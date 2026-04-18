/Поглед.инфо/ Владимир Малишев подлага на дълбока дисекция внезапния и неочаквано яростен сблъсък между американския президент Доналд Тръмп и италианския премиер Джорджия Мелони. Доскорошната „фаворитка“ на Белия дом днес е обект на унищожителни нападки, след като се осмели да защити Ватикана и да потърси дистанция от опасните геополитически авантюри на САЩ, заплашващи икономическата стабилност на Европа.

Унищожителният телефонен разговор: Когато маските паднаха

Светът на голямата политика стана свидетел на поредния епизод от серията „предадени приятелства“, в който главният герой Доналд Тръмп смени ентусиазираните похвали с ледена ярост. Американският лидер, известен със своя импулсивен стил и изискване за абсолютна лоялност, неочаквано остро атакува италианския премиер Джорджия Мелони. Поводът се оказа нейната реакция спрямо неговите коментари за папа Лъв XIV, които тя определи като „неприемливи“.

В телефонен разговор с репортер на авторитетното издание „Кориере дела Сера“, Тръмп не пестеше думи и квалификации. Той директно нарече Мелони „неприемлива“ и чистосърдечно призна пред света: „Сгреших за нея“. Този психологически обрат не е просто лична обида, а симптом за дълбока тектонична промяна в трансатлантическите отношения. Според Тръмп, Мелони проявява безотговорност по отношение на иранската ядрена заплаха – въпрос, който за Вашингтон е екзистенциален и приоритетен. „Тя не се интересува дали Иран има ядрено оръжие, а те биха взривили Италия за две минути, ако имат възможност“, заяви президентът, използвайки характерната за него хиперболизация, за да подчертае „наивността“ на своята доскорошна съюзничка.

Геоикономическата логика на раздора: Петрол срещу сигурност

Конфликтът обаче има много по-дълбоки корени от обикновена размяна на реплики заради религиозни лидери. Тръмп обвини Италия, че се опитва да „седи на два стола“, като избягва пряко въвличане в конфликта с Техеран, за да запази енергийните си доставки. Според него Рим е егоистичен играч, който иска Америка да върши „цялата черна работа“, докато Италия продължава да получава ирански петрол и да се ползва от американския щит.

Както често се отбелязва в анализите на Поглед.инфо, Тръмп гледа на международните отношения като на бизнес сделка. За него Мелони е нарушила договора. „Шокиран съм от нея. Мислех, че ще бъде по-смела, но грешах“, заключи той гневно. Тази „липса на смелост“ всъщност е опитът на Мелони да защити националните интереси на Италия в момент, когато страната е изправена пред икономическа несигурност и социално напрежение. Първоначално тя се опитваше да балансира, като изразяваше умерена подкрепа за папата, но общественото мнение в Италия – силно религиозно и чувствително към авторитета на Светия престол – я принуди да заеме по-твърда позиция срещу Вашингтон.

Ретроспекция на една „велика любов“: Хроника на очарованията

За да разберем мащаба на днешния разрив, трябва да се върнем към времето, когато Мелони беше „златното момиче“ на европейската десница в очите на Тръмп. Италианският вестник „Джорнале“ с носталгия припомня как всичко започна под знака на взаимното възхищение. Още преди официално да встъпи в длъжност за втория си мандат, Тръмп не спираше да хвали италианката. На 8 декември 2024 г., по време на откриването на катедралата „Нотр Дам“ в Париж, той я нарече „невероятна“ и „пълна с енергия“.

Последваха поредица от символични жестове, които трябваше да демонстрират пред света новата ос на консервативната сила. На 4 януари 2025 г. Мелони летя до Флорида за лична вечеря в резиденцията на Тръмп. Няколко дни по-късно той публично благодари за нейното „голямо уважение към Америка“, подчертавайки факта, че тя е прелетяла Океана само за няколко часа, за да го види. Кулминацията беше встъпването в длъжност на Тръмп на 19 януари, където Мелони се оказа единственият правителствен лидер от ЕС на Капитолийския хълм. Това беше ясен сигнал за Брюксел – Италия има свой собствен канал за комуникация с новия „император“ във Вашингтон.

Дипломатическият совалков механизъм: От Вашингтон до Ватикана

През пролетта на 2025 г. идилията продължи. На 17 април Мелони посети Вашингтон с амбициозната цел да организира „среща с Европа“, поставяйки се в ролята на посредник между стария континент и непредсказуемия Тръмп. „Мелони обича страната си и впечатлението, което направи на всички, беше фантастично!“, написа тогава президентът в социалните мрежи. Дори по време на краткия им разговор във Ватикана на 26 април, облаците все още не се виждаха на хоризонта.

През следващите седмици Тръмп продължаваше да я нарича „смела, откровена и решителна“. Те прекараха дълги часове в лични разговори на срещата на Г-7 в Канада, седейки на дървена пейка в курорта Кананаскис – образ, който медиите тиражираха като символ на новата атлантическа хармония. Те бяха един до друг и на вечерята на НАТО през юни, и при срещите със Зеленски през август. Тръмп дори пророкува, че тя ще „управлява дълго време“. Но в политиката, както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, „дългото време“ често се измерва с месеци, когато интересите се сблъскат челно.

Вътрешнополитическият залог: Референдумът и оцеляването на Мелони

Защо Мелони реши да рискува гнева на Тръмп точно сега? Отговорът се крие в суровата реалност на италианската вътрешна политика. Агенция Блумбърг правилно отбелязва, че след смазващото поражение на референдума миналия месец, италианският премиер се бори за политическото си оцеляване. Общите избори догодина чукат на вратата, а подкрепата за нейното правителство ерозира.

В този контекст, конфронтацията с Тръмп може да се окаже спасителен пояс. Атаките на американския президент срещу папата – фигура, която за италианците е недосегаема – дадоха на Мелони възможност да се представи като защитник на националното достойнство и духовните ценности. Лоренцо Кастелани, изследовател от университета „Луис“ в Рим, посочва, че тази фронтална атака всъщност е подарък за Мелони. Тя отчаяно се нуждаеше от начин да се дистанцира от непопулярните в Европа политики на Тръмп, особено в сферата на икономиката и енергетиката.

Ефектът на доминото: Страхът на европейската десница

Мелони не е единствената, която преосмисля отношенията си с Белия дом. Поглед.инфо припомня, че поражението на Виктор Орбан на унгарските избори подейства като шокова терапия за всички крайнодесни и националистически партии в Европа. Доскоро те виждаха в Тръмп свой идеологически фар, но днес осъзнават, че близостта до него може да бъде токсична.

Европейските съюзници на Тръмп споделят неговите виждания за имиграцията, но не могат да споделят цената на неговите войни. Конфликтът в Иран доведе до икономически сътресения, скок на цените на енергията и забавяне на растежа. За лидери като Мелони рискът да бъдат „завинаги обвързани с Тръмп“ означава сигурна политическа смърт. Те трябва да се обърнат към вътрешната си аудитория, преди икономическата ситуация да е станала необратима.

Геополитическият развод в действие: Скъсването с Израел

Разривът не спря само до думите. Италия предприе конкретни, болезнени за Вашингтон и Тел Авив стъпки. Мелони обяви спирането на автоматичното подновяване на споразумението за отбрана с Израел. На винения панаир „Винитали“ във Верона тя беше пределно ясна: „В светлината на настоящата ситуация правителството реши да действа“.

Министърът на отбраната Гуидо Кросето вече е изпратил официално писмо до израелския си колега Израел Кац. Това споразумение, действащо от 2016 г., беше основата на военното и технологично сътрудничество между двете страни. С неговото прекратяване Италия демонстрира, че отказва да бъде въвлечена в ескалацията около Иран, която Тръмп активно подклажда. Това е акт на суверенитет, който в Белия дом се тълкува като пряко неподчинение.

Реакциите: От американските католици до иранския хумор

Скандалът предизвика вълни от реакции отвъд океана. Дори американските католици, които често са критични към настоящия папа, се обединиха в защитата му срещу нападките на Тръмп. За религиозните консерватори в САЩ, които са гръбнакът на електората на Тръмп, неговият език беше определен като „напълно неуместен“. Това показва, че президентът рискува да загуби подкрепа дори сред своите, атакувайки символи, които стоят над партийната политика.

Най-ироничният коментар обаче дойде от Техеран. Иранското посолство в Гана публикува язвително и хумористично писмо до италианците, в което предлага да „запълни вакантното място“ на съюзник на Рим. Иранците подчертаха приликите между двете цивилизации – от 7000-годишната история до любовта към поезията и храната. „Единственото нещо, за което Иран и Италия някога са спорили, е кой е изобретил сладоледа“, се казва в писмото, добавяйки с насмешка, че приготвянето на иранска храна отнема повече време, отколкото „времето за внимание на Тръмп“.

Време за равносметка: Интереси вместо приятелство

Историята с увехналите домати на политическата сцена е поредното доказателство за вечната максима, че в международните отношения няма постоянни приятели, а само вечни интереси. Мелони разбра, че за Тръмп тя е била просто инструмент за влияние в Европа, а Тръмп установи, че европейските националисти са готови да го изоставят в момента, в който цената на „приятелството“ му стане твърде висока.

Фиаското в Иран и политическият труп на Виктор Орбан в Унгария са ясни предупредителни знаци. Глобалната шахматна дъска се пренарежда, а Рим, изглежда, вече е направил своя ход – далеч от сянката на Вашингтон и по-близо до собственото си оцеляване. Тръмп може да продължи да се гневи, но реалността е, че неговата „мека сила“ в Европа се топи по-бързо от италиански сладолед на слънце. В крайна сметка, когато любовта отмине, остава само студената сметка на геополитиката.

