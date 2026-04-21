/Поглед.инфо/ Китай използва Националната седмица на интелектуалната собственост като платформа за обмен на опит в управлението на иновациите в нововъзникващи сектори като изкуствения интелект.

Като най-големия подател на патентни заявки в света, страната държи над 60% от глобалните патенти в областта на ИИ и около две трети от тези в роботиката. Според властите, засилената защита на интелектуалната собственост е ключова както за стимулиране на иновациите, така и за повишаване на международната конкурентоспособност. В страната се развиват нови механизми, включително насоки за патентоване на ИИ, пилотни програми за защита на данни и мрежа от центрове за бързо разглеждане на заявки.