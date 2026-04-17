/Поглед.инфо/ Професор Валентин Катасонов прави безмилостна дисекция на един от най-големите медийни скандали на миналото десетилетие. Десет години след „Панамските документи“, авторът разкрива как контролираното изтичане на информация бе използвано от „дълбоката държава“ за дисциплиниране на световния елит и концентриране на капиталите в американските данъчни убежища.

Завесата на забравата и механизмите на информационната селекция

Светът е устроен така, че големите сензации имат кратък срок на годност, проектиран в лабораториите за социално инженерство. Удивително е как събития, които разтърсват основите на глобалната финансова система, биват поглъщани от пълна тишина само месеци след техния пик. Точно преди десет години, през април 2016 г., планетата буквално жужеше от разкритията, известни като „Панамските документи“. Днес обаче, в началото на 2026 година, само тесен кръг от специалисти и хора с професионално тренирана памет могат да възпроизведат същината на случилото се.

Това не е случайно. Мълчанието е най-силното оръжие, когато целите на операцията са вече постигнати. „Панамските документи“ не бяха просто журналистическо разследване, а демонстрация на мощ от страна на онези, които контролират глобалните информационни и финансови потоци. Ставаше дума за архивите на Mossack Fonseca – панамска кантора, която десетилетия наред беше архитективен център за изграждане на офшорни схеми. Тя не разследваше престъпления, тя ги легитимираше, обслужвайки клиенти от всяка точка на света – от короновани глави до диктатори и „демократични“ политици. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този скандал послужи за водораздел между старата ера на банковата тайна и новата ера на абсолютната прозрачност за Големия брат.

Анатомия на удара: Откраднатите терабайти като оръжие

Според официалната версия, поднесена ни от Рамон Фонсека, данните са били източени чрез хакерска атака през 2015 г. Но тук започва голямата манипулация. Информацията не беше дадена на правоприлагащите органи, а беше „поверена“ на Международен консорциум на разследващите журналисти (ICIJ). На 3 април 2016 г. немският вестник Süddeutsche Zeitung даде старт на канонадата.

Мащабът беше безпрецедентен: 11,5 милиона документа, обхващащи историята на кантората от 1977 до 2015 г. В мрежата попаднаха имената на 12 действащи и бивши държавни глави, 128 политици и 29 милиардери. Списъкът звучеше като „Кой кой е“ в световния елит: саудитският крал Салман, исландският премиер Гунлаугсон (който беше принуден да подаде оставка), украинският президент Петро Порошенко, роднини на китайския лидер Си Дзинпин и синът на Кофи Анан. Това беше втората вълна на „офшорното цунами“. Първата се случи през 2013 г. с т.нар. Offshore Leaks, където бяха осветени 130 000 души от 170 държави. Тогава научихме, че в офшорни сметки се крият между 20 и 32 трилиона долара – сума, надвишаваща БВП на най-големите икономики.

Сравнителен анализ на мащабите: Защо Панама е по-важна от Епщайн

За да разберем истинското значение на панамския архив, трябва да го съпоставим с други шумни разкрития. В началото на тази година медиите отново се взривиха около „Досиетата Епщайн“. Журналистите се надпреварваха да описват престъпните мрежи на покойния педофил-финансист, твърдейки, че това е „безпрецедентно“ разкритие. Но цифрите говорят друго. Файловете на Епщайн тежат едва 3 гигабайта. „Панамските документи“ са с обем 2,6 терабайта. Това е разлика от близо три порядъка!

Това сравнение показва, че операцията „Панама“ не е била просто опит за изобличаване на моралната деградация на елита, а глобална операция за картографиране на световното богатство. Докато случаят Епщайн служи за битово-криминално дисциплиниране на определени фигури, Панама беше насочена към преструктуриране на самата геоикономическа архитектура. Тук не ставаше дума за 6 милиона страници, а за пълната капилярна мрежа на световните пари.

Финансирането на „независимостта“: Кой дърпа конците на журналистите?

Когато чуете за „независими разследващи журналисти“, винаги трябва да си задавате въпроса: „Кой плаща сметката?“. Седалището на ICIJ е във Вашингтон, а спонсорите им са повече от показателни: Държавният департамент на САЩ, Агенцията за международно развитие на САЩ (USAID), фондация „Сорос“ и други структури, които са органично свързани с „дълбоката държава“.

В този контекст разследващите журналисти се явяват не рицари на истината, а куриери на специалните служби. Информацията им се подава дозирано, обработена от професионалното разузнаване, а целта е контролиран взрив. Журналистите просто придават легитимност и „демократичен блясък“ на една наказателна операция, при която определени фигури биват изгаряни на кладата на общественото мнение, докато други – по-верни на Големия брат – остават в сянка.

Четирите стратегически цели на специалната операция

Защо му беше на Вашингтон да взривява офшорния свят? Анализът на Поглед.инфо показва четири ясно очертани цели:

Първо, дискредитация на „неудобни“ политици. Това е класическо изнудване в международен мащаб. Всеки лидер, който дръзне да води суверенна политика, бива удрян през своите финансови зависимости.

Второ, превантивно дисциплиниране на останалите. Посланието е ясно: „Ние знаем всичко за вас. Знаем къде са парите ви, кои са подставените ви лица и в коя банка са сейфовете ви. Служете вярно, за да не се появи вашето име в следващия транш.“

Трето, ликвидиране на „независимите“ офшорни юрисдикции. Британо-американският елит реши, че е време да закрие „екзотичните“ дестинации като Бахамите, Бермудите и Кайманите, които позволяваха на капиталите да се изплъзват от прекия контрол на Федералния резерв и Министерството на финансите на САЩ.

Четвърто, установяване на тотален наднационален контрол. Под претекст за борба с тероризма и прането на пари, финансовите потоци бяха канализирани в системи, които се контролират от една-единствена точка в света.

Големият парадокс: САЩ като последното офшорно убежище

Най-голямото лицемерие в операцията „Панама“ се крие в това, че докато Вашингтон громеше чуждите данъчни убежища, той трескаво изграждаше свои собствени. Офшорният свят не изчезна – той просто смени адреса си. Вместо екзотични острови, капиталите бяха насочени към щата Делауеър, Южна Дакота, Уайоминг и Невада.

В Делауеър например, над 50% от публичните компании в САЩ са регистрирани с обещанието за пълна конфиденциалност и защита дори от ФБР и данъчните служби. През 2015 г. Мрежата за данъчна справедливост (TJN) постави САЩ на трето място в света по привлекателност като данъчно убежище. Планът е прост: да се унищожи всяка алтернатива, така че всеки долар в света, който търси убежище, да попадне под прекия чадър на Чичо Сам. Това е геоикономическа консолидация, при която Вашингтон става единственият и последен „сив“ банкер на планетата.

Цикличността на контрола: От Панама към новите Епщайни

Историята с Панамските документи ни учи, че „дълбоката държава“ работи на цикли. Тези разкрития не са инциденти, а планови ревизии на лоялността на световните васали. Както „Панамските документи“ изчезнаха от новините, след като свършиха своята черна работа, така и „Досиетата Епщайн“ ще избледнеят, оставяйки след себе си само страх и по-висока степен на подчинение сред елитите.

Големият брат не просто наблюдава – той моделира реалността чрез страх от публично разобличение. Панамският капан щракна точно преди десет години, но неговите зъби все още държат здраво гърлото на международната политика. Борбата срещу офшорките се оказа борба за монополизиране на правото да се крият пари. И докато светът гледаше към Панама, истинският офшорен център се премести в сърцето на империята, превръщайки Съединените щати в глобален сейф за пари с неясен произход, стига те да служат на правилните господари.

