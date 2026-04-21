/Поглед.инфо/ Наскоро уебсайтът на германското списание „Дер Шпигел“ публикува статия, озаглавена „Сега борбата за енергията на бъдещето наистина започна“. В статията се одобрява стратегическата далновидност на Китай в областта на новите енергийни източници и се предсказва, че конфликтът между САЩ и Иран може да предизвика „енергийна и екологична Студена война“.

Статията посочва, че блокирането на Ормузкия проток е предизвикало най-тежката енергийна криза от последните години. В дългосрочен план победител в тази криза е Китай, който е едновременно най-големият потребител и производител на енергия.

Статията подчертава, че Китай проявява стратегическа далновидност при преустройството на енергийната си политика. В момента общата инсталирана мощност на фотоволтаичните, вятърните и водноелектрическите централи в Китай е приблизително равна на капацитет на всички страни в Европа и Северна Америка в сферата.

Статията посочва още, че в настоящата трудна ситуация концепцията за „електрическа държава“, основана на алтернативни енергийни източници, без съмнение е по-привлекателна от всякога. Дори за Европа, в дългосрочен план, зависимостта от китайските електротехнологии е по-безопасна спрямо тази от руския или американския нефт и газ.