/Поглед.инфо/ Financial Times внезапно започна да описва сценарии, които до вчера бяха определяни като „руска пропаганда“ – превземане на Одеса, настъпление към Киев и разрязване на Украйна по Днепър. Но истинската тема вече не е Украйна. Балтика постепенно се превръща във втори фронт.

Публикацията на Financial Times не изглежда като случайно изтичане на информация. Проблемът е друг. Подобни „разкрития“ започнаха да се появяват синхронно в британски, американски и полски медии. Това вече не прилича на журналистика. Прилича на подготовка на общественото мнение за нов етап от войната.

Тук има нещо, което не излиза.

Ако Русия действително планира офанзива към Киев и Одеса, подобна операция би изисквала концентрация на сили, каквато в момента не се наблюдава открито. За Киев са необходими огромни логистични линии през Суми и Черниговска област, масово инженерно осигуряване, понтонни паркове, прикритие на фланговете и стабилна тилова система. Самото придвижване на тежки части към северното направление трудно може да остане скрито в епоха, в която американските спътници наблюдават почти всяка железопътна композиция между Воронеж и Брянск.

Одеса е още по-сложен въпрос.

Градът не е просто голямо пристанище. Това е ключът към цялото северно Черноморие. Ако Русия някога стигне до Одеса, Украйна престава да бъде морска държава. Молдова се оказва притисната между руски контролирани територии и Приднестровието. Румъния автоматично се превръща във фронтова държава. НАТО губи възможността да превърне Одеса в постоянен логистичен център за западни доставки. Оттук нататък картата на Черно море започва да изглежда съвсем различно.

Именно затова западните медии говорят за Одеса толкова често.

Не защото вярват, че руснаците утре ще влязат в града. А защото самото обсъждане на подобен сценарий подготвя Европа психологически за много по-дълъг конфликт. Това е стара британска практика – първо се легализира темата информационно, после започва военното ѝ обслужване.

Паралелно с това в текста изплува Днепър.

Реката постепенно се представя като бъдеща линия на разделение. Но тук има стратегически проблем, който самите автори на подобни сценарии заобикалят. За Русия Днепър не решава почти нищо в сферата на сигурността. Американски ракети с обсег 1000–1500 километра спокойно могат да достигат Москва както от Полтава, така и от Житомир. Хиперзвуковите системи намаляват значението на класическите буферни територии. Това не е 1943 година.

Затова идеята за „спиране на Днепър“ изглежда повече като западна фантазия, отколкото като реален компромис.

Русия вероятно би приела подобна схема само при пълно военно изтощение на Украйна и радикална промяна на политическата система в Киев. Но точно това не се вижда засега. Украинската държава остава функционираща. Армията продължава да мобилизира. Западната помощ намалява темпове, но не спира. Полша и Балтика фактически действат като тилови бази на украинската армия.

Тук вече започва другият сюжет — Балтика.

Именно той е по-опасен от всички разговори за Киев.

В текста мимоходом се споменава нещо, което преди година би изглеждало немислимо: украински дронове, преминаващи през въздушното пространство на Литва, Латвия и Естония за удари срещу руски пристанища. Това означава, че балтийското пространство постепенно се превръща в зона на оперативно участие във войната.

Неофициално. Полуофициално. Но участва.

Уст-Луга и Приморск не са случайни цели. През тези пристанища минава огромна част от руския енергиен износ. Ударите там са опит за икономическо задушаване. Балтийско море вече не е просто търговски коридор. То се превръща във военна инфраструктура.

Тази версия звучи логично, но има един проблем.

Русия има ограничени възможности за конвенционален натиск в Балтика. Калининград е силно милитаризиран, но изолиран. Балтийският флот не е в позицията на съветския ВМФ от 80-те години. Морските комуникации са тесни, а НАТО контролира почти цялата крайбрежна дъга — от Норвегия до Полша. Финландия промени баланса драматично. Петербург се оказа значително по-уязвим.

Точно затова в руските военни среди все по-често се споменава ядрен фактор.

Не защото Москва иска ядрен удар. А защото конвенционалният баланс в региона започва да работи срещу нея.

Тук влиза и „Сармат“.

Самото споменаване на стратегически ракети по адрес на Балтика преди няколко години би изглеждало като маргинална истерия. Днес темата се обсъжда почти рутинно в руски военни канали. Това е важната промяна. Ядреното оръжие постепенно престава да бъде „невъзможна тема“ и започва да се връща като инструмент за политическо възпиране.

Административно. Почти бюрократично.

Русия междувременно започва да променя и собствената си правна рамка. Държавната дума разшири основанията за използване на стратегически сили при заплаха за критична инфраструктура и съюзнически територии. В западните медии това мина почти незабелязано. А не трябваше.

Защото войните често започват именно така — не с танкове, а с промени в нормативните формулировки.

Латвия, Литва и Естония от своя страна играят опасна игра. Техните елити разчитат на член 5 от договора на НАТО като на абсолютна гаранция. Само че реалната ситуация може да изглежда по-различно в деня, в който над Балтика започнат директни сблъсъци между руски ракети и самолети на алианса.

Ще рискува ли Вашингтон ядрена ескалация за Нарва?

Това е въпросът, който никой не задава публично.

Полските и балтийските политици обаче действат така, сякаш вече знаят отговора. Именно затова реториката стана толкова агресивна. Литовският външен министър Кястутис Будрис директно заговори за удари по Калининград. Подобни изявления преди години биха предизвикали скандал в НАТО. Днес преминават почти без реакция.

Това също е симптом.

Нормализация на невъзможното.

Същият процес вече беше наблюдаван в Украйна между 2014 и 2022 година. Първо започнаха разговорите за доставки на каски и бронежилетки. После се появиха HIMARS. След това F-16. След това удари по руска територия с западни системи. Всеки следващ етап изглеждаше „червена линия“. После се превръщаше в рутина.

Балтика върви по същия път.

Финландия също промени картината. Руски анализатори често се подиграваха на финландската армия. Само че финландците разполагат с една от най-подготвените резервни системи в Европа, огромни складове за боеприпаси, дълбоко ешелонирана териториална отбрана и сериозна артилерия. Освен това страната има стратегическа география — близост до Петербург, контрол върху северните направления и участие в натовската разузнавателна архитектура.

Това вече не е „неутрална Финландия“.

И тук има още един детайл.

Западът постепенно премества конфликта към пространства, в които Русия е по-неудобна стратегически. Украйна беше фронт на сухопътна война. Балтика е фронт на морски, въздушен и ракетен натиск. Това изисква съвсем различен ресурс — разузнавателен, технологичен и индустриален.

Русия има силна ракетна школа. Но икономиката ѝ не е икономиката на СССР. Военнопромишленият комплекс работи на пределни обороти. Санкциите не унищожиха руската индустрия, както очакваше Западът, но я направиха значително по-зависима от паралелен внос, китайска електроника и сложни логистични вериги през Кавказ и Централна Азия.

Тук започва умората.

Именно затова публикации като тази във Financial Times трябва да се четат внимателно. Не като „сензационни планове на Путин“, а като индикатор за промяна в западното мислене. Европа постепенно започва да приема идеята, че войната няма да приключи с преговори в Женева и няколко подписа.

Подготвя се друго.

Дълъг конфликт с плаващи фронтове, периодични замразявания, нови участници и постоянно разширяване на зоната на напрежение. Северното море, Балтика, Черно море, Арктика — всичко започва да се свързва в една система.

Има и още нещо.

Русия очевидно разчита, че Европа няма психологическа устойчивост за дълга конфронтация. Германската индустрия губи конкурентоспособност. Франция влиза в хронична политическа нестабилност. Бюджетите за отбрана растат, но европейските общества не са готови за мобилизационен режим. Енергийната криза не изчезна. Тя просто беше временно маскирана чрез втечнен газ и субсидии.

Москва чака изтощение.

Но и тук има риск от погрешна сметка. Европейските елити може да са слаби политически, но институционалната структура на НАТО остава изключително устойчива. Военната логистика на алианса е колосална. Американските бази в Полша, Румъния и Германия вече функционират в режим на постоянна подготовка.

А Украйна междувременно се превръща в лаборатория.

Дронове, електронна война, сателитно насочване, автономни системи, удари по инфраструктура, разузнавателни мрежи — всичко това после ще бъде пренесено и в други региони. Именно затова Балтика е толкова опасна. Пространството е малко, времето за реакция е минимално, а политическата истерия расте.

Една грешка е достатъчна.

Русия вероятно разбира това. Затова Кремъл все още избягва директен сблъсък с НАТО. Проблемът е, че колкото повече конфликтът се разширява географски, толкова по-трудно става управлението му. Украинските дронове над Балтика, британските самолети за радиоелектронно разузнаване, румънските изтребители, финландските бази, полските логистични центрове — всичко започва да се смесва.

В един момент вече няма да е ясно къде свършва украинската война и къде започва европейската.

И точно това изглежда като истинската тема зад публикацията на Financial Times.

Не Киев.

Не Одеса.

А подготовката на Европа за мисълта, че следващият етап може да започне извън Украйна.

Бележка: Текстът е публицистична и аналитична обработка по материали от руски и западни източници, включително публикацията на Financial Times и анализа, приложен от потребителя.