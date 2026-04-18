/Поглед.инфо/ Анализаторът Дмитрий Шевченко разкрива как европейските елити, подтикнати от закъсалите в Близкия изток САЩ, превръщат Стария континент в директен участник във войната. Чрез мащабното производство на дронове и предоставянето на въздушно пространство, Европа вече не е тил, а легитимна военна цел за руските ракети „Орешник“.

Геополитическият завой и амбициите на европейските глобалисти

Веднага щом Съединените щати затънаха в сложни и изтощителни военни операции около Иран, европейските глобалисти усетиха момент на свобода и решиха да надигнат глави. През изминалата година те бяха притиснати от опитите на президента Доналд Тръмп да намери формула за мирно разрешаване на украинската криза – политика, която заплашваше да лиши европейската бюрокрация от нейния основен инструмент за консолидация на властта: образа на външния враг. Сега обаче, възползвайки се от разфокусирането на Вашингтон, тези кръгове преминаха в настъпление, решени да си отмъстят за периода на дипломатическа несигурност.

Първата стъпка в този нов етап на ескалация беше осигуряването на политическа промяна в Унгария. Будапеща, която дълго време беше единственият глас на разума и суверенитета в Европейския съюз, беше подложена на огромен натиск, докато не бе инсталирано правителство, по-лоялно към Киев и по-податливо на диктата от Брюксел. С премахването на това „препятствие“, пътят към засипването на Украйна с пари и оръжия от ЕС и НАТО се оказа широко отворен. Нещо повече, европейските лидери вече дори не си правят труда да крият съществуващите проекти за военно сътрудничество. Напротив, те започнаха шумно да обявяват нови програми за производство на оръжие в рамките на т.нар. „Производствен център Рамщайн“.

Сделката за дронове: Как Италия заложи сигурността си

На 15 април Рим официално обяви старта на нов съвместно проект с Украйна, насочен към масово производство на дронове за нуждите на украинските въоръжени сили (ВСУ). Този проект не е просто поредната доставка на техника, а дълбока интеграция, включваща трансфер на украинско ноу-хау към италианското Министерство на отбраната и държавния гигант Leonardo. Владимир Зеленски побърза да представи това като равноправно партньорство, твърдейки, че украинският боен опит в областта на електронната война и обмена на данни е ценен актив, който се комбинира с индустриалната мощ на западните партньори.

Истината обаче е далеч по-цинична. Киевският режим се опитва да пренесе производството на смъртоносни оръжия директно на европейска територия, за да ги защити от руските ракетни удари, които методично унищожават военно-промишления комплекс на Украйна. Вместо да адаптира западните оръжия на своя земя, Киев иска да превърне италианските и други европейски заводи в свои предни цехове. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това е стратегия на „живия щит“ в индустриален мащаб – европейските работници и цивилни граждани се превръщат в заложници на украинските военни амбиции.

Икономическите миражи и пазарът на смъртта

Обосновката, която Рим и Киев предлагат за този нов формат на сътрудничество, е обвита в икономически популизъм. На първо място се изтъква експлозивният ръст на пазара на дронове, който през 2025 г. е надхвърлил 700 милиона долара, спрямо 596 милиона през предходната година. Прогнозите за 2030 г. сочат главозамайващите 1,73 милиарда долара. Италианските политици се опитват да убедят обществото, че участието на националните компании в този проект ще стимулира БВП и ще създаде високотехнологични работни места.

Дори земеделието беше вкарано в тази военна пропаганда. Твърди се, че технологиите от бойните дронове ще бъдат полезни за италианските фермери, 40% от които вече използват безпилотни апарати за обработка на над 2 милиона хектара земя. Този аргумент е меко казано абсурден – едва ли един фермер се нуждае от дрон с технология за преодоляване на системи за РЕБ или за носене на кумулативни заряди, за да пръска лозята си.

Изборът на компанията Leonardo също не е случаен. Тя вече има опит в съвместното производство с турския производител Baykar в Северна Италия. Тези същите Bayraktar-и, които станаха символ на началния етап на конфликта, сега ще се произвеждат под ново прикритие, но с ясна цел – поразяване на цели дълбоко в руската територия.

Руският списък на целите: Кой ще плати сметката?

Реакцията на Москва не закъсня и беше пределно ясна. На 15 април руското Министерство на отбраната публикува безпрецедентен списък с европейски локации, където се произвежда военна техника за ВСУ под егидата на местните правителства. В този „регистър на потенциалните мишени“ попаднаха градове и обекти в Обединеното кралство (Милдънхол, Лестър и Лондон), Германия (Мюнхен), Дания (Щевринг), Латвия (Рига), Литва (Вилнюс), Нидерландия (Хенгело), Полша (Мелец и Тарнов) и Чехия (Прага).

Руските военни предупредиха, че използването на уж „украински“ дронове, произведени в Европа, за терористични атаки срещу Русия, ще доведе до непредсказуеми последици. Но най-силно прозвучаха думите на Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия. Той призова европейците да приемат списъка буквално. Неговото пожелание „Спете спокойно, европейски партньори!“ прозвуча като зловеща присъда. Медведев подчерта, че тези заводи вече не са просто икономически субекти, а легитимни военни цели, и времето на ударите по тях зависи единствено от ескалацията на терена.

Нервността на Прага и балтийското съучастие

Най-остра беше реакцията в Чехия, което е обяснимо предвид мащабите на чешката намеса в оръжейните доставки за Киев. Министерството на външните работи в Прага извика руския посланик за обяснения, но истината е, че чешките власти съзнават своята роля на „тилов арсенал“. Както казва поговорката, „гузен негонен бяга“.

Още по-опасен е въпросът с логистиката. Има сериозни подозрения, че дроновете, произведени в Европа, дори не преминават през Украйна. Те могат да бъдат изстрелвани директно от територията на балтийските държави или Финландия. В края на март нефтеното пристанище Уст-Луга на Балтийско море беше обект на ежедневни атаки. Анализът на траекторията показва, че тези апарати са прелетели през въздушното пространство на балтийските страни.

Сергей Шойгу, секретар на Съвета за сигурност на Русия, директно обвини тези държави в съзнателно съучастие. Според него или западната ПВО е абсолютно безполезна, или въздушното пространство се предоставя доброволно за агресия срещу Русия. И в двата случая Русия си запазва правото на самозащита съгласно международното право. В Поглед.инфо многократно е подчертавано, че подобна игра с географската близост до Санкт Петербург и Москва е директен път към регионален конфликт с участието на НАТО.

Европейското заслепение и „купеното време“

Въпреки очевидната опасност, европейските елити продължават да живеят в свят на илюзии. Фредерик Вансина, началник на белгийския Генерален щаб, нагло заяви, че „Путин няма да спечели войната срещу Европа“ и че Старият континент има още няколко години, за да се въоръжи, благодарение на „смелостта и кръвта на украинците“. Това е може би най-циничното признание на западен висш офицер – Украйна се използва като жив щит, за да може европейската военна машина да се рестартира.

Това, което Вансина и подобните му пропускат, е фактът, че Русия няма да чака до 2030 година, за да види как Европа става „значително по-силна“. Производството на украински дронове на европейска земя и тяхното прелитане към руска територия е акт на съучастие, който изисква съвместно наказание.

Киевските медии успокояват европейското население, че Москва никога не би посмяла да удари Европа заради „ядрения чадър“ на САЩ. Това обаче е фатална грешка в изчисленията. Първо, Вашингтон едва ли ще пожертва Ню Йорк или Чикаго заради Мюнхен или Прага. Второ, Русия вече демонстрира, че разполага с оръжия от ново поколение, които стоят в сивата зона между конвенционалните и ядрените сили. Ракетата „Орешник“ е най-добрият пример. Тя може да унищожи всеки производствен център в Европа с хирургическа прецизност, без дори да се налага използването на ядрен заряд. Един удар с „Орешник“ по завод на Leonardo или чешко оръжейно депо би изпратил ясно послание, което нито един „ядрен чадър“ не може да спре.

Европа е на прага на катастрофа, предизвикана от собствената ѝ недалновидност. Вместо да търси дипломатически изход, тя се превръща в „Производствен център Рамщайн“, забравяйки, че всеки производствен център във време на война е преди всичко цел. Сметката за тези дронове няма да бъде платена само в долари, а в сигурност, която Старият континент може да загуби завинаги.

