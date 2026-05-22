Руският втечнен природен газ поставя нови рекорди на европейския пазар

/Поглед.инфо/ Европа продължава да говори за „енергийна независимост“, докато терминалите в Белгия, Франция и Южна Европа приемат рекордни количества руски втечнен газ. Ормузкият проток блокира част от близкоизточните доставки, американският LNG поскъпва, а Брюксел влиза в нова фаза на забрани, които собствените му компании вече саботират.

Европейската комисия вече две години говори за „окончателно скъсване“ с руските енергийни доставки. На практика през 2026 г. Европа купува повече руски втечнен газ, отколкото през много от предишните години. Не по политически причини. По технически. По ценови. И поради географията, която брюкселските чиновници така и не успяха да отменят с регламент.

Само през април вносът на руски LNG в около 15 държави от ЕС достига почти 2,2 милиарда кубически метра. Увеличението е 15%. За периода януари–април – близо 9 милиарда кубически метра. Ръстът е 18,5%. Данните са на Bruegel – не на „Газпром“, не на руска държавна агенция.

Тук има нещо, което не излиза.

Официалната европейска реторика твърди, че зависимостта от Русия намалява. Реалните цифри показват друго: руският LNG расте по-бързо от общия ръст на LNG вноса в ЕС. Тоест Русия не просто остава на пазара – тя увеличава дела си именно в момент, когато ЕС обявява нови санкции и забрани.

Причината не е сложна. Катарският маршрут през Ормузкия проток започна да се превръща в рискова зона след ударите срещу Иран. Танкерите се пренасочват, застраховките поскъпват, сроковете скачат. LNG не е просто газ. Това е логистика, застраховка, пристанищен слот, регазификация и валутен риск. Един танкер може да изглежда „диверсификация“ в презентация на Европейската комисия, но когато трябва да стигне до терминала в Зеебрюге или Ревитуса при високи застрахователни премии, цифрите стават неприятни.

Русия остава близо. Сабета е близо. Ямал е близо.

Точно това дразни Брюксел.

Проектът „Ямал LNG“ работи с ритъм, който европейските енергийни бюрократи не могат да заменят с лозунги. Само за четири месеца ЕС е приел 91 товара от Сабета – 6,69 милиона тона LNG. Почти 98% от целия износ на проекта е отишъл към европейския пазар. Плащанията към Русия се оценяват на почти 4 милиарда евро.

И това става в момент, когато Брюксел официално подготвя пълна забрана за руския LNG от 1 януари 2027 г.

Звучи добре политически. Но числата не го потвърждават.

Най-големият приемен център за руски LNG в Европа остава белгийският терминал Zeebrugge. Средно на всеки пет дни там пристига руски танкер. Белгия официално подкрепя санкциите. Белгия едновременно печели от регазификация, транзит и пристанищни услуги. Така изглежда европейската „енергийна солидарност“ през 2026 г. – едната ръка подписва ограничения, другата товари метан.

Нито Франция, нито Белгия искат да загубят тази инфраструктура. Тя носи пари. Огромни.

Тук започва и другият проблем – американският LNG.

Вашингтон очакваше Европа окончателно да премине към доставки от САЩ. Частично това се случи през 2022–2024 г., когато ценовият шок позволи на американските компании да продават почти на всяка цена. Само че пазарът се промени. Транспортът от терминалите по Мексиканския залив до Европа е дълъг, скъп и зависим от фрахтови тарифи. При напрежение в Близкия изток част от глобалния LNG флот започва да се пренарежда, а цените скачат.

Резултатът вече се вижда.

През април доставките на LNG от САЩ и Тринидад и Тобаго към ЕС спадат с 2,5% спрямо март.

Малък спад? Да. Но показателен.

Защото европейският пазар вече не може да плаща всяка цена само за да демонстрира политическа вярност към Вашингтон. Германската индустрия не работи с декларации на Урсула фон дер Лайен. Работи с мегаватчасове. Италианските химически заводи в Равена и Таранто не се интересуват от санкционна реторика. Интересува ги себестойността.

Клаудио Дескалци от ENI го каза почти директно. Забраната за руски LNG от 2027 г. трябва да бъде отложена, защото Европа няма с какво да замести тези обеми.

Това беше много важен сигнал.

ENI не е някаква маргинална компания. Това е една от структурите, които реално разбират средиземноморската енергийна карта – Алжир, Либия, Египет, Източното Средиземноморие. Ако дори те предупреждават за дефицит, значи ситуацията е по-сериозна, отколкото изглежда в прессъобщенията на Комисията.

Има и друг детайл.

Възобновяемата енергия не решава проблема с балансирането на системата. Дескалци го формулира грубо, но точно – газът остава необходим за гъвкавостта на електроенергийната система. Вятърът в Северно море може да падне за часове. Соларните паркове в Испания не работят през нощта. Атомните централи не могат да компенсират мигновено подобни колебания. Тук влизат газовите турбини.

Европа знае това.

Именно затова германците, след като затвориха част от атомните си мощности, започнаха масово да строят LNG терминали – Вилхелмсхафен, Брунсбютел, Лубмин. Имаше дори абсурдни ситуации с плаващи терминали, които стояха полупразни, защото няма достатъчно договорени доставки.

Сега Брюксел влиза в следващата фаза – забрана на инфраструктурните услуги за руския LNG. Разтоварване, регазификация, съхранение, бункериране. Дори ледоразбивачите попадат под ограниченията.

Това изглежда логично, но има един проблем.

Русия започна да разширява собствения си флот.

Bloomberg съобщи още през април за нови танкери – Kosmos, Luch, Orion, Mercury. Част от схемата минава през Мурманск и плаващото хранилище Saam FSU. Русия очевидно подготвя алтернативна логистика извън зависимостта от европейските пристанищни услуги.

Това не означава, че Москва няма проблеми. Има. Огромни. Ледовият клас танкери са скъпи. Санкциите върху корабостроенето и застраховането също удрят руските проекти. Но Европа очевидно също няма готов заместител.

Междувременно подземните газохранилища в ЕС са запълнени едва на 34% през първите дни на май. Най-ниско ниво за последните пет години.

Това вече не е политическа тема. Това е инженерна.

Газохранилищата не се пълнят с речи в Европейския парламент. Те се пълнят с физически молекули газ. Ако липсват количества през лятото, зимата се превръща в проблем за индустрията. Особено за Централна Европа. Австрия, Словакия, Чехия, Южна Германия.

Владимир Чернов от Freedom Finance Global дава неприятна оценка: при ограничени доставки на LNG европейските хранилища могат да достигнат само около 76% запълване до есента. А при спиране на тръбния руски газ – около 70%.

70% не изглежда катастрофално. Но това зависи от зимата.

Една студена зима променя всичко.

Особено ако Азия започне да изкупува LNG товари. Китай вече се връща постепенно на пазара. Индия също увеличава потреблението. Япония не е изчезнала. Южна Корея – също. LNG е глобален пазар. Европа вече не е единственият платежоспособен купувач.

Тук Брюксел влиза в опасна зона.

Защото ЕС едновременно:

– затваря руския тръбен газ;

– подготвя забрана за руския LNG;

– увеличава зависимостта си от скъп морски внос;

– отказва дългосрочни договори;

– настоява за ускорен „зелен преход“;

– и същевременно губи индустриална конкурентоспособност.

Тази комбинация не изглежда стабилна.

Германската BASF вече сви част от производството си в Европа. Металургията в няколко държави работи на ръба. Производителите на торове преминаха през тежък период още през 2022–2024 г. Европа може да поддържа подобен модел известно време чрез субсидии и дълг. Но не безкрайно.

Особено при сегашните лихви.

Има и още нещо, което Брюксел избягва да обсъжда открито. Част от европейските държави тихо се подготвят за възстановяване на отношенията с Русия след края на украинската война – ако тя изобщо приключи в обозримо бъдеще. Не публично. На ниво енергийни компании, терминални оператори, финансови посредници.

Парите помнят.

И инфраструктурата също.

Тръбите не са демонтирани. LNG терминалите работят. Договорните механизми могат да бъдат възстановени сравнително бързо. Затова и Песков вече говори за „готовност за преговори“. Това не е сантимент. Това е сигнал към европейския бизнес.

Може би точно тук се вижда най-голямото противоречие на европейската енергийна политика.

Официално ЕС иска стратегическа автономия. Реално увеличава външната си зависимост – от морски доставки, от глобални ценови шокове, от американски LNG терминали, от нестабилни маршрути през Суец и Гибралтар. Руският тръбен газ поне имаше предвидимост. Политически токсична – да. Но индустриално предвидима.

Сега Европа живее в режим на постоянен енергиен търг.

И това започва да личи по нервността на самите европейски компании.

Дори терминът „енергийна сигурност“ вече звучи странно в Брюксел. Последните години показаха точно обратното – по-малко сигурност, по-високи цени, повече логистичен риск и все по-скъпа индустрия.

А руският LNG продължава да влиза през същите европейски пристанища.

Редовно. Методично. Почти безшумно.

БЕЛЕЖКА: Текстът е творческа и допълнена редакционна обработка по материал на Алексей Чичкин за Поглед.инфо.