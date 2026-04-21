/Поглед.инфо/ На 20 април китайският председател Си Дзинпин проведе телефонен разговор със саудитския престолонаследник и премиер Мохамед бин Салман.

По време на него Си Дзинпин подчерта, че Китай отдава голямо значение на отношенията си със Саудитска Арабия, основани на взаимно уважение, равнопоставеност и взаимна изгода. Той отбеляза, че настоящата година бележи 10-годишнината от установяването на всестранното стратегическо партньорство между двете държави. Китайският лидер изрази готовност за задълбочаване на стратегическото доверие, засилване на практическото сътрудничество и разширяване на контактите на всички нива, за да може отношенията между Пекин и Рияд да служат за пример в развитието на връзките на Китай с арабските страни.

Относно ситуация в региона на Близкия изток и Персийския залив Си Дзинпин бе категоричен, че Китай настоява за незабавно и цялостно прекратяване на огъня. Той подчерта, че Пекин подкрепя всички усилия за възстановяване на мира и държи на решаването на споровете по политически и дипломатически път. Китайският председател акцентира върху необходимостта от нормално преминаване през Ормузкия проток, което е в интерес на регионалните държави и международната общност.

От своя страна Мохамед бин Салман заяви, че отношенията с Китай имат стратегическо измерение и са от решаващо значение за Саудитска Арабия. Той посочи, че настоящите военни действия в Близкия изток застрашават сигурността на държавите там и оказват сериозно влияние върху световните енергийни доставки и икономика. Престолонаследникът подчерта, че Саудитска Арабия се стреми към решаване на противоречията чрез диалог и се надява на деескалация на напрежението. Той оцени високо ролята на Китай като отговорна световна сила, която поддържа справедлива позиция и насърчава диалога. Саудитска Арабия би желала да поддържа тясна координация с Китай за поддържане на примирието, предотвратяване на възобновяването на конфликта и гарантиране на безопасността и свободата на корабоплаването в Ормузкия проток, за още Мохамед бин Салман.