Руски анализатори поставят отново въпроса за мостовете над Днепър и логистичната устойчивост на Украйна

/Поглед.инфо/ След последните атаки срещу руски обекти и нарастващия натиск върху Крим, в руското експертно пространство отново се появи старият въпрос за мостовете над Днепър. Според автора Валентин Филипов войната постепенно се измества от фронтовите линии към логистичната инфраструктура, която поддържа украинската армия. Анализът разглежда защо мостовете, железопътните тунели и транспортните коридори все по-често се разглеждат като фактор, способен да промени оперативната картина далеч отвъд непосредствените бойни действия.

В руското публично пространство има теми, които периодично изчезват от дневния ред, след което се връщат с още по-голяма сила. Една от тях е въпросът за мостовете над река Днепър. След повече от четири години военни действия тази тема отново изплува на повърхността, но този път контекстът е различен. Причината не е настъпление на фронта или някакъв внезапен военен пробив, а усещането, че конфликтът постепенно навлиза в етап, в който инфраструктурата започва да има значение, сравнимо с това на самите бойни части.

Авторът Валентин Филипов поставя именно този въпрос. Не като инженерна задача и не като чисто военен сценарий, а като спор за логиката на войната. В центъра на неговия текст стоят двадесет и деветте моста над Днепър. Според него те представляват най-важната транспортна система на страната, която свързва западната и централната част на Украйна с индустриалния изток и с фронтовите райони.

Това не е нова тема. Още през първите месеци на конфликта руски военни експерти и блогъри многократно поставяха въпроса защо тези съоръжения остават непокътнати. Аргументът винаги беше един и същ: ако една армия иска да затрудни придвижването на противника, тя трябва да атакува не само неговите подразделения, но и системата, която ги снабдява.

Логиката изглежда очевидна. Войските не съществуват самостоятелно. Те зависят от гориво, боеприпаси, резервни части, ремонтни бази, медицинско осигуряване и постоянен поток от личен състав. Всяка прекъсната железопътна линия или разрушен мост автоматично увеличава разходите по снабдяването и забавя прехвърлянето на резерви.

Тук обаче се появява първото съмнение. Ако въпросът е толкова очевиден, защо тези съоръжения не са били системно атакувани още през 2022 или 2023 година? Отговорът вероятно не е еднозначен. Част от анализаторите смятат, че Москва е избягвала подобни удари по политически причини. Други предполагат, че е съществувала надежда за бъдещо използване на същата инфраструктура след евентуално политическо уреждане на конфликта. Има и трета версия – че разрушаването на подобни обекти изисква значителен ресурс, а ефектът невинаги е окончателен.

Практиката от предишни войни показва, че големите мостове могат да бъдат ремонтирани. Понякога временно, понякога частично, но достатъчно, за да възстановят движението. Именно затова военните инженери обикновено разглеждат подобни цели не като еднократна акция, а като постоянна кампания, изискваща непрекъснат натиск.

Филипов твърди, че част от тези мостове вече се намират под пряк огневи контрол. Тези твърдения не могат да бъдат независимо потвърдени, но самият факт, че подобна реторика се засилва, показва промяна в настроенията. Все повече руски коментатори говорят не за отделни удари, а за системно разрушаване на логистичната мрежа.

Особено внимание се отделя на Днепропетровск. Причината е проста. Градът остава един от най-големите транспортни възли в страната. Железопътните линии, складовете и пътните артерии превръщат района в ключов център за прехвърляне на техника и резерви към Донбас.

Това не означава автоматично, че разрушаването на мостовете би довело до колапс на украинската отбрана. Подобни твърдения често се срещат в публичните дискусии, но реалната картина е по-сложна. Украйна разполага с алтернативни маршрути, понтонни средства, временни конструкции и възможности за пренасочване на трафика. Въпросът е не дали движението ще спре напълно, а колко по-скъпо и по-бавно ще стане.

Именно тук войната се превръща в математика. Един влак, който трябва да измине допълнителни стотици километри, изразходва повече гориво. Един камион, който чака обходен маршрут, губи време. Един батальон, който получава боеприпаси ден по-късно, губи оперативна гъвкавост. Тези натрупвания невинаги се виждат на картата, но често определят изхода на кампаниите.

Особено показателен е фактът, че авторът не се спира само на мостовете над Днепър. Той посочва и тунела Бескиди в Западна Украйна, както и моста в Затока край Одеса. Това вече разширява разговора далеч извън фронтовата зона.

Тунелът Бескиди от години се разглежда като един от най-важните железопътни коридори между Украйна и Европа. Значителна част от товарния трафик преминава именно през този маршрут. Поради това той редовно присъства в дискусиите за критична инфраструктура.

Същото важи и за Затока. Мостът има важно значение за транспортните връзки в района на Одеса и за комуникациите към румънската граница. Той вече неведнъж е попадал в центъра на медийни публикации и съобщения за удари.

Зад всички тези примери стои една по-широка тенденция. През последната година войната все по-често излиза извън традиционната фронтова линия. Ударите срещу енергийни обекти, складове, железопътни възли и транспортни коридори постепенно се превръщат в постоянна част от конфликта.

Последните събития около Мариупол също се вписват в тази логика. Според руските източници градът е бил подложен на една от най-сериозните атаки след установяването на руски контрол. Независима проверка на всички детайли остава затруднена, но реакцията в руското информационно пространство беше показателна. Все повече коментатори започнаха да настояват за асиметричен отговор срещу инфраструктурата на Украйна.

Тук обаче възниква друг въпрос. Дали подобна стратегия би донесла решаващ резултат или само би повишила степента на разрушение без съществен оперативен ефект? Историята предлага примери и в двете посоки.

По време на Втората световна война системните удари срещу транспортна инфраструктура често се оказват ефективни именно защото създават постоянен натиск върху логистиката. От друга страна, модерните държави разполагат със значително по-големи възможности за възстановяване и адаптация.

Това е и причината въпросът за двадесет и деветте моста да остава отворен. Той не е просто инженерна тема. Не е дори чисто военна тема. Това е спор за начина, по който се разбира самата война. Дали тя се печели чрез унищожаване на бойни подразделения или чрез постепенно разрушаване на системите, които поддържат тези подразделения живи.

Филипов очевидно заема втората позиция. Неговият текст е призив за инфраструктурен натиск в максимален мащаб. Дали подобен подход ще бъде възприет на практика е отделен въпрос. Засега няма официални признаци за започване на такава мащабна кампания.

Но самият факт, че темата отново се връща с такава настойчивост, показва промяна в атмосферата около конфликта. Колкото по-дълго продължава войната, толкова повече вниманието се измества от отделните населени места към мрежите, които ги свързват. От окопите към релсите. От бойните машини към горивото. От тактическите победи към логистичните пробойни.

Точно там вероятно ще се води и следващият голям спор за бъдещето на конфликта.