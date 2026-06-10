Франция не е добавила 80 нови ядрени бойни глави, но подготвя по-голямо разширяване на своя ядрен арсенал

/Поглед.инфо/ Доклад на SIPRI предизвика шум, след като отчете увеличение на френския ядрен арсенал от 290 на 370 бойни глави само за година. Последвалите обяснения показаха, че става дума по-скоро за промяна в методологията на отчитане, отколкото за внезапно производство на десетки нови заряди. Зад статистическия спор обаче стои по-сериозен процес – Франция постепенно се подготвя за по-голяма ядрена роля в Европа, а това вече има стратегически последици далеч извън границите на самата Пета република.

Понякога една таблица предизвиква повече политически последствия от цяла серия официални речи. Именно това се случи с последния доклад на Стокхолмския международен институт за изследване на мира – SIPRI. В него Франция внезапно се оказа държава, увеличила ядрения си арсенал от 290 на 370 бойни глави само за една година. Осемдесет допълнителни бойни глави звучат като сериозно събитие дори на фона на глобалното превъоръжаване, което през последните години постепенно измества темата за ядреното разоръжаване от международния дневен ред.

На пръв поглед цифрата изглежда впечатляваща. Особено след като само преди няколко месеца президентът Еманюел Макрон действително обяви намерение за укрепване на френските сили за ядрено възпиране. Париж все по-открито говори за необходимостта Европа да разполага със собствена стратегическа защита в условията на несигурни отношения със Съединените щати, продължаваща война в Украйна и нарастваща конфронтация с Русия.

Точно тук обаче започват въпросите. Защото производството на ядрени бойни глави не прилича на сглобяването на автомобили. Става дума за сложен индустриален цикъл, изискващ делящи се материали, специализирани заводи, производствени линии, десетки хиляди висококвалифицирани специалисти и години подготовка. Нищо подобно не може да бъде скрито от международното наблюдение.

Числата също не подкрепят подобна версия. Франция разполага с четири стратегически атомни подводници от клас Triomphant. Една обикновено преминава през ремонт и модернизация, докато останалите три формират ядрения морски компонент на страната. През последната година не е съобщавано за въвеждане на нови носители, нито за увеличаване на броя на ракетите. Не са регистрирани и мащабни инфраструктурни промени във френските ядрени сили.

Тук се появява обяснението, дадено както от френски експерти, така и от анализатори, проследяващи данните на Федерацията на американските учени. Според тях въпросните 80 бойни глави всъщност представляват стари заряди TN75, които по-рано са били отчитани като изведени от експлоатация и подготвяни за демонтаж. В новия доклад те отново са включени в общия ядрен баланс на Франция.

На практика това означава, че статистиката е променена по начин, който създава впечатление за рязко разширяване на арсенала. Подобни разлики в методологията не са нещо необичайно в света на стратегическите оръжия, където голяма част от информацията е засекретена и анализаторите работят с оценки, а не с официално потвърдени данни.

Това изглежда логично, но има един проблем. Самият Макрон действително говори за увеличаване на ядрените възможности на Франция. Следователно статистическата корекция и политическите намерения се припокриват във времето по начин, който създава впечатление за обща тенденция.

В последните две години Париж все по-често използва ядрената тема не само като военен инструмент, но и като дипломатически ресурс. Френското ръководство се стреми да представи страната като основен гарант за сигурността на Европа. Това е амбиция, която далеч надхвърля класическата концепция за национално възпиране.

След британското излизане от Европейския съюз Франция остана единствената държава в ЕС със собствен ядрен арсенал. Този факт придобива ново значение в момент, когато европейските държави все по-често поставят въпроса дали могат да разчитат безусловно на американската ядрена защита в следващите десетилетия.

Именно тук се крие истинската история зад спора за осемдесетте бойни глави.

Става дума не толкова за количеството, колкото за политическата функция на френския ядрен потенциал. Париж постепенно изгражда аргумента, че неговите стратегически сили трябва да бъдат разглеждани като европейски ресурс. Засега това се изразява в съвместни учения, политически консултации и дискусии за разширено възпиране. Но самото поставяне на темата показва посоката на развитие.

Погледнато през призмата на ресурсите, Франция разполага с едно важно предимство. Въпреки че прекрати производството на оръжеен уран и плутоний още през 90-те години, тя запази значителни резерви от делящи се материали. Това означава, че страната може да модернизира част от своя арсенал без незабавно възстановяване на старите производствени мощности.

Същевременно съществуват и сериозни ограничения. Заводът в Пиералат, където се произвеждаше високообогатен уран за военни цели, е спрян още през 1996 г. и окончателно демонтиран през 2008 г. Аналогична е ситуацията и с производството на плутоний за оръжейни нужди. Следователно възможностите за бързо количествено нарастване на френския арсенал остават ограничени.

Тук има нещо, което не излиза в публичните политически декларации. Европа все по-често говори за стратегическа автономия, но реалните индустриални възможности на европейските държави често не съответстват на мащаба на тези амбиции. Това се вижда както при производството на артилерийски боеприпаси, така и при авиационните програми и корабостроенето. Ядрената сфера не прави изключение.

Междувременно светът навлиза в период на ускорена ядрена модернизация. Според данните на SIPRI всички големи ядрени сили продължават да инвестират значителни средства в обновяване на своите арсенали. Китай увеличава количествата си, Индия и Пакистан също разширяват възможностите си, а Съединените щати и Русия реализират мащабни програми за модернизация на съществуващите системи.

Тази тенденция се подкрепя и от финансовите показатели. По международни оценки разходите за ядрени сили на деветте ядрени държави продължават да нарастват с темпове, които надвишават общия ръст на военните бюджети. Това показва, че стратегическите оръжия отново заемат централно място в планирането на великите сили.

Особено показателно е, че паралелно с традиционната модернизация се появява и нов фактор – изкуственият интелект. Военни и политически анализатори все по-често предупреждават, че автоматизираните системи за обработка на информация могат да ускорят процеса на вземане на решения в кризисни ситуации. Това съкращава времето за реакция и потенциално увеличава риска от грешни оценки.

На този фон Франция изглежда не като изключение, а като част от по-широк процес. Разликата е, че Париж съчетава ядрената модернизация с политически проект за по-самостоятелна Европа. Макрон се опитва да превърне ядреното възпиране в инструмент за укрепване на френското влияние вътре в Европейския съюз. Дали този проект ще успее, предстои да видим. Част от европейските държави продължават да смятат американския чадър за по-надежден, докато други все по-често търсят допълнителни гаранции.

Затова спорът около осемдесетте бойни глави е само повърхността на много по-голям процес. Числата вероятно са резултат от различна методика на отчитане. Самите бойни глави най-вероятно не представляват ново производство. Но политическото послание остава съвсем реално.

Франция не е извършила внезапен ядрен скок. Тя обаче постепенно променя мястото на своя ядрен потенциал в европейската архитектура за сигурност. Именно там следва да се търси стратегическото значение на тази история. Не в счетоводните корекции, а в амбицията Париж да превърне националния си арсенал в инструмент за влияние върху целия континент.