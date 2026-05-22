Европа плаща сметката за НАТО: Вашингтон започна да прибира армията си

/Поглед.инфо/ Европа започва да разбира какво означава американската защита, когато Вашингтон внезапно реши да намали присъствието си. Полша изпадна в паника след спиране на ротацията на американска бригада. Зад дипломатическите обяснения прозира нещо по-голямо — САЩ постепенно пренаписват условията на НАТО.

Варшава реагира така, сякаш някой е дръпнал аварийната спирачка в движение. И донякъде е точно така. Проблемът не е в едни 4000 американски войници. Проблемът е, че за първи път от десетилетия поляците усетиха, че американското военно присъствие в Европа вече не е автоматичен процес, а променлива величина. Днес има бригада. Утре няма. Днес Пентагонът говори за „стратегическо партньорство“. Утре прехвърля сили към Индо-Тихоокеанския регион и обяснява, че европейците трябва да се научат да се защитават сами. Това не е просто нервност около една ротация. Това е криза на целия модел, върху който беше построена следвоенна Европа.

Особено неприятна за поляците беше самата форма. Според публикациите в американската преса, бригадата вече е била в движение, техниката е била подготвена, а част от логистиката — задействана. После идва стоп. Рязко. Без предварителна политическа подготовка. В такива моменти не говорим за военна техника. Говорим за доверие. Или по-точно — за липсата му.

Тук има нещо, което не излиза.

Ако Вашингтон искаше просто да оптимизира разходите си, можеше спокойно да остави символично присъствие и да запази политическата фасада. Вместо това американците избраха демонстративно действие. Пентагонът почти назидателно подчерта, че Полша вече е доказала способността си сама да се защитава. Това изречение беше адресирано не само към Варшава. То беше адресирано към Берлин, Париж, Рим, Брюксел. И към цялата инфраструктура на НАТО, свикнала да живее с презумпцията, че американската армия е постоянна географска даденост в Европа.

Доналд Туск реагира нервно, защото отлично разбира какво стои зад подобен сигнал. Полша през последните години се превърна в най-лоялния клиент на американския военно-промишлен комплекс в Европа. F-35, HIMARS, Abrams, Patriot. Десетки милиарди долари. Поляците купуваха всичко — често дори по-бързо, отколкото собствената им армия можеше да интегрира системите. Само че договорите за оръжие не гарантират автоматично политическа застраховка. Това е стар европейски проблем. След 1945 г. почти всички в Западна Европа решиха, че американското военно присъствие е безсрочна историческа константа. А то никога не е било такова.

Вашингтон държи войски там, където има интерес.

Интересите се променят.

Особено когато бюджетният дефицит на САЩ се движи към нива, които вече започват да изглеждат структурно опасни дори за американската финансова система. През последните години Пентагонът все по-открито пренасочва фокуса си към Китай, Тайван, Южнокитайско море, веригата Гуам–Окинава–Филипини. Европа в тази схема започва да изглежда като скъп стар гарнизон от друга епоха.

Американците не казват това директно. Но поведението им го казва вместо тях.

Речта на Джей Ди Ванс в Мюнхен не беше емоционален изблик. Беше програмно изявление. Европейците се опитаха да я представят като ексцентричност на американската десница, но всъщност Ванс формулира нещо, което постепенно се превръща в консенсус във Вашингтон — Европа струва твърде скъпо, носи твърде малко стратегически дивиденти и създава все повече политически главоболия. Особено когато европейските правителства едновременно настояват за американска защита и паралелно водят икономически политики, които влизат в конфликт с американските интереси.

Тук започва най-неприятната част за европейците.

Защото американското военно присъствие никога не е било благотворителност. Срещу сигурността Европа плати с огромни части от своя суверенитет. Военен, енергиен, технологичен, финансов. Историята със „Северен поток“ беше моментът, в който това стана болезнено видимо дори за германската индустрия, която десетилетия живееше с илюзията, че може едновременно да печели от евтин руски газ и да остава в пълна политическа хармония с Вашингтон. После тръбите излетяха във въздуха в Балтийско море — между Борнхолм и шведската икономическа зона — и всички внезапно започнаха да говорят много внимателно.

Твърде внимателно.

Германците разбраха посланието. Не защото някой официално им го каза, а защото икономическите последствия бяха достатъчно ясни. BASF започна да мести производства. Немската химическа индустрия загуби част от конкурентоспособността си. Цената на енергията удари индустриалната база. Втечненият американски газ се оказа „свободен пазар“ с доста специфични правила.

И тук има още един проблем.

Европейците официално продължават да говорят за „руската заплаха“ като основен аргумент за необходимостта от НАТО. Само че ако Русия действително представляваше непосредствена заплаха за нахлуване в Европа, американците нямаше да намаляват военното си присъствие. Това е елементарна логика. Няма армия в света, която доброволно да редуцира сили в район, където очаква реален голям конфликт. Особено армия като американската, която работи с многослойно стратегическо планиране.

Тази версия звучи добре, но числата не я потвърждават.

Вашингтон очевидно оценява риска по различен начин от европейската публична реторика. И европейците го знаят. Именно затова нервничат толкова силно при всяко преместване на американски части. Не заради самите войници, а защото зад тях стои американският ядрен чадър, сателитната инфраструктура, системите за ранно предупреждение, стратегическата авиация, логистичните вериги през Рамщайн, Рота, Авиано, Лейкенхийт, Жешув.

Без това Европа не е военна суперсила.

Дори близо.

Френският ядрен арсенал е ограничен. Британският зависи от американска технологична инфраструктура. Германия няма собствено ядрено възпиране. Полша и балтийските държави имат политическа агресивност, но нямат стратегическа дълбочина. Румъния разчита почти изцяло на американското присъствие в базата „Михаил Когълничану“. Италия е икономически претоварена. Испания традиционно стои встрани от източноевропейската истерия. Унгария играе собствена игра. Турция формално е в НАТО, но отдавна не се държи като дисциплиниран участник в блока.

Това е реалната картина.

И точно затова Андерс Фог Расмусен започна да говори за нова европейска архитектура на сигурност без САЩ. Не защото такава конструкция вече съществува, а защото в НАТО започват да осъзнават, че старият модел се пропуква. Расмусен неслучайно настоява Украйна да бъде включена като постоянен елемент в бъдещата система. Европа отчаяно търси голяма сухопътна армия с реален боен опит. Украйна в момента е единствената такава сила на континента. Колкото и цинично да звучи това.

Само че и тук има парадокс.

Европа иска да използва украинската армия като буфер срещу Русия, докато самата тя постепенно губи способност да поддържа дългосрочен индустриален военен цикъл. Производството на 155-милиметрови снаряди изостава. Европейските складове бяха източени. Немската армия години наред функционираше като бюрократична структура с ограничена бойна готовност. Британската армия се сви до размери, които вече предизвикват тревога дори в самия Лондон. Французите поддържат относително ефективни сили, но ресурсната база не позволява мащабно континентално присъствие без американска подкрепа.

Това не се решава с речи в Брюксел.

Не се решава и с нови фондове за „европейска отбрана“, защото военното производство изисква десетилетия, евтина енергия, металургия, химическа индустрия, инженерен капацитет, стабилни доставки на редкоземни елементи и предвидима финансова среда. А Европа в момента има енергийна криза, демографска криза, индустриален натиск и вътрешнополитическа фрагментация.

В този смисъл страхът на европейците е напълно рационален.

Те започват да осъзнават, че след 80 години американска защита са загубили способността самостоятелно да мислят сигурността си. НАТО постепенно се превърна не просто във военен съюз, а в административна система за управление на европейската зависимост. Американците определяха стандартите, комуникациите, логистиката, командните структури, въздушния транспорт, разузнавателната архитектура. Европа свикна някой друг да носи крайната отговорност.

Сега Вашингтон започва да се измъква от тази роля — бавно, хаотично, понякога противоречиво, но видимо.

Тръмп само ускори процес, който вече съществуваше. Разликата е, че при него американците спряха да прикриват раздразнението си. При Байдън същите процеси вървяха по-меко и дипломатично. При Тръмп и Ванс тонът стана директен. Почти груб. Европа чува това като обида. Вашингтон го вижда като счетоводство.

И тук започва следващият конфликт.

Защото ако САЩ постепенно намалят военното си присъствие, Европа ще бъде принудена или да изгради собствен военен център на тежестта, или да приеме нов баланс с Русия. Трети вариант почти няма. Само че първият вариант е изключително скъп и политически рисков, а вторият е идеологически неприемлив за сегашния брюкселски елит.

Получава се капан.

Колкото повече Европа говори за стратегическа автономия, толкова повече разбира колко зависима е останала. Икономически — от американските финансови пазари. Технологично — от американските платформи и полупроводници. Военно — от американската инфраструктура. Дори информационно — от американските дигитални системи.

Старият континент изглежда суверенен основно на официалните снимки от срещите на върха.

Всичко останало започва да се разпада под натиск.

БЕЛЕЖКА: Текстът е творческа, аналитична и допълнена редакционна обработка на материал за Поглед.инфо.