/Поглед.инфо/ На 20 април Съветът за сигурност на ООН разгледа украинския въпрос. В отговор на разпространяваните от представителя на САЩ неверни твърдения, постоянният заместник-представител на Китай в ООН, посланик Сун Лей, незабавно ги отхвърли.

Посланик Сун Лей ясно посочи, че всякакви опити за прехвърляне на отговорност към Китай по украинския въпрос, както и атаки и клевети срещу Китай, са безотговорни и няма да успеят. Фактите са, че от избухването на кризата насам Съединените щати, а не Китай, са тези, които дългосрочно доставят оръжия на бойното поле и се опитват да проточат войната. Китай отново призовава САЩ да играят по-активна роля за спиране на огъня, прекратяване на военните действия и насърчаване на мирните преговори.