/Поглед.инфо/ Чуждестранните центрове за научноизследователска и развойна дейност се утвърждават като ключов елемент от иновационната система на Китай, като все повече мултинационални компании трансформират присъствието си в страната – от производствени бази към иновационни хъбове, съобщи Министерството на търговията.

Според говорителят Хъ Ядун, тези центрове вече не се ограничават до адаптация към местния пазар, а се превръщат във важни звена за глобални иновации.

През 2025 г. реалните чуждестранни инвестиции в сектора на научните изследвания и техническите услуги достигат близо една пета от общия обем в страната, като делът им нараства за седма поредна година. Само за същата година са създадени около 14 000 нови предприятия с чуждестранно участие – ръст от 27,2% на годишна база.

Редица големи международни компании като „Астра Зенека“, „Филипс“ и „Порше“ вече изградиха свои центрове в Китай.

Същевременно китайската държава продължава да разширява подкрепата си за тези дейности. От началото на годината влезе в сила обновен списък с насърчавани индустрии за чуждестранни инвестиции, включващ нови области като разработка на лекарства и дигитални креативни технологии. Освен това бе въведено освобождаване от мита и данъци за внос на научно оборудване, използвано от такива центрове.

Китайските власти заявяват, че ще продължат да привличат мултинационални компании да развиват изследователската си дейност в страната, като се възползват от развитата индустриална база, квалифицираните кадри и широките възможности за приложение на нови технологии. Компаниите се насърчават да участват активно и в зелената, дигиталната и интелигентната трансформация на китайската икономика.