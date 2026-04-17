/Поглед.инфо/ Западните медии и британският официоз „Таймс“ отново раздухаха параноята за руско ядрено оръжие в космоса, способно да унищожи 80% от световните спътници. Според военния експерт Алексей Анпилогов обаче, зад тези крясъци се крие циничен опит на САЩ да прикрият собствените си системни нарушения на международното право, докато реалната стратегическа заплаха – хиперзвуковата мощ на „Сармат“ – вече е превърнала западната противоракетна отбрана в скъпоструващ анахронизъм.

Медийната психоза като инструмент за геополитическа димна завеса

Когато британският вестник „Таймс“ излезе с „гръмкото разкритие“, че Руската федерация уж подготвя разполагането на ядрени арсенали в орбита, светът не просто настръхна – той бе подложен на поредната доза контролирана хистерия. Тезата, че Москва планира да „изключи“ 80% от сателитната групировка на планетата, не е просто техническа спекулация. Това е директен изстрел в информационната война, целящ да демонизира Русия като „космически пират“, който е готов да разруши глобалните комуникации, интернет, GPS навигацията и военното разузнаване.

Ръководителят на Космическото командване на САЩ веднага поде този наратив, обрисувайки апокалиптична картина на срив в мобилните мрежи и банковите системи. Както обаче отбелязва пред нашето издание военният експерт Алексей Анпилогов, тази риторика страда от тежка липса на логическа и фактическа основа. Всъщност, става дума за класическа проекция – Вашингтон приписва на Москва собствените си страхове и, което е по-важно, собствените си скрити намерения за милитаризация на космоса.

Договорът от 1967 година и руският юридически стоицизъм

За да разберем мащаба на дезинформацията, трябва да се върнем към фундаментите на международната сигурност. Договорът за космическото пространство от 1967 г. е крайъгълният камък, който изрично забранява разполагането на ядрени оръжия и всякакви други средства за масово унищожение в околоземна орбита или върху небесни тела. Москва не само че никога не е декларирала намерение да напусне този пакт, но винаги е била най-гласният му защитник.

Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че за Русия запазването на космоса като зона, свободна от ядрено оръжие, е не просто въпрос на дипломация, а на икономическо и стратегическо оцеляване. Една неконтролирана надпревара във въоръжаването в орбита би била изключително скъпа и непредсказуема – сценарий, който Кремъл активно избягва, за разлика от „ястребите“ във Вашингтон, които виждат в космоса „последния фронт“ за установяване на глобална хегемония. Руската позиция е пределно ясна: орбитата трябва да остане демилитаризирана, а всяко отклонение от този принцип би отворило кутията на Пандора, която никой не би могъл да затвори.

Технологичният асиметричен отговор: Инспектори вместо бомби

Вместо да се занимава с фантасмагорични ядрени експлозии в космоса, които биха унищожили и нейните собствени спътници, Русия разработва далеч по-елегантни и ефективни конвенционални средства. Анпилогов разкрива съществуването на системи от „спътници-инспектори“ и високотехнологични противосателитни оръжия. Тези апарати са способни да се приближат до чужд спътник, да го инспектират, да анализират неговото предназначение и, ако е необходимо, да неутрализират неговите функции без ядрен апокалипсис.

Това е „тихата сила“ на Русия в космоса. Когато Западът пищи за ядрени заряди, той всъщност се страхува от руската способност да „ослепи“ НАТО в реално време чрез прецизна радиоелектронна борба или кинетично въздействие. Но най-големият кошмар за Лондон и Вашингтон не се намира в орбита. Той е тук, на Земята, и се нарича „Сармат“.

„Сармат“ – ракетата, която направи географията инерция

Истинската причина за британския страх не е ядрена мина в космоса, а руската концепция за „непълна орбита“. Новата тежка междуконтинентална балистична ракета RS-28 „Сармат“ притежава уникални характеристики, които я правят неуловима. За разлика от старите системи, които следват предвидима параболична траектория през Северния полюс, „Сармат“ може да атакува през Южния полюс.

Това техническо решение е гениално в своята простота и смъртоносност. Цялата американска и натовска система за противоракетна отбрана (ПРО) е изградена в Северното полукълбо, насочена на север, за да прихваща ракети, идващи по най-краткия път. „Сармат“ обаче лети „през задния вход“. Той излиза в космоса, прави непълна обиколка на планетата и се спуска върху целта от посока, в която няма радари, няма противоракети и няма спасение. По същество това е орбитално оръжие, което не нарушава Договора за космоса, защото не се базира там постоянно, а само преминава транзит през него с хиперзвукова скорост.

„Златният купол“ на САЩ и голямата ядрена измама

Докато обвиняват Русия в милитаризация на космоса, американците усилено работят по проекта „Златен купол“. Това е осъвременена версия на „Междузвездни войни“ на Рейгън, включваща разполагането на мощни лазерни системи в орбита. Тук обаче идва голямата ирония, която Алексей Анпилогов подчертава: за да функционират тези лазери с нужната мощност за унищожаване на балистични ракети, те се нуждаят от колосален източник на енергия.

Най-ефективният начин за „напомпване“ на подобни космически лазери е именно чрез малки ядрени експлозии. Тоест, САЩ са тези, чиито технологични разработки директно изискват присъствието на ядрени компоненти в космоса. Цялата кампания срещу Русия е нищо повече от „крадецът вика: дръжте крадеца“. Вашингтон се опитва да легитимира собственото си излизане от Договора за космоса, като предварително обвини Москва в същото. Това е опасно изкривяване на международната политика, което разрушава и последните остатъци от Договора за противоракетна отбрана, който САЩ едностранно напуснаха още преди години.

Новата реалност: На прага на термоядрения предел

Срутването на международната система за сигурност, провокирано от стремежа на САЩ към технологично превъзходство, поставя човечеството в нова и изключително нестабилна реалност. Както отбелязва екипът на Поглед.инфо, вероятността от глобален термоядрен конфликт не намалява, а расте експоненциално заради западното нежелание да приеме факта на руското стратегическо надмощие.

Западът се страхува от „ядрен космос“, защото в неговото съзнание това е единственият начин да се спре руското възмездие. Но реалността е по-сурова. Русия вече разполага с инструментите за гарантирано унищожение на всеки агресор, без да е необходимо да превръща орбитата в радиоактивно гробище. Хиперзвукът, маневриращите блокове на „Авангард“ и глобалният обсег на „Сармат“ са шахматният мат, който Лондон и Вашингтон все още отказват да признаят.

Британските медии могат да продължат да плашат своите данъкоплатци с космически призраци. Истината обаче е, че докато те гледат към небето с ужас, руската мечка вече е променила правилата на играта тук, на земята. И тези правила не предвиждат западно господство, а само и единствено равновесие на страха, в което руският „Сармат“ е последното предупреждение.

