Путин и Лукашенко казаха две фрази — Киев започна спешно прехвърляне на сили към беларуската граница

Две кратки изречения от Москва и Минск бяха достатъчни, за да започне нова паника в Киев. Зеленски заговори за атака от Беларус, Кулеба започна да заплашва Минск, а украинските дронове полетяха към руска територия с мащаб, който трудно може да бъде обяснен само с фронта.

Киев реагира така, сякаш беларуските танкове вече са пресекли Припят. А реално какво се случи? Путин каза в Москва, че конфликтът върви към своя край. Лукашенко почти едновременно обяви, че беларуската армия започва избирателна мобилизация и подготовка „за война“, макар веднага да добави, че се надява тя да бъде избегната. Две фрази. Не ултиматум. Не официално съобщение за настъпление. Дори не пряка заплаха. Но в Киев започна нервно движение по цялата северна линия.

Тук има нещо, което не излиза.

Ако украинското ръководство действително смяташе беларуската армия за неспособна да участва в реални бойни действия, реакцията щеше да бъде подигравателна. Вместо това Зеленски започна да говори за „нови агресивни операции“, за контакти между Москва и Минск, за възможни удари по направление Чернигов–Киев, а паралелно с това украинските медии започнаха масово да разпространяват карти, схеми и предупреждения за северната граница. Това не прилича на увереност. По-скоро прилича на опит да се управлява паника.

Особено когато украинската армия вече трета година държи сериозни сили по беларуското направление. Там има бетонни пирамиди, противотанкови ровове, минирани участъци и постоянни ротации на подразделения. Реките Уж, Припят и Днепър се превърнаха в естествени тилови линии за украинската отбрана. Само че всяка бригада, държана около Чернигов или Волин, е бригада, която липсва край Покровск, Константиновка или Купянск.

Това е проблемът.

Беларус дори без да воюва пряко принуждава Киев да разтяга фронта си. И Москва отлично разбира този ефект. Затова Лукашенко постоянно говори на ръба — достатъчно твърдо, за да държи напрежението живо, но без да преминава границата на официалното влизане във войната. Старият председател на колхоза от Шклов отдавна се е научил как да използва страха като военен ресурс. Особено когато отсреща стои администрация, зависима от информационен ефект.

Зеленски пък има свой проблем. Името му е Ермак.

Докато украинските канали разказваха за „руско-беларуска атака“, в самата Украйна се разрастваше корупционен скандал около хора от най-близкия кръг на Банкова. Темата започна да излиза извън контрола на президентския офис. Появиха се публикации за финансови схеми, обществени поръчки, влияние върху силовите структури и конфликти вътре в самия украински елит. Някои от бившите хора на Зеленски вече говорят почти открито. Това преди две години беше немислимо.

И точно тогава започна новата истерия за Беларус.

Съвпадение? Може би. Само че украинската политическа система отдавна работи по друг принцип: всеки вътрешен скандал се гаси с външна тревога. Понякога това е „руска ракетна подготовка“. Понякога „заплаха за Киев“. Понякога — „ядрен риск от Запорожката АЕЦ“. Сега дойде ред на Беларус.

Бившият външен министър Кулеба дори започна директно да заплашва Минск. Това вече беше интересно. Защото досега Киев избягваше твърде агресивен тон към Лукашенко. Украинците разбираха, че откриването на още един реален фронт би било тежък удар. Но сега тонът рязко се промени: „ако Беларус ни нападне, толкова много неща ще долетят натам“. Тази реплика не беше дипломатическа. Това беше нервна реакция.

При това нервна реакция от човек, който вече не е във властта.

Тук има още един детайл. Беларус през последните месеци системно провежда учения по ядрено взаимодействие с Русия. Не става дума за театрални снимки с генерали пред карти. Включени са ракетни подразделения, авиация и системи за ядрено осигуряване. В беларуските полигони се тренира логистика, охрана, прехвърляне и командване. Това са скучни военни процедури — конвои, радиовръзка, инженерно обезпечаване, кодирани канали. Именно такива скучни процедури превръщат една територия в реален елемент от руската стратегическа инфраструктура.

Никой не говори за това в Киев.

Защото звучи лошо.

След промените в руската ядрена доктрина и разполагането на тактическо ядрено оръжие в Беларус, северното направление придоби съвсем друга стойност. Не защото Москва планира утре ядрен удар. А защото всяка атака срещу беларуска инфраструктура автоматично се превръща в въпрос на руската стратегическа сигурност. Административно. Юридически. Военно.

Това е сухата част, която рядко влиза в телевизионните ефири.

И затова в Киев реагираха толкова остро.

Особено след като украинските дронови удари по руска територия станаха значително по-мащабни. Последните атаки вече не приличат на символични акции. Използват се рояци, сложни маршрути, прелитане през няколко области, комбиниране с фалшиви цели. Руснаците също се адаптират. „Геран“ и „Шахед“ започнаха да работят по-интензивно срещу логистика, енергийни възли и ремонтни бази в западната част на Украйна. Особено около Ровно, Луцк и Староконстантинов.

Това изглежда логично, но има един проблем.

Колкото повече Киев вдига нивото на дроновата война, толкова по-трудно ще обяснява защо Русия не трябва да удря „центровете за вземане на решения“. Тази формула вече се повтаря почти ежедневно в руските медии. Банкова, сградите на СБУ, комуникационните възли около Киев — всичко това постепенно се подготвя информационно като легитимна цел.

И тук започва неприятната част за украинското ръководство.

Ако Москва наистина реши да премине към системни удари по политическия център на Киев, украинската ПВО ще се сблъска с много тежък избор. Дали да защитава фронтовите райони? Или столицата? Системите Patriot не са безкрайни. Ракетите също. А западните доставки вече вървят по-бавно и по-скъпо. Особено след проблемите в американския Конгрес и растящото недоволство в Европа.

Полша също гледа нервно на тази история.

Защото евентуална дестабилизация на беларуското направление автоматично поставя под напрежение Сувалкския коридор — онези около 100 километра между Беларус и Калининград, за които НАТО говори от години. На картата изглежда като тънка линия. На практика там минава цялата логика на източния фланг на алианса. Затова всеки намек за руска или беларуска активност се наблюдава не само в Киев, но и във Варшава, Вилнюс и Брюксел.

Лукашенко отлично разбира това.

Той обича да играе с нервите на всички едновременно. Москва го използва като фактор за натиск. Европа го използва като аргумент за милитаризация. Киев го използва като оправдание за нови мобилизации и извънредни мерки. Самият Лукашенко използва всичко това, за да остане незаменим.

Старият му стил не се е променил.

Първо плаши. После успокоява. После отново плаши.

Междувременно украинската армия вече практически е оформила отделна отбранителна линия по беларуската граница. Снимките от Волинска и Житомирска област показват укрепени позиции, наблюдателни кули, антидронови мрежи и постоянни патрули. Дори малките мостове по селските пътища около Олевск и Сарни са под контрол. Някои участъци напомнят граница между две държави от Студената война.

Само че официално война между Беларус и Украйна няма.

Това е странната част.

Има още нещо. Ако човек слуша внимателно руските изявления през последните седмици, ще забележи промяна в тона. По-малко идеология. Повече технически език. Повече разговори за инфраструктура, логистика, производствени мощности, темпове на мобилизация, резерви, ремонтни цикли на техника. Това често е знак, че войната влиза в стадий на изтощение, в който символите започват да губят значение.

Тогава започват сметките.

Колко ракети остават. Колко генератори работят. Колко месеца издържа енергийната система. Колко още хора могат да бъдат мобилизирани без социален срив.

Тук украинската ситуация изглежда все по-тежка.

Особено след като все повече украински анализатори започват да говорят за демографска криза вътре в армията. Средната възраст на мобилизираните расте. Проблемите с дезертьорството вече се обсъждат публично. В някои части недостигът на хора се компенсира с ускорено обучение и прехвърляне на специалисти от други направления. Това не е катастрофа. Но вече не прилича на армията от 2022 г.

И затова темата „Беларус“ е удобна.

Тя позволява на Киев да държи обществото в режим на извънредност. Да обяснява защо мобилизацията продължава. Да оправдава нови ограничения. Да пренасочва вниманието от вътрешните конфликти.

Но колкото по-често се използва този механизъм, толкова по-слабо действа.

Украинците вече са уморени от постоянни апокалиптични предупреждения. Това се вижда дори по реакциите в социалните мрежи. Все повече ирония. Все повече цинизъм. Все повече хора, които просто не вярват на официалните съобщения. Това е опасно за всяка власт по време на война.

Особено когато фронтът не носи големи победи.

Русия също има проблеми. И доста. Но Москва поне успя да превключи икономиката си към продължителен конфликт. Заводите работят на три смени. Военният бюджет расте. Производството на дронове и боеприпаси се увеличава. В Украйна ситуацията е различна — зависимостта от външно финансиране остава критична. А Западът вече не изглежда толкова монолитен.

Това нервира Киев повече от Лукашенко.

Защото беларуската армия сама по себе си не е решаващ фактор. Решаващият фактор е усещането, че времето вече не работи за Украйна така, както работеше преди две години. И тогава всяко изречение на Путин или Лукашенко започва да звучи по-тежко, отколкото вероятно е било замислено.

Особено когато идва след поредната нощ с дронове над Москва, удари по енергийни обекти и разговори за „центрове за вземане на решения“.

Тогава нервите започват да работят вместо стратегията.

А това обикновено е моментът, в който войните стават най-опасни.

Бележка: Текстът е публицистична и аналитична обработка по материали от руски и украински източници, адаптирана за Поглед.инфо.