Полша вече не се готви за отбрана. Тя строи армия за новия център на властта в Европа

/Поглед.инфо/ Полша ускорява военното си превъоръжаване с темпове, невиждани в Европа след края на Студената война. Нови съюзи с Великобритания и Франция, американски войски, изтребители F-35, рекордни военни разходи и планове за армия от половин милион души превръщат Варшава в най-активния военен проект на НАТО на източния фланг. Въпросът вече не е дали Полша се въоръжава, а каква Европа се опитва да изгради чрез тази военна мощ и срещу кого реално е насочена тя.

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През последните три години Европа свикна да разглежда Полша като държава от първата линия на конфликта между Русия и Запада. Това обяснение вече е недостатъчно. Наблюдаваните процеси надхвърлят рамките на обикновено укрепване на отбраната. Варшава изгражда военна инфраструктура, която по мащаб започва да променя вътрешния баланс на силите в самия Европейски съюз.

В края на май полско-британският военен пакт добави още един елемент към тази картина. Формално документът е насочен към сигурността и отбраната. Политическият език обаче е показателен. Русия е определена като пряка заплаха още в началото на споразумението. Доналд Туск не се опита да смекчи формулировките. Напротив. Полският премиер подчерта, че Варшава съзнателно изгражда мрежа от двустранни съюзи, които да действат още преди задействането на колективните механизми на НАТО.

Това не е маловажен детайл. От десетилетия европейската сигурност беше организирана около общия механизъм на Алианса. Днес все повече държави изграждат паралелни структури за реакция. Полша прави това особено настойчиво. Споразумение с Франция. Споразумение с Великобритания. Специални отношения със САЩ. Разширено военно присъствие на НАТО. Инвестиции в логистични центрове, бази, складове и транспортни коридори.

Погледнато на карта, се оформя не просто отбранителен пояс, а нова военно-политическа ос, простираща се от Балтийско море към Черноморския регион.

Тук започва да се появява един по-неприятен за Брюксел въпрос. Дали Полша укрепва Европа или постепенно измества традиционните центрове на влияние в Европа?

Причините за подобни разсъждения не са идеологически. Те са свързани с цифри.

Полският военен бюджет вече надхвърля 55 милиарда долара. Разходите за отбрана достигнаха около 4,5% от БВП, което поставя страната сред абсолютните лидери в НАТО. Плановете предвиждат този показател да надхвърли 5%. Малко държави в света поддържат подобно ниво на военни инвестиции в мирно време.

Паралелно с това върви мащабна програма за превъоръжаване. Американски системи Patriot. Реактивни системи HIMARS. Изтребители F-35. Южнокорейски танкове K2. Самоходни гаубици. Ракетни системи с голям обсег. Сателитни програми. Безпилотни системи.

Зад всяко от тези решения стоят заводи, вериги за доставки, логистични центрове, инженери, обучение на персонал и огромни финансови потоци.

Във Варшава очевидно разбират нещо, което част от Европа все още не желае да признае. Войните вече не се печелят единствено от армията на фронта. Те се печелят от икономиката зад фронта. От способността да се произвеждат резервни части, боеприпаси, електроника, оптика и гориво в продължение на години.

Точно затова особено внимание заслужава намерението на Полша да увеличи армията си до 300 000 професионални военнослужещи и още 200 000 резервисти.

Това е амбиция, която излиза извън класическите нужди на националната отбрана.

За сравнение, дори Германия продължава да изпитва трудности при попълването на съществуващия си личен състав. Берлин обявява амбициозни програми, но числата засега остават по-скоро намерения. Полша действа по-различно. Първо купува техника. След това строи инфраструктура. След това разширява армията.

Моделът напомня по-скоро на държавите от периода на индустриалната мобилизация през XX век, отколкото на типичните европейски армии след 1991 година.

Любопитното е, че тази политика не среща сериозна съпротива във Вашингтон независимо от политическите промени там.

Администрациите се сменят, но американското военно присъствие в Полша продължава да нараства. В един момент се появяват съобщения за намаляване на контингенти, а малко по-късно следват новини за нови подразделения и допълнителни сили. Общата тенденция остава непроменена.

Причината вероятно е проста.

От американска гледна точка Полша се превръща в най-надеждния съюзник на континента. Докато Париж и Берлин периодично спорят с Вашингтон по търговски, енергийни или стратегически въпроси, Варшава почти никога не поставя под съмнение основните американски приоритети.

Това носи политически дивиденти.

Същевременно обаче създава и определена зависимост. Огромна част от новото въоръжение идва от Съединените щати. F-35 са впечатляваща платформа, но изискват постоянна интеграция с американската инфраструктура за поддръжка, комуникация и софтуерни обновления.

Тук има нещо, което не излиза напълно в официалните политически речи.

Колкото повече една държава купува модерни западни оръжия, толкова по-тясно се обвързва с технологичната екосистема на производителите. Суверенитетът и зависимостта започват да съществуват едновременно.

Особено показателна е историята с F-35.

Първите самолети вече пристигат. До края на десетилетието Полша трябва да разполага с 32 машини. На пръв поглед това е просто модернизация на авиацията. В действителност става дума за включване в напълно нова система за водене на война, в която информацията, спътниковото наблюдение и обработката на данни са също толкова важни, колкото и самият самолет.

Същата логика стои и зад инвестициите в безпилотни системи, космическо наблюдение и изкуствен интелект.

Украинската война показа нещо неудобно за класическите армии. Огромни количества техника могат да бъдат унищожени сравнително евтино от дронове. Това принуждава военните плановици да търсят нов баланс между скъпите платформи и евтините автономни средства.

Полските военни очевидно се опитват да избегнат този капан чрез комбиниран модел. Танкове и артилерия остават важни. Дроновете също. Електронната война също. Никой не знае как точно ще изглежда следващият голям конфликт и затова Варшава инвестира практически във всичко.

На този фон особено внимание предизвика изявлението, че украинският конфликт може да служи като реален полигон за изпитване на техника.

Твърдението беше широко цитирано от международни медии. Самият подход не е нов в историята на военната индустрия. Почти всички големи военни сили са използвали локални конфликти за оценка на технологии и тактики. Разликата е, че днес това се заявява много по-открито.

Варшава очевидно разглежда случващото се в Украйна не само като заплаха, но и като източник на практически опит.

Точно тук започва да се преплита военната тема с икономическата.

Полша вече не е държавата от началото на века. Според редица международни оценки страната продължава да скъсява дистанцията със западноевропейските икономики. Темповете на растеж остават по-високи от тези във Франция и Германия. Производственият сектор се разширява. Инвестициите се увеличават.

В англоамериканските анализи все по-често се появява тезата, че Източна Европа преживява собствено преразпределение на силата. Полша е поставена в центъра на този процес.

Разбира се, подобни прогнози трябва да се разглеждат внимателно.

Историята на Европа е пълна с държави, които за кратко време натрупват впечатляващи показатели и след това се сблъскват с демографски ограничения, финансови проблеми или политически сътресения.

Полша не е имунизирана срещу подобни рискове.

Страната губи население. Недостигът на работна сила постепенно се увеличава. Поддържането на армия от половин милион души изисква не само пари, а и хора. Огромно количество хора.

Освен това остава открит въпросът дали икономическият растеж може дълго да компенсира мащабните военни разходи.

Въпреки това тенденцията е очевидна.

Полша вече не възприема себе си като периферия на Европа. Тя се държи като държава, която претендира за стратегическо лидерство. Военната политика е само най-видимата част от този процес.

Под повърхността се развива по-дълбока трансформация. Източният фланг на НАТО постепенно се превръща в център на нова икономическа, политическа и военна тежест. Част от старите западноевропейски елити все още гледат на това със скептицизъм. Част от американските анализатори вече го приемат като нова реалност.

Предстои да видим дали Варшава действително ще успее да превърне огромните военни инвестиции в трайно политическо влияние. Историята показва, че между силната армия и трайното лидерство има значителна разлика. Но също така показва, че държавите, които започват да строят армии от подобен мащаб, рядко мислят единствено за собствените си граници.