/Поглед.инфо/ Премиерът на Унгария Петер Мадяр заяви вчера (четвъртък, бел.пр.), че Европейският съюз „отново ще купува руски газ“, когато приключи войната в Украйна, започнала преди повече от четири години, и изрази готовност да „отвори нова страница в отношенията с Киев“.

В изявления пред полския вестник „Rzeczpospolita“ по време на официалната си визита в Полша Мадяр подчерта, че преди да се пристъпи към подобряване на връзките с Украйна, от съществено значение е да се гарантират „най-основните права на унгарското малцинство в тази страна“.

По енергийния проблем той счита, че „конкурентоспособността и географското положение“ ще определят курса, а руският газ „е по-евтин от втечнения газ, доставян през Балтийско море“. И подчерта, че „ЕС ще трябва да се върне към него“. В този контекст той припомни фразата, казана по време на изборната си кампания: „Русия ще остане там, където е днес“.

След неотдавнашната си парламентарна победа Мадяр изтъкна, че „е получил мандат от унгарския народ да постигне максимално разнообразяване на енергийните източници за страната“, като постави специален акцент върху „сигурността на доставките“. Той подчерта също необходимостта да се вземе предвид „началната цена на суровината“, тъй като „втечненият газ, идващ от Балтийско море и преминаващ през Полша и Словакия, е значително по-скъп от газа, внасян от Румъния, Русия или Австрия“. Но добави: „разбира се, ще започнем преговори и ще работим заедно“, за да проучим различни маршрути за доставки.

Според Мадяр, полският министър-председател Доналд Туск казал, че „ще направи всичко възможно, за да намали цената, така че офертата да бъде възможно най-конкурентна“, въпреки че предупредил, че „това не зависи само от Полша, а и от Съединените щати и пазара“. Но подчертал, че Будапеща „все пак би се радвала да има няколко източника на доставки, защото това гарантира по-голяма сигурност“.

В този контекст Мадяр прогнозира, че „европейската политика ще се промени съществено, след като войната приключи“ и изрази желанието конфликтът да приключи скоро: „Да се надяваме, че това ще стане бързо. Трябва да бъдем конкурентоспособни, а за да постигнем това ниските цени са от съществено значение, но аз съм прагматичен по този въпрос и разбирам критиките“, заключи той.

Превод: д-р Радко Ханджиев