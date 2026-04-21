/Поглед.инфо/ В своя нов аналитичен материал Ирина Алкснис за РИА Новости прави дисекция на фаталната геополитическа грешка на Вашингтон. Докато Доналд Тръмп залага на театър и ултиматуми, Иран откри най-слабото място на САЩ – невъзможността на западната система да оцелее в условията на блокирана логистика и изтичащо време.

Провалът в Исламабад и илюзията за силата

Вчерашният следобед бе белязан от поредния епизод на американския дипломатически театър, който все повече започва да прилича на зле режисиран фарс. Доналд Тръмп, верен на своя стил на „изкуството на сделката“, обяви началото на втори кръг преговори с Ислямската република. Американската делегация, натоварена с тежката задача да пречупи волята на Техеран, вече бе отпътувала за Исламабад. Но паралелно с „маслиновата клонка“, Белият дом не пропусна да размаха и тоягата. Американският президент отправи директни обвинения към Иран за „нарушаване на прекратяването на огъня“ и за пореден път се закани да върне страната в каменната ера, заплашвайки да разруши всяка електроцентрала и всеки мост, ако не бъде постигнато споразумение според неговите диктати.

Отговорът на Иран обаче беше студен и премерен. Само няколко часа по-късно Техеран обяви официалното си оттегляне от преговорния процес. Мотивите са ясни и логични: прекомерни искания, нереалистични очаквания от страна на Вашингтон и продължаващата незаконна блокада на Ормузкия проток от ВМС на САЩ. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този сблъсък на воли не е просто дипломатическо неразбирателство, а дълбок системен конфликт, в който традиционните американски инструменти на натиск вече не работят. Експертната общност е разделена – едни предвиждат неизбежна война, други се надяват на чудодейно продължаване на диалога. Но истината е, че същината на случващото се не е по бойните полета, а в безмилостната логика на икономическото време.

Проклятието на времето: Защо днес не е Корея или Виетнам

Историческият контекст ни учи, че мирните преговори са бавен, мъчителен и често разочароващ процес. Корейската война, която разкъса полуострова, изискваше над две години, за да стигне до примирие. Виетнамската авантюра на САЩ погълна пет години преговори и над двеста официални срещи. В онези епохи светът можеше да си позволи лукса да чака. Системите бяха по-автономни, икономиките – по-малко взаимозависими, а ресурсите изглеждаха неизчерпаеми.

Днес обаче ситуацията е качествено различна. САЩ и Иран са се вкопчили в клинч, в който ресурсът „време“ се превръща в оръжие за масово поразяване, насочено срещу самия Вашингтон. Иранската страна много добре разбира това. Техеран и Вашингтон може и да имат нужда от седмици или месеци, за да намерят баланс, но световната икономика няма този лукс. Тя е в състояние на свободно падане и всеки ден на несигурност ускорява финалния сблъсък с дъното.

Ормузкият проток: Логистичната примка около врата на Запада

Проблемът не е просто в политическата воля, а във физическото блокиране на Ормузкия проток. Тази „жизнена артерия“ на планетата е мястото, през което преминава енергийната кръв на модерната цивилизация. Дори в най-добрите и стабилни времена, затварянето на това „тясно място“ би предизвикало шокови вълни, чието овладяване би отнело години. Сега обаче ние сме в епицентъра на перфектната буря.

Ограниченията на доставките през пролива не просто тласкат света към криза – те задействат каскаден колапс на цели индустрии. Въздушният транспорт вече е в агония. Цената на реактивното гориво и физическият му недостиг превърнаха небето в забранена зона за глобалните превозвачи. И тук идва най-страшното: дори ако утре пушките заглъхнат, Ормузкият проток няма да се отвори автоматично. Той се превърна в основния лост за натиск, който страните използват, и никой няма да го пусне, без да е получил всичко.

Геополитическият пасианс, който се обърна срещу играча

Иронично е, че цялата агресия срещу Иран бе замислена от Вашингтон като грандиозен ход за бетониране на американското лидерство. Планът бе прост и брутален: контрол над най-големия енергиен склад на планетата, сплашване на непокорните и осигуряване на господстващо място в новия световен ред чрез диктат над ресурсите.

Но както често отбелязваме в страниците на Поглед.инфо, плановете на хегемона рядко се сблъскват с реалността без последствия. Вместо да овладеят склада, американците успяха само да блокират входа му. И сега това блокирано „тясно място“ предизвиква по-големи щети на американската икономика, отколкото на иранската. Иран е свикнал на санкции и лишения, той е изградил имунитет срещу икономическата болка. Западният свят обаче, разглезен от десетилетия на свръхконсумация и евтина енергия, няма такава защита.

Съединените щати попаднаха в ситуация „битка или бягство“, като и двата изхода са неприемливи. Ако започнат пълномащабна война, Ормузкият проток ще бъде окончателно унищожен като логистичен път за десетилетия. Ако се оттеглят, това ще бъде признание за края на техния глобален диктат. Всяка секунда колебание работи за Иран и за новото преструктуриране на света.

Крахът на глобалната верига: Когато доларът престане да бъде енергия

Внимателният прочит на Поглед.инфо показва, че ние сме свидетели на края на една епоха, в която военната мощ можеше да диктува икономически правила. Вашингтон губи надпреварата с времето, защото неговата финансова система е базирана на очаквания за бъдеща стабилност. Когато стабилността изчезне, когато физическият петрол не може да достигне до рафинериите, никакви печатници за пари не могат да спасят системата.

Иранците откриха най-слабото място на Америка – нейната нетърпимост към дълги и несигурни кризи, които засягат джоба на средния потребител. САЩ се оказват в ситуация, в която самият акт на геополитическа игра работи срещу тях. Те просто нямат време. Часовникът тиктака не в полза на Белия дом, а в ритъма на разпадащия се стар световен ред. Иран не просто се защитава; той наблюдава как империята се задушава в собствените си амбиции, заклещена в „тясното място“, което сама създаде.

/Поглед.инфо/ Има моменти, в които родителят усеща, че губи детето си… но не знае как да го върне. На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ д-р Цветеслава Гълъбова говори без заобикаляне за зависимостите – как започват, как се крият и кога вече е опасно да мълчим. Среща за родители, които не искат да чакат катастрофата, за да разберат истината.

Има теми, които родителите избягват…

докато не стане твърде късно.

На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща, която не предлага утеха, а истина.

Специален гост: д-р Цветеслава Гълъбова

директор на Националната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, с дългогодишен опит в работата със зависимости и семейства в криза.

Регистрирайте се в събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/922312313747712

Тема:

„Как да спасим детето си: истината за зависимостите – без страх и без илюзии“

Това няма да бъде лекция.

Няма да има удобни фрази.

Няма да има заобикаляне.

Ще има разговор. Истински.

Ще говорим открито за:

– първите признаци, които всички пропускат

– моментите, в които вече е опасно

– грешките, които родителите правят от страх

– и какво реално може да се направи

Тази среща не е за всички.

Тя е за онези, които вече усещат, че нещо се изплъзва.

Кога: 21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч.

21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч. Къде: Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2

Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2 Продължителност: 90 минути

Формат:

Първа част – разговор с госта

Втора част – въпроси от публиката

Какво получавате:

✔ Достъп до студиото на „Поглед.инфо“

✔ Възможност да зададете личен въпрос

✔ Среща с госта след края на предаването

✔ Обща снимка с д-р Гълъбова

Важно:

Местата са силно ограничени

Достъпът е само с предварително закупен билет: https://epaygo.bg/1225961307 и на място.

Моля, бъдете в студиото поне 20 минути преди началото

Ако усещате, че този разговор ви е нужен — не го отлагайте.