/Поглед.инфо/ Майкъл Хъдсън показва как икономиката на Запада се е превърнала в механизъм за източване, Волфганг Щрик разкрива разпада на политическата форма в Европа, а Рей Далио вписва всичко това в цикъла на имперския упадък. Когато тези три процеса се съберат в едно, става ясно, че проблемът вече не е външен натиск, а вътрешна невъзможност системата да поддържа самата себе си.

Системата, която се затваря отвътре

Западът навлиза в състояние, в което въпросът вече не е колко влияние губи, а дали може да удържи собствената си вътрешна цялост. Дълго време външното разширение прикриваше вътрешните напрежения. Докато имаше нови пазари, нови ресурси и нови пространства за експанзия, вътрешните дисбаланси оставаха вторични. Днес този буфер отслабва и системата е принудена да се изправи пред самата себе си.

Тук икономическият пласт излиза на преден план по начин, който трудно може да бъде игнориран. Майкъл Хъдсън от години настоява, че западният капитализъм е престанал да функционира като производствена система и се е превърнал във финансова конструкция, която извлича стойност от собствената си база. Този преход не е просто еволюция, а смяна на посоката. Когато печалбата започне да идва не от създаване, а от преразпределение чрез дълг, чрез активи и чрез рента, икономиката постепенно започва да изяжда социалната си основа.

Това се вижда не толкова в абстрактните показатели, колкото в ежедневното усещане за стагнация. Доходите не следват растежа, сигурността се размива, а достъпът до ресурси се концентрира. Хъдсън описва този процес като „финансова феодализация“ – термин, който звучи крайно, но става все по-точен, когато се наблюдава как дългът започва да структурира обществото. Не като временен инструмент, а като постоянна зависимост.

Оттук нататък икономическият проблем започва да се прелива в политически. Волфганг Щрик вижда в това не просто криза на управлението, а разпад на самата способност за съвместяване на капитализъм и демокрация. Европейският съюз е най-ясното проявление на този сблъсък. Създаден като проект за стабилност, той постепенно се превръща в система, която не може да балансира между изискванията на пазарите и очакванията на обществата.

Фискалните ограничения се оказват несъвместими с нуждата от социална защита. Политическите решения се изместват към технократични структури, които трудно могат да понесат обществен натиск. В същото време националните държави не изчезват – напротив, те се връщат като източник на напрежение, защото именно там се концентрира недоволството. Щрик говори за „купено време“ – за това как системата отлага неизбежното чрез дълг и компромиси, но това отлагане не решава нищо, а само увеличава цената на следващия етап.

Тази комбинация – икономическо изчерпване и политическо разхлабване – създава усещане, което не може да бъде сведено до показатели. То се проявява като загуба на доверие. Хората не се бунтуват непременно, но постепенно престават да вярват, че системата работи за тях. Това отдръпване е бавно, почти незабележимо, но ефектът му е разрушителен. Без доверие няма стабилност, а без стабилност всяко решение започва да изглежда временно.

Тук се пресича и по-широкият исторически контекст, който Рей Далио описва чрез идеята за имперските цикли. Според него, всяка доминираща система достига момент, в който вътрешните ѝ слабости започват да съвпадат с външно предизвикателство. Това не означава автоматичен крах, но означава загуба на контрол върху процесите. Системата продължава да действа, но вече не задава правилата.

Точно това се случва в момента. Западът не изчезва, но започва да реагира, вместо да определя посоката. Алтернативни центрове на сила не просто се появяват, а започват да действат по различна логика – без да приемат универсалността на западния модел. Това създава среда, в която старите инструменти губят ефективност.

В такава ситуация външната политика започва да изпълнява компенсаторна роля. Конфликтите се превръщат в начин за задържане на вътрешното напрежение, за създаване на усещане за мобилизация. Но тук се крие рискът, за който рядко се говори открито. Когато вътрешната структура е отслабена, външният натиск не я укрепва, а я разкъсва още повече.

Така се оформя динамика, която трудно може да бъде прекъсната. Вътрешната ерозия тласка към външна активност, външната активност усилва вътрешните противоречия, а те изискват нови действия. Системата започва да се движи в затворен кръг, в който всяко решение създава нови проблеми.

И тук вече не става дума за криза, която може да бъде управлявана. Става дума за състояние, в което самите механизми на стабилност започват да произвеждат нестабилност. Икономиката не поддържа обществото, политиката не балансира напрежението, а външната среда не позволява връщане към предишното равновесие.

Това е точката, в която Западът започва да губи не просто позиции, а вътрешната способност да съществува като система със собствена логика. И когато тази способност отслабне, всички останали проблеми престават да бъдат отделни – те се превръщат в различни проявления на едно и също разпадане.

Политическата форма започва да се разминава със собственото си съдържание

Вътрешното напрежение вече не стои скрито зад икономическите показатели. То започва да променя самия характер на политиката. Формално институциите са същите, процедурите са същите, изборите се провеждат по установения ред, но съдържанието, което те трябва да носят, постепенно се изпразва. Не защото някой го е отменил, а защото условията, при които е функционирало, вече не съществуват.

Точно тук наблюденията на Волфганг Щрик придобиват особена острота. Той отдавна настоява, че съвременният капитализъм и демокрацията са в нарастващо противоречие, но днес това противоречие вече не може да бъде маскирано чрез компромиси. Европейският съюз се оказва пространството, в което този конфликт се проявява най-видимо, защото там политическата форма е силно развита, но икономическите ограничения са още по-силни.

Решенията, които се вземат, все по-често изглеждат откъснати от реалните социални очаквания. Това не е просто дефицит на комуникация. Това е разминаване между две различни логики – тази на финансовата стабилност и тази на общественото оцеляване. Когато бюджетната дисциплина се превърне в абсолютен приоритет, всяка социална политика започва да изглежда като риск. И когато този подход се институционализира, той неизбежно създава напрежение, което не може да бъде овладяно с административни средства.

Щрик описва това състояние като постепенно изчерпване на „политическия ресурс“. Държавите продължават да съществуват, но възможностите им да действат се свиват. Те са принудени да изпълняват правила, които не могат да променят, и да отговарят на очаквания, които не могат да удовлетворят. Тази двойна невъзможност създава усещане за безизходица, което започва да се пренася върху самата идея за политическо представителство.

В този контекст става ясно защо доверието не просто намалява, а се разпада на пластове. Хората не отхвърлят непременно системата като цяло, но престават да вярват, че тя може да реши конкретните им проблеми. Това води до фрагментация – не само политическа, но и социална. Обществото престава да действа като цяло и започва да се разпада на групи, всяка от които търси собствен начин за защита.

Тук икономическият анализ отново се връща с пълна сила. Майкъл Хъдсън обръща внимание на нещо, което често остава в периферията на политическите дебати – че финансовата система не просто влияе на политиката, а я структурира. Когато държавите са зависими от дълг, когато публичните бюджети са подчинени на пазарни очаквания, пространството за автономни решения изчезва. Политиката не изчезва, но се превръща в управление на ограничения, а не в създаване на възможности.

Това създава специфичен тип управление – такова, което е постоянно в режим на реакция. Всяко решение е временно, всяка стратегия е условна, всяка визия е ограничена от необходимостта да се избегне непосредствена криза. В тази среда дългосрочното мислене става почти невъзможно, а без него системата губи способността си да се ориентира във времето.

Именно тук се появява по-дълбокият пласт на проблема, който Рей Далио описва като част от цикличната природа на големите системи. Когато вътрешните напрежения достигнат определено ниво, те започват да променят поведението на елитите. Вместо да търсят решения, които укрепват системата, те се фокусират върху запазването на позициите си в нея. Това не е морален въпрос, а структурен. Когато ресурсите намаляват, конкуренцията за тях се изостря, включително и на най-високите нива.

Така политическата система започва да се затваря. Достъпът до решения се концентрира, а възможността за корекция отвън намалява. Това води до парадокс – системата става по-централизирана в момент, в който има нужда от повече гъвкавост. И точно тази липса на гъвкавост я прави уязвима.

В същото време външният натиск не намалява, а се увеличава. Алтернативните центрове на сила не просто оспорват западната доминация, а предлагат различни модели на организация. Това поставя Запада в ситуация, в която той трябва да защитава не само интересите си, но и самия си модел. И тук се появява ново напрежение – между необходимостта от адаптация и неспособността да се промени собствената структура.

Външната политика в този контекст започва да носи двойно натоварване. От една страна, тя трябва да отговаря на реални геополитически предизвикателства. От друга – да компенсира вътрешната нестабилност. Това я прави по-агресивна, но и по-непредсказуема. Решенията се вземат под натиск, а последствията им често не могат да бъдат контролирани.

Тук се затваря още един кръг. Вътрешната слабост води до външна активност, външната активност създава нови рискове, а тези рискове изискват още по-голяма концентрация на власт вътре. Системата започва да се движи по траектория, която не е резултат от стратегически избор, а от натрупване на ограничения.

И именно в този момент става видимо нещо, което дълго време оставаше скрито. Политическата форма на Запада вече не съответства на съдържанието, което трябва да носи. Тя продължава да съществува, но не може да изпълнява функциите, за които е създадена. И когато тази разлика стане достатъчно голяма, тя започва да се превръща в източник на нестабилност сама по себе си.

Когато външният свят престане да бъде продължение на вътрешния ред

Най-дълбокият удар по една система не идва отвън, а в момента, в който външната среда престане да се подчинява на нейната логика. Дълго време Западът не просто доминираше геополитически – той задаваше правилата, по които се организираше светът. Икономически модели, финансови стандарти, политически форми – всичко това се възприемаше като универсално. Днес тази универсалност се разпада не с декларации, а с практиката на други сили, които просто отказват да я следват.

Тук историческата рамка, която Рей Далио очертава, започва да се проявява с особена яснота. В своята логика на имперските цикли той описва момент, в който доминиращият център губи способността си да определя условията на играта, дори когато все още разполага с ресурси. Това не е внезапен срив, а постепенно преместване на тежестта. Светът не чака разрешение, за да се реорганизира.

Тази промяна не е само геополитическа. Тя е и икономическа, и технологична, и културна. Алтернативни модели започват да функционират паралелно, без да се съобразяват с рамките, които дълго време се смятаха за неизбежни. Това създава ситуация, в която Западът не може да наложи правилата си, но и не може да се включи пълноценно в чуждите. Той остава между два свята – този, който е изградил, и този, който се появява.

В този контекст анализът на Майкъл Хъдсън придобива ново измерение. Ако вътре финансовата система източва реалната икономика, отвън тя започва да губи привлекателност. Държави, които доскоро бяха интегрирани в западния финансов ред, започват да търсят алтернативи. Не защото са идеологически мотивирани, а защото виждат риск в зависимостта. Когато достъпът до валута, до пазари или до платежни системи може да бъде използван като инструмент за натиск, доверието неизбежно се разклаща.

Това е процес, който не се случва за една нощ. Но той вече е започнал. И когато се съчетае с вътрешната финансова трансформация, която Хъдсън описва, се получава двойно напрежение – отвътре и отвън. Системата започва да губи ресурсите, които дълго време я поддържаха.

Паралелно с това политическите структури в Европа продължават да действат така, сякаш средата не се е променила съществено. Волфганг Щрик неслучайно говори за „инерция на институциите“ – способността им да възпроизвеждат едни и същи решения, дори когато условията вече не ги оправдават. Това създава усещане за изоставане от реалността. Политиката реагира със закъснение, а когато реагира, често задълбочава проблема.

Тук се появява още едно противоречие. За да отговори на външния натиск, системата има нужда от гъвкавост. Но вътрешната ѝ структура става все по-ригидна. Централизацията се засилва, решенията се концентрират, а пространството за адаптация се свива. Това прави реакциите по-бавни и по-тежки, което в динамична среда е сериозен недостатък.

В тази ситуация външната политика започва да носи все по-голямо напрежение. Тя вече не е просто инструмент за защита на интереси, а средство за поддържане на статут. Това променя характера ѝ. Решенията стават по-рязки, позициите – по-твърди, а компромисите – по-трудни. Но именно това увеличава риска от грешки.

Рей Далио обръща внимание на един важен момент в този етап от цикъла – склонността към надценяване на собствените възможности. Когато една система дълго време е била доминираща, тя трудно приема ограниченията. Това води до действия, които не съответстват на реалния баланс на силите. И когато такива действия се сблъскат с новата реалност, последствията могат да бъдат сериозни.

В същото време вътрешните напрежения не изчезват. Те продължават да се натрупват и да влияят върху външните решения. Така се получава сложна взаимовръзка – вътрешната нестабилност оформя външната политика, а външната политика връща напрежението обратно вътре. Системата започва да функционира като затворена верига, в която всяко движение усилва следващото.

Точно в този момент става ясно, че проблемът не е в отделните решения, а в самата способност да се формулира стратегия. Когато средата се променя бързо, а вътрешната структура не позволява бърза адаптация, стратегическото мислене започва да се размива. Остават реакции, но изчезва посоката.

Това е състояние, в което една система продължава да действа, но все по-трудно разбира ефекта от собствените си действия. И когато това неразбиране се натрупа, то започва да се превръща в риск само по себе си.

Западът се намира именно там – в момент, в който външният свят вече не е продължение на вътрешния му ред. И когато тази връзка се прекъсне, всяко следващо действие става по-несигурно, по-скъпо и по-трудно за контрол.

Елитите започват да управляват края, без да могат да го спрат

В един определен момент напрежението престава да бъде въпрос на политики и започва да се превръща във въпрос на поведение. Системата може да издържи дълго време вътрешни противоречия, стига елитите да действат като стабилизиращ фактор. Но когато самите елити започнат да се адаптират към разпада, вместо да го овладяват, динамиката се променя необратимо.

Тук наблюденията на Рей Далио за късните фази на големите цикли стават особено показателни. Той описва как в моменти на натрупано напрежение елитите постепенно променят приоритетите си. Вместо да търсят дългосрочна устойчивост, те започват да се концентрират върху запазване на позициите си в рамките на съществуващата структура. Това не е въпрос на личен избор, а на среда – когато ресурсите се свиват, логиката на оцеляването започва да доминира.

Тази промяна не се декларира. Тя се проявява в начина, по който се вземат решения. Краткосрочните ефекти започват да имат по-голяма тежест от стратегическите последствия. Политиката се ориентира към управление на текущи рискове, а не към създаване на нова стабилност. Така системата продължава да функционира, но губи способността си да се възстановява.

В икономически план този процес има своето ясно отражение. Майкъл Хъдсън отдавна предупреждава, че когато финансовият сектор започне да доминира напълно, той неизбежно започва да диктува и политическите решения. Това води до ситуация, в която приоритет става стабилността на финансовите пазари, а не развитието на реалната икономика. В краткосрочен план това създава усещане за контрол, но в дългосрочен – задълбочава структурните проблеми.

Тук се появява още едно напрежение. За да се поддържа финансовата стабилност, се изискват политики, които ограничават социалните разходи, повишават данъчния натиск или преразпределят ресурси нагоре. Но именно тези политики подкопават социалната основа, върху която стъпва политическата система. Така икономическата рационалност започва да влиза в пряк конфликт със социалната устойчивост.

В Европа този конфликт придобива особено остри форми. Волфганг Щрик обръща внимание на това, че интеграционният модел вече не успява да абсорбира противоречията между държавите. Вместо да ги неутрализира, той започва да ги усилва. Северът и югът, центърът и периферията, различните икономически структури – всичко това се съчетава в една система, която все по-трудно намира общо решение.

В този контекст елитите се оказват в ситуация, в която трябва да поддържат баланс, който става все по-нестабилен. Те не могат да отстъпят от установените правила, защото това би разклатило доверието в системата. Но не могат и да ги прилагат безусловно, защото това създава вътрешно напрежение. Така се появява специфичен тип управление – такова, което постоянно лавира, без да може да промени посоката.

Тази невъзможност за промяна се отразява и във външната политика. Решенията започват да се вземат не толкова на базата на стратегическа визия, колкото като реакция на натиск. Това прави поведението на системата по-твърдо, но и по-рисково. Когато липсва дългосрочна перспектива, всяко действие се оценява през непосредствения му ефект, без да се отчита кумулативният резултат.

Рей Далио подчертава, че именно в тази фаза се увеличава вероятността от грешки с висока цена. Не защото участниците са по-малко компетентни, а защото средата става по-сложна, а инструментите – по-ограничени. Това създава условия, в които дори рационални решения могат да доведат до нежелани последствия.

Паралелно с това вътрешното напрежение не намалява. Напротив, то започва да се изразява по-ясно – в политическа поляризация, в социални конфликти, в недоверие към институциите. Това поставя елитите под допълнителен натиск. Те трябва едновременно да управляват външни рискове и да поддържат вътрешна стабилност, без да разполагат с достатъчно ресурси за това.

Именно тук се появява усещането, че системата се движи към нещо, което не може да бъде контролирано изцяло. Не защото липсват решения, а защото всяко решение е ограничено от самата структура. Това е състояние, в което управлението се превръща в управление на процес, който вече има собствена инерция.

Западът не се разпада внезапно. Той постепенно преминава в режим, в който елитите управляват последствията от процеси, които не могат да спрат. Те се опитват да удължат стабилността, да избегнат резките сътресения, да запазят функционирането на системата. Но самата тази стратегия предполага, че посоката вече не може да бъде променена лесно.

И когато една система достигне до такъв момент, въпросът вече не е как да се върне към предишното състояние. Въпросът е колко дълго може да продължи да съществува в този режим на напрежение, без да се промени по начин, който никой не контролира напълно.

Моментът, в който системата губи собственото си време

Най-опасното състояние за една система не е кризата, а моментът, в който тя престава да разбира в каква фаза се намира. Кризите могат да бъдат управлявани, ако бъдат разпознати като такива. Но когато процесът е по-дълбок и по-бавен, когато не се проявява като срив, а като постепенно изместване на реалността, тогава реакциите неизбежно изостават.

Западът се намира именно в такъв момент. Не защото няма ресурси, не защото няма институции, а защото връзката между тях започва да се разпада. Това, което доскоро функционираше като система, постепенно се превръща в съвкупност от елементи, които трудно се синхронизират. И когато синхронът изчезне, всяко усилие за стабилизация започва да действа локално, без да променя цялото.

Майкъл Хъдсън вижда този разпад в икономическата основа – в превръщането на финансовата система в механизъм, който не поддържа производството, а го подчинява. Това не е просто структурен дефект, а промяна, която прави възстановяването все по-трудно. Когато дългът се натрупва не като инструмент за развитие, а като форма на контрол, всяка следваща стъпка изисква още повече ресурси, за да се поддържа същото равнище на стабилност.

Волфганг Щрик вижда същия процес в политическата форма – в невъзможността да се съчетаят изискванията на пазарите с очакванията на обществата. Тази невъзможност не се решава, тя се управлява. Но управлението на противоречия не е същото като тяхното преодоляване. С времето натискът се натрупва и започва да се проявява по начини, които не могат да бъдат контролирани чрез институционални механизми.

Рей Далио поставя този процес в по-широката рамка на историческите цикли. Той не говори за неизбежен крах, а за момент, в който системата губи способността си да определя собственото си развитие. Това е моментът, в който вътрешните ограничения и външните предизвикателства започват да действат едновременно, създавайки среда, в която всяко решение е ограничено още преди да бъде взето.

И тук се появява нещо, което не може да бъде сведено до икономика или политика. Появява се усещането, че времето на системата се променя. Решенията не водят до нови възможности, а до отлагане. Процесите не се ускоряват към развитие, а към изчерпване. Времето започва да се използва, за да се избегне следващият проблем, а не за да се създаде нещо ново.

Това е състояние, в което системата продължава да съществува, но губи способността си да се обновява. Тя се движи, но не напред, а в рамките на собствените си ограничения. И колкото повече се опитва да удължи това състояние, толкова по-ясно става, че ресурсът, който използва, не е безкраен.

Хъдсън, Щрик и Далио описват различни пластове на този процес, но посоката е една и съща. Икономическата основа се изчерпва, политическата форма се разминава със съдържанието си, а историческият контекст се променя по начин, който прави връщането към предишното състояние все по-малко вероятно.

И въпреки това системата не спира. Тя продължава да действа, да взема решения, да се адаптира. Именно в това се крие парадоксът. Движението продължава, но посоката остава неясна. Действието се засилва, но резултатът става все по-трудно предвидим.

В този момент въпросът вече не е какво ще се случи след това. Въпросът е дали самата система ще успее да разпознае, че вече не се намира в същото време, в което е била създадена.

И ако не го разпознае, всяко следващо решение ще бъде взето така, сякаш нищо съществено не се е променило, в свят, в който всъщност почти нищо не е същото.

/Поглед.инфо/ Има моменти, в които родителят усеща, че губи детето си… но не знае как да го върне. На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ д-р Цветеслава Гълъбова говори без заобикаляне за зависимостите – как започват, как се крият и кога вече е опасно да мълчим. Среща за родители, които не искат да чакат катастрофата, за да разберат истината.

Има теми, които родителите избягват…

докато не стане твърде късно.

На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща, която не предлага утеха, а истина.

Специален гост: д-р Цветеслава Гълъбова

директор на Националната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, с дългогодишен опит в работата със зависимости и семейства в криза.

Регистрирайте се в събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/922312313747712

Тема:

„Как да спасим детето си: истината за зависимостите – без страх и без илюзии“

Това няма да бъде лекция.

Няма да има удобни фрази.

Няма да има заобикаляне.

Ще има разговор. Истински.

Ще говорим открито за:

– първите признаци, които всички пропускат

– моментите, в които вече е опасно

– грешките, които родителите правят от страх

– и какво реално може да се направи

Тази среща не е за всички.

Тя е за онези, които вече усещат, че нещо се изплъзва.

Кога: 21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч.

21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч. Къде: Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2

Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2 Продължителност: 90 минути

Формат:

Първа част – разговор с госта

Втора част – въпроси от публиката

Какво получавате:

✔ Достъп до студиото на „Поглед.инфо“

✔ Възможност да зададете личен въпрос

✔ Среща с госта след края на предаването

✔ Обща снимка с д-р Гълъбова

Важно:

Местата са силно ограничени

Достъпът е само с предварително закупен билет: https://epaygo.bg/1225961307 и на място.

Моля, бъдете в студиото поне 20 минути преди началото

Ако усещате, че този разговор ви е нужен — не го отлагайте.