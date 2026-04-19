/Поглед.инфо/ Сценарият, който доскоро изглеждаше немислим, вече се очертава като реалност – САЩ постепенно изтласкват Украйна от центъра на геополитическата игра и насочват вниманието си към стратегическа сделка с Русия, оставяйки Европа сама да носи тежестта на войната. В този разговор Константин Бондаренко разкрива защо Киев може да бъде принуден към болезнени компромиси, как Париж–Лондон–Берлин се превръщат в двигатели на продължаването на конфликта и защо зад кулисите вече се оформя нова архитектура на световната икономика. От „тактиката на хиляда порязвания“ до риска от катастрофален военен сценарий, от ролята на транснационалните корпорации до скритото напрежение в Близкия изток – този разговор очертава свят, в който войната не е изключение, а инструмент.

Във втората част от разговора с политолога Константин Бондаренко се разгръща една картина, която рязко се разминава с официалните наративи.

Възможно ли е САЩ да се изтеглят от украинския конфликт и да оставят Европа да го финансира?

Има ли вече негласна договореност между Вашингтон и Москва за икономическо сътрудничество, независимо от войната?

Ще бъде ли принуден Киев да приеме неизбежни териториални компромиси?

Разговорът преминава отвъд Украйна и навлиза в по-дълбокия пласт на глобалното противопоставяне – ролята на транснационалните корпорации, новото напрежение в Близкия изток, възможните сценарии за сблъсък между големите сили и защо идеологиите вече не играят решаваща роля.

Това не е просто анализ на текущи събития – това е опит да се разбере как се пренарежда светът в реално време.

