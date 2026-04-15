/Поглед.инфо/ В новия брой на списание „Циушъ“, който ще излезе на 16 април, ще бъде публикувана статия на китайския председател Си Дзинпин „Насърчаване на четенето сред цялото население и изграждане на общество с духа на книгата“. Това е извлечение от важни изказвания на Си Дзинпип, направени в периода от март 2013 г. до март 2025 г.

В статията се посочва, че четенето е важен начин за придобиване на знания, разширяване на хоризонтите и формиране на морал. Трябва да се насърчава четенето, да се изгражда общество с духа на книгата, да се повишава непрекъснато нивото на мислене на хората и да се укрепва тяхната духовна сила, за да може духовният свят на китайската нация да стане по-богат и дълбок.

Китайският лидер насърчава децата да придобият навик за четене, да четат с удоволствие и да растат здрави. По този начин цялото общество може да се включи в четенето, за да се създаде силна атмосфера на любов към книгата.