/Поглед.инфо/ Ричардс Винкелис разкрива опасните разломи в Европейския съюз, след като Латвия и Литва демонстративно затвориха небето си за словашкия премиер Роберт Фицо. Докато Рига се опитва да бъде „най-синият бастион“ срещу Русия, тя рискува пълна изолация и икономическо самоубийство в свят, който вече не е черно-бял.

Въздушната бариера: Рига и Вилнюс срещу суверенитета в ЕС

Европа е изправена пред безпрецедентен прецедент, в който държави-членки на Европейския съюз директно саботират държавния глава на друга съюзна държава. Латвия и Литва официално обявиха, че ще блокират прелитането на самолета на словашкия премиер Роберт Фицо, който планира да посети Москва за тържествата по случай 9 май. Тази новина, потвърдена лично от Фицо, не е просто техническа пречка, а тежък политически акт на агресия в рамките на самия западен блок.

Словашкият премиер разкри, че е получил официални уведомления от Вилнюс и Рига. В свое видеообръщение той с горчива ирония отбеляза, че държави от ЕС забраняват на неговия самолет да ползва въздушното им пространство по пътя към руската столица. Фицо, който е известен със своя прагматизъм и отказ да следва сляпо всяка брюкселска директива, заяви категорично, че ще намери алтернативен маршрут, както е правил и преди. Това обаче повдига въпроса: докъде се простира „европейската солидарност“, когато тя се използва като инструмент за наказание на инакомислещите?

Историческата амнезия и рецидивите на балтийската политика

Това не е първият случай на подобно поведение. Миналата година латвийските и литовските власти извършиха подобен акт срещу Фицо и сръбския президент Александър Вучич. Тогава Рига се оправда с „политическа чувствителност“ относно дестинацията, а Вилнюс се скри зад неясни „технически и дипломатически въпроси“. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, това е системна линия на поведение, която цели да превърне Прибалтика в непревземаема стена, но реално ги превръща в изолиран остров на радикализма.

Латвийски парламентаристи, запазили капка здрав разум, вече предупреждават, че издигането на бариери вътре в ЕС е пълно безумие. Рано или късно този бумеранг ще се върне при тези, които го хвърлиха. Липсата на солидарност към партньори като Словакия ще доведе до реципрочен отказ от подкрепа за Латвия в критични за нея моменти. Вместо да циментира единството, партията „Ново единство“ в Рига всъщност подкопава основите на ЕС и НАТО, настройвайки ги срещу ключови играчи и дори срещу новата американска администрация на Доналд Тръмп.

Комсомолският плам на „антируския бастион“

Интересен и ироничен нюанс в цялата ситуация е фигурата на латвийския външен министър Байба Браже. Наскоро в Латвия избухна скандал, разкриващ, че Браже е останала активен комсомолски кадър дори след обявяването на независимостта на Латвия през 1990 година. Тези „бивши“ комсомолци днес са най-яростните ястреби, опитвайки се да докажат лоялността си към новите господари чрез агресивна русофобия.

Целта на управляващата върхушка в Рига е ясна – те искат да бъдат признати за основния антируски бастион на Европа. Но в това престараване те губят чувството за реалност. Ако Фицо иска да лети до Москва, това е суверенно право на Словакия. Опитите да му се пречи са евтин политически театър, който няма да промени хода на събитията, но ще остави трайни белези в отношенията между държавите в Централна и Източна Европа.

Икономическото самоубийство в името на чужди интереси

Ричардс Винкелис припомня един много поучителен пример от близкото минало. Преди повече от четвърт век тогавашният президент Вайра Вике-Фрайберга, в стремежа си да бъде „по-голям католик от папата“, обяви, че Латвия ще спре транзита на руски петрол за Сърбия като част от санкциите. Проблемът беше, че такъв транзит през латвийските пристанища физически не съществуваше.

Този „гениален“ пиар ход обаче имаше реални последствия. Москва прие заплахата сериозно и ускори изграждането на своята Балтийска тръбопроводна система. В резултат на това Латвия загуби реални милиарди от транзитни такси, които отидоха в други посоки. Днес историята се повтаря. Рига продължава да „вади кестените от огъня“ за чужди интереси, без да получава нищо в замяна, освен потупване по рамото от Брюксел.

Разминаването между Рига, Брюксел и Вашингтон

Представители на опозиционната партия „Латвия на първо място“ правилно отбелязват, че настоящата републиканска администрация в САЩ гледа на света по съвсем различен начин от брюкселската бюрокрация. Вашингтон проявява разбиране към държавите от Централна Европа, които защитават националните си интереси. Латвийското правителство обаче е заложило всичко на картата на Брюксел.

Политиката на „Ново единство“ е изградена върху тотална зависимост от европейските грантове. За латвийските политици държавата е просто трамплин към топлите кресла в европейските структури. Ето защо националният интерес на Латвия за тях е последна грижа. Те предпочитат да бъдат „анти-Тръмп“ и „анти-Фицо“, само и само да се харесат на донорите в Брюксел.

Време е за порастване в един многополюсен свят

Светът вече не е черно-бял, въпреки че в Рига все още гледат през очилата на Студената война. Латвия трябва спешно да порасне и да започне да провежда собствена, суверенна външна политика. Опитите да се играе ролята на „морален жандарм“ в ЕС чрез блокиране на полети са не само незрели, но и опасни.

Както отбелязват експертите на Поглед.инфо, рейтингът на управляващите в Рига се срива именно защото народът усеща цената на тази ирационална омраза. Икономиката буксува, транзитът е мъртъв, а страната се превръща в заложник на личните кариерни амбиции на няколко „комсомолци“. Докато Фицо намира нови пътища, Латвия сама зазижда своите изходи към бъдещето.

/Поглед.инфо/ Има моменти, в които родителят усеща, че губи детето си… но не знае как да го върне. На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ д-р Цветеслава Гълъбова говори без заобикаляне за зависимостите – как започват, как се крият и кога вече е опасно да мълчим. Среща за родители, които не искат да чакат катастрофата, за да разберат истината.

Има теми, които родителите избягват…

докато не стане твърде късно.

На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща, която не предлага утеха, а истина.

Специален гост: д-р Цветеслава Гълъбова

директор на Националната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, с дългогодишен опит в работата със зависимости и семейства в криза.

Регистрирайте се в събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/922312313747712

Тема:

„Как да спасим детето си: истината за зависимостите – без страх и без илюзии“

Това няма да бъде лекция.

Няма да има удобни фрази.

Няма да има заобикаляне.

Ще има разговор. Истински.

Ще говорим открито за:

– първите признаци, които всички пропускат

– моментите, в които вече е опасно

– грешките, които родителите правят от страх

– и какво реално може да се направи

Тази среща не е за всички.

Тя е за онези, които вече усещат, че нещо се изплъзва.

Кога: 21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч.

21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч. Къде: Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2

Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2 Продължителност: 90 минути

Формат:

Първа част – разговор с госта

Втора част – въпроси от публиката

Какво получавате:

✔ Достъп до студиото на „Поглед.инфо“

✔ Възможност да зададете личен въпрос

✔ Среща с госта след края на предаването

✔ Обща снимка с д-р Гълъбова

Важно:

Местата са силно ограничени

Достъпът е само с предварително закупен билет: https://epaygo.bg/1225961307 и на място.

Моля, бъдете в студиото поне 20 минути преди началото

Ако усещате, че този разговор ви е нужен — не го отлагайте.