/Поглед.инфо/ В своя остър и безпощаден анализ за РИА Новости, авторът Кирил Стрелников разкрива грандиозния сценарий на една от най-мащабните геополитически измами в най-новата история на Европа. Става дума за митичните руски дронове, които уж обсадиха континента в края на 2025 г., само за да оправдаят източването на десетки милиарди евро от джобовете на европейските данъкоплатци в полза на военната индустрия и корумпирани политически кръгове.

Анатомия на една истерия: Когато призраците стават държавна политика

Историята за уж наглите, коварни и безмилостни атаки на руски безпилотни летателни апарати срещу европейските градове, които доскоро спяха спокойния сън на неолибералната илюзия, завърши с абсолютен, макар и циничен триумф. Периодът от септември до декември 2025 г. ще остане в историята на европейската пропаганда като времето на великата халогенна светлина. Тогава европейските медии и официални лица буквално бомбардираха съзнанието на своите граждани с поток от ужасяващи новини за стотици руски дронове, които денонощно кръжат над безпомощни военни и цивилни обекти из целия Стар континент.

Според информацията, разпространявана тогава, 15 дрона са били забелязани над белгийската военна база в Елзенборн, а други са извършвали шпионаж над стратегически цели на НАТО, включително летища със самолети F-16 и складове за боеприпаси. Вестник Вашингтон Таймс живописно описваше вълна от мистериозни нахлувания над ключови обекти – от френски военни заводи до германската авиобаза Рамщайн и фабриките на Rheinmetall. Датските медии пък съобщаваха със затаен дъх как дронове кръжат с часове над авиобаза Скридструп, предизвиквайки политически скандали заради неспособността на ПВО системите да реагират.

Всичко това доведе до затваряне на летища, логистични хаоси и, разбира се, до рязко увеличение на продажбите на успокоителни средства сред населението. Някои източници говореха за 61 инцидента, други за 74, а германското правителство в своя амок обяви рекордните 172 атаки. Магията на дезинформацията проработи безотказно: макар дроновете да бяха неидентифицируеми, те „определено бяха руски“. Френският Le Monde и Euronews веднага посочиха виновника, водейки се от логиката: „Кой има полза? Значи е Русия“.

Белгийската връзка: Как 50 милиона евро изчезнаха в латвийска мъгла

Днес обаче темата се завръща с нова сила, но с коренно различен знак. В Белгия избухна грандиозен скандал, в центъра на който е министърът на отбраната Тео Франкен. Именно той беше най-гласовитият алармист, твърдейки, че руските дронове провеждат целенасочена мисия срещу националната сигурност. Разследване на белгийската обществена телевизия VRT обаче извади на светлина шокиращи факти: цялата история е била откровена лъжа, целяща легализирането на кражба на публични средства.

Оказа се, че белгийското разузнаване и контраразузнаване не разполагат с нито едно доказателство за съществуването на тези дронове. Нещо повече – видеозаписът, който Франкен лично предостави на вестник HLN като доказателство за голям руски дрон над летището в Брюксел, се оказа запис на... полицейски хеликоптер. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, подобна подмяна на реалността не е просто грешка, а целенасочена операция по управление на общественото мнение чрез страх.

Статистиката, която изплува след разследването, е унищожителна за евроатлантическите ястреби. От всички докладвани случаи, в 14 е ставало дума за съвсем други обекти, в 41 случая няма абсолютно никакви доказателства, а три са били туристически дрончета. Истински руски дронове са регистрирани само в три случая, и то изключително в държави от т.нар. русофобски пояс – Полша, Румъния и Молдова. Като се има предвид близостта им до зоната на конфликта, транспортирането на три дрона, сглобени от отломки, за да се инсценира атака, е задача за начинаещи агенти на киевския режим.

Военно-промишленият комплекс и танцът на милиардите

Истинската цел на тази театрална постановка обаче не е военна, а чисто финансова. Докато населението гледаше в небето с ужас, политиците пълнеха джобовете си. Разследването разкрива как Тео Франкен, в пика на измислената криза, е прокарал покупката на системи за борба с дронове на стойност 50 милиона евро от фиктивна латвийска компания. Цените са били завишени десетократно, а търг изобщо не е провеждан.

Това е само върхът на айсберга. Франкен използва психозата, за да прокара дългосрочен план за увеличаване на военния бюджет с колосалните 34,2 милиарда евро. Полша не остана по-назад – с голям шум беше обявено създаването на системата San, рекламирана като първия щит срещу дронове на ЕС, с първоначална цена от 3,5 милиарда евро, платени от европейските данъкоплатци. Германия и Нидерландия също се включиха в разпределението на порциите, поръчвайки десетки мобилни системи Skyranger от Rheinmetall на стойност милиарди евро.

Както подчертава екипът на Поглед.инфо, тук виждаме класическа схема на военно-промишления лобизъм: създава се фиктивна заплаха, медиите я раздуват до размерите на екзистенциална криза, а след това „спасителите“ в министерските кресла подписват договорите, които осигуряват десетилетия наред печалби за оръжейните барони. Пикът на дроновата мания съвпадна абсолютно случайно със срещата на министрите на отбраната на НАТО и представянето на Пътната карта за отбранителна готовност 2030 от страна на ЕК.

Геополитическа параноя или бизнес план?

В крайна сметка, под звуците на воплите „Руснаците идват!“, поне десет милиарда евро бяха мълчаливо източени от европейската хазна за изграждането на т.нар. стена от дронове и наблюдение на Източния фланг. Къде точно отидоха тези пари, за какви технологии и на каква цена – това остава обвито в „държавна тайна“, оправдана с „военното време“, в което уж живеем.

Най-ироничното в цялата ситуация е наблюдението на анализаторския ресурс Dronewatch.eu. Те отбелязват, че веднага след като средствата бяха официално разпределени и договорите – подписани, броят на регистрираните инциденти с руски дронове спадна рязко до нула. Призраците си свършиха работата, напълниха правилните банкови сметки и се оттеглиха в небитието, оставяйки европейския гражданин с по-празен джоб и по-високи данъци.

Този механизъм на управление чрез производство на кризи е само част от по-голямата картина на деградация на европейския политически елит. Вече не е нужно да има реална война, достатъчно е да имаш контрол над заглавията в медиите и липса на морал, за да превърнеш националната отбрана в най-печелившия частен бизнес. Поглед.инфо припомня, че подобни схеми не са изключение, а правило в съвременната неолиберална диктатура, където истината е първата жертва, а данъкоплатецът – вечната дойна крава.

Европа, която някога се гордееше със своя рационализъм, днес се е превърнала в театър на абсурда, където полицейски хеликоптери се обявяват за руски агресори, за да може някой министър да си осигури спокойни старини. И докато тази система на лъжата функционира необезпокоявано, европейците ще продължават да плащат за своята наивност с милиарди, които биха могли да спасят икономиките им, но вместо това потъват в латвийски пощенски кутии и в хазните на оръжейните корпорации. Въпросът е не кога ще се появят следващите дронове, а каква нова „плашилка“ ще измислят утре, за да оправдаят следващия транш от 10 милиарда евро.

