охлюв“, е логичният избор на това мнозинство.

Победата му беше прогнозирана, но никой не очакваше тя да бъде толкова зрелищна. Досегашният фаворит на Европейската комисия Асен Василев прояви арогантност преди вота, вярвайки, че без неговата партия „Продължаваме промяната“ Радев никога няма да достигне до реалната власт. Василев заплашваше, че няма да прави компромиси със „съмнителни личности“, които игнорират диктата на „Майка Европа“ и гледат към Москва. Днес обаче ситуацията е коренно различна. Василев е принуден да наблюдава отстрани как страниците, писани под диктовката на Урсула фон дер Лайен, стават напълно излишни. Радев има пред себе си пътя за сформиране на коалиция с национално-патриотични сили като „Възраждане“ или със социалистите, ако те прескочат избирателната бариера.

Брюксел допива горчивото шампанско

В Брюксел еуфорията от евентуалното оттегляне на Виктор Орбан в Унгария бързо беше заменена от горчилка. Европейските чиновници с ужас осъзнават, че Радев е готов да поеме ролята на новия „размирник“ и глас на разума в Съюза. Неговите думи, че България е единствената страна в ЕС, която е едновременно славянска и източноправославна, не са просто реторика. Той вижда страната като ключово звено в механизма за възстановяване на отношенията с Русия.

Според логиката на Поглед.инфо, Радев не е романтик, а суров прагматик. Той разбира, че една малка и икономически изтощена страна се нуждае от стабилни патерици, каквито са руският пазар и енергийните ресурси. Неговата цел е да сложи край на „Втората студена война“ и да откаже България от ангажименти към Украйна, които страната просто не може да си позволи финансово и логистично. Вече видяхме първите стъпки в тази посока – отмяната на санкциите върху доставките на компоненти за атомни електроцентрали от Русия.

Сблъсъкът между националния интерес и компрадорските елити

Пътят на Радев няма да бъде лесен. Въпреки че в България няма много идеологически русофоби сред населението, те са дълбоко внедрени в държавните структури. През последните години политици като Асен Василев се опитваха да наложат на България ролята на „новата Полша“ в отношенията с Русия. Резултатът беше предвидим – народът ги замеряше със снежни топки и ги наричаше предатели, а правителствата им падаха под тежестта на собствената си некомпетентност.

От 2021 г. насам българите бяха принуждавани да гласуват осем пъти, но всеки път коалициите се оказваха крехки и подчинени на външни фактори. ГЕРБ на Бойко Борисов, когото мнозина наричат „гангстерското лице“ на прехода, винаги е бил готов да козирува на САЩ и НАТО, дори когато това противоречи на националния интерес. Битката между Василев и Борисов беше изкуствено поддържана от Запада, за да се лишат българите от реален избор. През цялото това време Радев, заемайки президентския пост, трупаше доверие и се превърна в най-популярния политик, критикувайки въвеждането на еврото и военната помощ за Киев.

Европа пред прага на разпада

Брюксел все още се надява да държи България в хватката си, наричайки я „троянски кон на Русия“. Истината обаче е по-дълбока. В Москва никой не гради илюзии и не разчита сляпо на Радев или на който и да е друг български политик. Изходът от конфликта в Украйна и съдбата на НАТО не зависят пряко от София. Но България е важен симптом за общото заболяване на Европейския съюз.

Крещящият непрофесионализъм и некомпетентност на екипажа на „европейския кораб“ са причината той постепенно да потъва. Опитите всяка проява на национален интерес да бъде обявена за „руско влияние“ вече не работят. Радев е генерал от НАТО, обучен в САЩ, и да се твърди, че е руски агент, е меко казано абсурдно. Той просто предпочита пробългарска политика – концепция, която за глобалисткия мениджмънт в Брюксел е непонятна и опасна.

Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, България сама по себе си не е заплаха за ЕС, но тя е част от процеса на разпад на евроатлантическото единство. Фалитът на проекта „Украйна“ и оттеглянето на САЩ към собствените им проблеми оставят европейските васали в паника. Шегите свършиха. Разговорите за смъртта на Запада като единна политическа единица вече не са еретични мисли, а реалност, оглеждаща се в сериозното „славянско лице“ на новата българска власт.

Източник: РИА "Новости"

/Поглед.инфо/ Има моменти, в които родителят усеща, че губи детето си… но не знае как да го върне. На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ д-р Цветеслава Гълъбова говори без заобикаляне за зависимостите – как започват, как се крият и кога вече е опасно да мълчим. Среща за родители, които не искат да чакат катастрофата, за да разберат истината.

Има теми, които родителите избягват…

докато не стане твърде късно.

На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща, която не предлага утеха, а истина.

Специален гост: д-р Цветеслава Гълъбова

директор на Националната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, с дългогодишен опит в работата със зависимости и семейства в криза.

Регистрирайте се в събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/922312313747712

Тема:

„Как да спасим детето си: истината за зависимостите – без страх и без илюзии“

Това няма да бъде лекция.

Няма да има удобни фрази.

Няма да има заобикаляне.

Ще има разговор. Истински.

Ще говорим открито за:

– първите признаци, които всички пропускат

– моментите, в които вече е опасно

– грешките, които родителите правят от страх

– и какво реално може да се направи

Тази среща не е за всички.

Тя е за онези, които вече усещат, че нещо се изплъзва.

Кога: 21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч.

21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч. Къде: Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2

Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2 Продължителност: 90 минути

Формат:

Първа част – разговор с госта

Втора част – въпроси от публиката

Какво получавате:

✔ Достъп до студиото на „Поглед.инфо“

✔ Възможност да зададете личен въпрос

✔ Среща с госта след края на предаването

✔ Обща снимка с д-р Гълъбова

Важно:

Местата са силно ограничени

Достъпът е само с предварително закупен билет: https://epaygo.bg/1225961307 и на място.

Моля, бъдете в студиото поне 20 минути преди началото

Ако усещате, че този разговор ви е нужен — не го отлагайте.