/Поглед.инфо/ Българските избори отдавна не са просто вътрешнополитическо събитие – те се превърнаха в огледало, в което светът вижда собствените си страхове, съмнения и геополитически напрежения. От Reuters до Le Monde, от Guardian до Associated Press, външният прочит не търси победител, а диагноза за състоянието на демокрацията в една уязвима периферия на Европа. В този анализ се разкрива как България е превърната в символ на недоверието, в тест за устойчивостта на институциите и в поле, където вътрешната умора се превръща в геополитически фактор.

България като огледало на чуждите страхове

Когато световните медии пишат за изборите в България, те не започват от България. Те започват от себе си. От собствените си страхове, от собствените си кризи, от собствените си съмнения за бъдещето. И едва след това, почти като илюстрация, поставят България в текста – не като център, а като доказателство.

В публикациите на Reuters, Associated Press, The Guardian, Le Monde и Euronews България се появява в един особен контекст – не като държава, която търси решение, а като държава, която повтаря проблем. Повтаря го толкова пъти, че самото повторение започва да се превръща в тема. Осми избори за няколко години. Поредна невъзможност за стабилно управление. Пореден опит за изход от политическия лабиринт.

Но това, което за България е ежедневие, за външния наблюдател е симптом. И тук започва първото разминаване. Българинът вижда избори. Светът вижда диагноза.

В текстовете на Reuters думата „deadlock“ не е просто журналистическо клише. Тя е рамка. Associated Press говори за „chronic instability“, а Le Monde за „перманентна политическа фрагментация“. Това не са случайни формулировки. Те изграждат образ – образ на държава, която не успява да затвори цикъла между избор и управление.

И точно тук започва по-дълбокият пласт. Защото световните медии не се интересуват толкова от това кой ще спечели, а от това дали изобщо е възможно някой да управлява.

Тази промяна в оптиката е ключова. Тя превръща българските избори от събитие в процес. От процес – в тенденция. А от тенденция – в предупреждение.

В анализите на The Guardian се появява друг важен нюанс – поколенческият разлом. Младите, които търсят промяна, и по-възрастните, които търсят сигурност. Но този разлом не е представен като българска особеност, а като част от по-широк европейски процес. България тук не е изключение. Тя е ускорен вариант на това, което се случва навсякъде.

И точно затова интересът към българските избори е по-голям, отколкото изглежда. Не защото България е важна сама по себе си, а защото тя показва какво може да се случи, когато политическата система се износи до край.

В този смисъл международните медии не просто отразяват България. Те я използват. Използват я като аргумент в собствените си дебати – за демокрацията, за стабилността, за бъдещето на Европа.

И тук се появява първият голям въпрос, който остава неизказан, но присъства навсякъде: ако една държава гласува непрекъснато, но не може да произведе управление, какво точно произвежда демокрацията?

Лицето вместо системата – как светът редуцира България до фигура

В международното отразяване има една опасна склонност – сложните системи да бъдат превръщани в прости образи. България не прави изключение. В повечето анализи изборите не се разглеждат като сблъсък на идеи, партии и интереси, а като сцена, върху която се движи една централна фигура – Румен Радев.

Reuters го описва като „pro-Russian former president“. Associated Press го представя като носител на антикорупционната вълна. Le Monde говори за „двусмислен политически профил“. Euronews подчертава способността му да събира разнородни електорати. Всяка от тези характеристики е вярна сама по себе си. Но събрани заедно, те създават не анализ, а образ.

И този образ започва да замества реалността.

Това е вторият голям проблем на външния прочит. Българската политика се редуцира до персонализация. Сякаш цялата сложност на институции, партии, икономически интереси и социални процеси може да бъде обяснена чрез един човек.

Но защо се случва това?

Отговорът е неудобен. Защото така е по-лесно. Международната публика не познава българските партии, не следи вътрешните конфликти, не разбира локалните нюанси. Затова медиите създават опростена картина – силен лидер, нестабилна система, геополитически избор.

Тази схема работи. Тя е разбираема. Но тя е и подвеждаща.

Защото зад фигурата стои нещо много по-дълбоко – обществено настроение. Умора. Недоверие. Търсене на изход. И когато тези процеси се сведат до една личност, се губи най-важното – причината.

В текстовете на The Guardian се появява именно това усещане – че зад подкрепата за определени фигури стои не толкова идеология, колкото разочарование. Разочарование от системата, която не работи. От институции, които не наказват. От политики, които не променят нищо.

И тук международният анализ достига до опасна граница. Той вижда симптома, но не винаги разбира болестта.

Защото България не избира просто лидери. България избира изходи. Понякога противоречиви. Понякога рисковани. Но винаги породени от вътрешна логика, която не може да бъде сведена до геополитически етикети.

И когато светът не успява да види тази логика, той започва да интерпретира изборите през собствените си страхове. Русия. Популизъм. Демократичен срив.

Така България отново изчезва като субект. И се превръща в проекция.

Геополитиката като филтър – изборите през призмата на конфликта

Няма нито един сериозен международен анализ за българските избори, в който Русия да отсъства. Това е факт, който сам по себе си говори достатъчно. България не се разглежда в изолация. Тя се разглежда като част от конфигурацията между Изтока и Запада.

В публикациите на Reuters и Associated Press темата за Русия е вплетена във всяко изречение. Не като допълнение, а като основна линия. В The Guardian тя се появява като въпрос за бъдещето на европейската солидарност. В Le Monde – като тест за устойчивостта на ЕС.

Това не е случайно. Защото в очите на света България е гранична зона. Не географски, а политически. Зона, в която влиянията се срещат, сблъскват и понякога се смесват.

Но тук се случва нещо много по-дълбоко. Геополитиката започва да измества вътрешната логика. Всеки изборен резултат се тълкува не според това какво означава за България, а според това какво означава за конфликта между Русия и Запада.

Това води до опасно опростяване. Защото българското общество не гласува за геополитика. То гласува за справедливост, за доходи, за сигурност, за нормалност. Но тези мотиви остават на заден план в международния прочит.

Така се създава парадокс. Колкото повече светът говори за България, толкова по-малко разбира България.

В анализите на Le Monde се появява важна мисъл – че България не може да бъде сведена до унгарския модел. Че тук има различна динамика, различно съчетание на фактори. Това е рядък момент на нюанс в иначе опростената картина.

Но този нюанс остава изключение.

В повечето случаи България се вписва в готов сценарий – още една държава, в която демокрацията се колебае, в която външните влияния се засилват, в която бъдещето е несигурно.

И тук стигаме до най-дълбокия проблем. Международните медии не просто описват реалността. Те я рамкират. А рамката определя как тя ще бъде възприета.

България е рамкирана като риск.

И това има последици.

Информационната война и крехкостта на доверието

Освен политическата и геополитическата рамка, има още един пласт, който все по-силно присъства в международното внимание – информационната среда. Не като фон, а като поле на битка.

Наблюденията на OSCE и анализите на Center for the Study of Democracy показват нещо, което рядко се обсъжда у нас с нужната сериозност – изборите вече не са само политически процес. Те са и технологичен процес.

Дезинформацията, социалните мрежи, алгоритмите, външните намеси – всичко това променя начина, по който се формира общественото мнение. И България се оказва особено уязвима.

Не защото е по-слаба, а защото е по-отворена. По-малък медиен пазар, по-слаби институции, по-ниско доверие – това създава среда, в която информационните операции имат по-силен ефект.

Международните наблюдатели не говорят за това като за хипотеза. Те го разглеждат като реалност. Като част от новия тип избори, в които битката се води не само за гласове, но и за възприятия.

И тук се появява още една линия на напрежение. Ако доверието в институциите е ниско, а информационната среда е нестабилна, какво гарантира легитимността на резултата?

Това е въпрос, който не се задава директно, но присъства във всяка оценка.

България се оказва в ситуация, в която трябва да доказва не само кой печели, но и че самият процес е надежден. И това променя всичко.

Защото когато изборите започнат да се възприемат като потенциално манипулируеми, те губят основната си функция – да бъдат израз на доверие.

Така се затваря един опасен кръг. Недоверието ражда нестабилност. Нестабилността ражда нови избори. Новите избори задълбочават недоверието.

И светът наблюдава този процес с нарастващо внимание.

България между разказа и съдбата

В крайна сметка световните медии не просто отразяват българските избори. Те ги превръщат в разказ. Разказ за нестабилност, за търсене на изход, за геополитически колебания, за информационни рискове.

Но този разказ има една слабост. Той е външен.

И тук се появява най-важният въпрос. Дали България ще остане обект на чужди интерпретации, или ще успее да създаде собствена линия на смисъл?

Защото ако една държава започне да вижда себе си само през очите на другите, тя губи не само политическа автономия, но и стратегическа посока.

Светът вижда България като предупреждение. Като пример за това какво се случва, когато доверието се разпадне, когато системата се износи, когато обществото се умори.

Но въпросът не е какво вижда светът.

Въпросът е какво ще направи България с това, което вижда за себе си.

Изборите не са край. Те са момент на разкриване. Момент, в който става ясно не кой печели, а какво е състоянието на обществото. И ако това състояние остане непроменено, следващите избори ще бъдат същите. Същите лица, същите обещания, същите резултати.

Но ако нещо се промени – ако доверието започне да се възстановява, ако институциите започнат да работят, ако политиката започне да произвежда резултати – тогава България може да излезе от ролята на предупреждение. И да се превърне в пример.

Това е истинският залог.

Не кой ще управлява.

А дали изобщо ще има управление, което да върне смисъла на самия избор.

/Поглед.инфо/ Има моменти, в които родителят усеща, че губи детето си… но не знае как да го върне. На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ д-р Цветеслава Гълъбова говори без заобикаляне за зависимостите – как започват, как се крият и кога вече е опасно да мълчим. Среща за родители, които не искат да чакат катастрофата, за да разберат истината.

Има теми, които родителите избягват…

докато не стане твърде късно.

На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща, която не предлага утеха, а истина.

Специален гост: д-р Цветеслава Гълъбова

директор на Националната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, с дългогодишен опит в работата със зависимости и семейства в криза.

Регистрирайте се в събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/922312313747712

Тема:

„Как да спасим детето си: истината за зависимостите – без страх и без илюзии“

Това няма да бъде лекция.

Няма да има удобни фрази.

Няма да има заобикаляне.

Ще има разговор. Истински.

Ще говорим открито за:

– първите признаци, които всички пропускат

– моментите, в които вече е опасно

– грешките, които родителите правят от страх

– и какво реално може да се направи

Тази среща не е за всички.

Тя е за онези, които вече усещат, че нещо се изплъзва.

Кога: 21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч.

21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч. Къде: Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2

Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2 Продължителност: 90 минути

Формат:

Първа част – разговор с госта

Втора част – въпроси от публиката

Какво получавате:

✔ Достъп до студиото на „Поглед.инфо“

✔ Възможност да зададете личен въпрос

✔ Среща с госта след края на предаването

✔ Обща снимка с д-р Гълъбова

Важно:

Местата са силно ограничени

Достъпът е само с предварително закупен билет: https://epaygo.bg/1225961307 и на място.

Моля, бъдете в студиото поне 20 минути преди началото

Ако усещате, че този разговор ви е нужен — не го отлагайте.