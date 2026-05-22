Учени изчислиха точните часове сън, които забавят стареенето – повече вече не означава по-здравословно

/Поглед.инфо/ Половин милион души, анализирани от учени в Колумбийския университет, разбиха един от най-упоритите митове за здравето – че колкото повече спим, толкова по-добре. Данните показват друго: прекалено дългият сън може да ускори стареенето почти толкова опасно, колкото и хроничното недоспиване.

Сънят постепенно се превръща в новата обсесия на съвременната медицина. Преди десет години вниманието беше насочено към холестерола, захарта, трансмазнините, броенето на калории. След пандемията центърът на разговора се измести. Появи се друго подозрение – че организмът започва да се разпада много преди човек да усети болестта. И че първият сигнал идва нощем.

Тук има нещо показателно. Изследването на екипа на доцент Джунхао Уен от Колумбийския университет не работи с малки групи доброволци, както често става в подобни публикации. Данните са събрани от близо половин милион души. Това вече е статистическа маса, която трудно може да бъде подмината с махване на ръка. Учените сравняват продължителността на съня с биологичните показатели на различни органи и системи – сърдечно-съдова функция, метаболитни процеси, имунен отговор, неврологично състояние. Не просто „чувствате ли се отпочинали“. Реални биомаркери.

Резултатът изглежда едновременно банален и неудобен. Оптималният диапазон се оказва между 6,4 и 7,8 часа сън. Не девет. Не десет. Не „колкото повече, толкова по-добре“. Извън този диапазон започват проблемите. При едни – по-бавно. При други – рязко.

Това разрушава цяла индустрия от популярни клишета. В последните години се появи почти религиозно отношение към „дълбокия сън“, към приложенията за следене на нощния ритъм, към гривните, които измерват кислород, микросъбуждания и фази на REM. Хората започнаха да се тревожат дали спят „достатъчно“, а не дали живеят нормално. Получи се странен парадокс – човек се стресира, че не спи перфектно, а самият стрес унищожава съня му.

Има и друг проблем. Данните показват корелация, но не винаги пряка причинност. Самите автори на изследването правят важно уточнение, което в много медийни публикации удобно се пропуска. Лошият сън невинаги е причината за заболяването. Понякога той е първият симптом. Организмът започва да губи нормалния си ритъм много преди диагнозата да се появи на хартия.

Точно тук историята става по-интересна.

Защото прекалено дългият сън често изглежда като „здравословен“. Човек спи по девет-десет часа, избягва стреса, стои у дома, не пуши. Само че медицинските данни от години показват друга картина. Продължителният сън нерядко върви заедно с хронични възпаления, депресивни състояния, хормонални нарушения, инсулинова резистентност, ранни съдови проблеми. Има публикации от Япония, Южна Корея, САЩ – различни популации, различен начин на живот, но сходна тенденция.

Тази версия звучи логично, но има един проблем. Никой все още не може да каже със сигурност кое идва първо. Болестта ли променя съня, или разрушеният сън ускорява болестта? Вероятно и двете.

Организмът работи циклично. Мозъкът не „изключва“ нощем. По време на сън се извършват няколко критични процеса – регулиране на кортизола, преработка на невронни връзки, изчистване на метаболитни отпадъци чрез глимфатичната система, производство на мелатонин, стабилизиране на имунния отговор. Ако тези механизми започнат да се разстройват, последствията не идват веднага. Те се натрупват. Тихо.

След това човек започва да забравя дребни неща. Сутрин става уморен. Кръвното тръгва нагоре. Появяват се тревожност, раздразнение, проблеми с теглото. Накрая някой кардиолог му обяснява, че има „рисков профил“. А нощният проблем често е започнал години по-рано.

Особено любопитна е връзката между съня и стареенето. Биологичната възраст все повече се измерва не само по бръчки и мускулен тонус, а по клетъчни показатели – възпалителни маркери, теломерна дължина, метаболитна устойчивост. Именно там хроничният недостиг на сън нанася щети. Организмът започва да работи в режим на постоянна компенсация. Това е скъпо за тялото.

Краткият сън отдавна е подозрителен за медицината. Под пет-шест часа рискът от диабет тип 2, хипертония и съдови инциденти нараства осезаемо. При мъжете се наблюдават хормонални нарушения. При жените – проблеми с метаболизма и повишени възпалителни реакции. Има изследвания, свързващи хроничното безсъние дори с ускорени когнитивни увреждания.

Но прекалено дългият сън остана в сянка. Вероятно защото обществото продължава да мисли за почивката като за универсално благо. Повече витамини. Повече вода. Повече сън. Само че биологията рядко работи по логиката „повече е по-добре“.

Сънят е регулаторен процес, а не натрупване.

Тук има и културен елемент. В различните общества отношението към съня е различно. В Япония дълго време краткият сън беше почти символ на трудова дисциплина. В части от Южна Европа следобедната почивка остава традиция. В САЩ индустрията за „sleep optimization“ вече струва милиарди долари – матраци, лампи, добавки, аудиосистеми за бял шум, приложения за следене на нощните цикли. Човек влиза в спалнята си като в лаборатория.

А после пак не може да заспи.

Една от най-любопитните части в изследването е описанието на факторите около самия сън. Не просто колко часа. Как.

Температурата например. Учените препоръчват диапазон между 16 и 20 градуса. Това не е случайно число. Организмът понижава вътрешната температура при заспиване. Ако стаята е прекалено топла, механизмът се нарушава. Човек спи, но не преминава нормално през дълбоките фази. Сутрин се буди изтощен.

Светлината също има директен биохимичен ефект. Дори слаб източник – улична лампа, екран на телевизор, телефон – влияе върху производството на мелатонин. В големите градове това вече е масов проблем. София след полунощ изглежда като търговски център. Светещи реклами, LED осветление, автомобили, синя светлина от дисплеи. Организмът губи усещането кога реално е нощ.

После идва сутрешното кафе. Второ кафе. Енергийна напитка. Нервна система на кредит.

Шумът е другият фактор, който често се подценява. Има медицински данни, че хроничният нощен шум – трафик, съседи, електроника – увеличава нивата на стресовите хормони дори при хора, които твърдят, че „са свикнали“. Организмът не свиква напълно. Той просто остава в полуготовност.

Тук се появява и една ирония. Съвременният човек инвестира огромни суми в здравословен живот, а спи в среда, която прилича на летище. Телефон до възглавницата, телевизор срещу леглото, климатик на максимум, известия през нощта. После идва въпросът защо сутрин мозъкът е като след административна проверка в НАП.

Матракът и възглавницата също не са дреболия. Ортопедичната поддръжка не е маркетингово украшение. Лошата позиция на гръбначния стълб влияе върху дишането, микронапрежението в мускулите и качеството на дълбокия сън. Това се вижда особено ясно при хора с хронични болки във врата и кръста.

Има още нещо, което рядко се коментира честно. Сънят е политически и икономически въпрос. Да, звучи пресилено. Но числата не излизат. В големите градове хората работят все по-късно, пътуват по-дълго, живеят в шумна среда и консумират огромни количества дигитално съдържание до полунощ. Организмът няма как да поддържа нормален циркаден ритъм при такъв режим.

След това здравната система лекува последствията.

Нараства броят на хората с тревожни разстройства. Увеличават се случаите на ранна хипертония. Диабетът слиза към все по-млади възрастови групи. Лекарствата за сън се продават масово. Мелатонинът се превърна почти в вечерен ритуал за милиони хора.

Но има нещо подозрително в цялата тази картина. Ако половин милион души показват сходна зависимост между съня и стареенето, защо обществото продължава да третира съня като второстепенен детайл? Вероятно защото икономиката не обича хора, които си почиват нормално. Постоянната свръхстимулация носи печалба.

Нощните екрани също.

И все пак изследването на Колумбийския университет поставя граница. Не морална. Биологична. Между 6,4 и 7,8 часа. Достатъчно, за да се възстанови организмът. Недостатъчно, за да премине в състояние на хронична инертност.

Това няма да спре индустрията на „магическия сън“. Няма да изчезнат устройствата за мониторинг, добавките, скъпите матраци и обещанията за „оптимизация“. Но данните са неприятно конкретни. Организмът не работи по мотивационни лозунги.

Той работи по биология.

И когато започне да се разпада, първо се променя нощта.

БЕЛЕЖКА: Текстът е публицистична и допълнена редакционна обработка на Поглед.инфо по мотиви от международни медийни публикации и научни коментари.