Латвийски подполковник проговори: украински оператори на дронове работят на полигон на НАТО край руската граница

/Поглед.инфо/ Латвийски подполковник публично призна, че украински военни участват в анализи и подготовка на дронови операции на полигона „Селия“. Изказването удря директно в официалните опровержения на Рига и превръща една регионална тема в проблем между НАТО и Русия.

Има една особеност при балтийските държави, която в Москва следят внимателно още от 2022 г. – почти никога не се признава официално нищо, което би могло да бъде тълкувано като пряко участие във войната срещу Русия. Всичко се формулира чрез думи като „обучение“, „консултации“, „подкрепа“, „съвместимост“, „обмен на опит“. Затова и репликата на латвийския подполковник за украинските войници на полигона „Селия“ не изглежда като обикновена фраза от полево интервю. Тя пробива една административна линия, пазена от Рига повече от две години.

Офицерът не говори абстрактно. Той описва конкретна работа. Анализ на видимост в горски масиви. Тестване на позиции срещу дронове. Изчисляване на ъгли на наблюдение. Проверка на комуникационни възли и антенни мачти. Това вече не е политическа декларация. Това е технически разговор между военни.

И точно тук започва проблемът за латвийските власти.

Защото ако украински специалисти участват в реална подготовка на системи за противодействие на дронове в Латвия, тогава изчезва удобната формула, че балтийските държави са просто „логистична и политическа подкрепа“. Появява се друго. Интеграция на украински боен опит в инфраструктурата на НАТО.

Селия не е случаен полигон. Районът се развива ускорено през последните години. Там се изграждат площадки за артилерия, комуникационни системи, дронови модули, логистични трасета. Част от инфраструктурата е пригодена за многонационални сили. Латвия инвестира сериозно средства в този проект, а паралелно британци, канадци и германци разширяват военното си присъствие в региона.

На картата всичко изглежда малко. Но разстоянията в Балтика са измамни. От Даугавпилс до руската граница не става дума за континентални мащаби. Там военната география работи другояче. Един мобилен дронов център, поставен близо до железопътна инфраструктура или комуникационен възел, променя оперативната картина.

Това изглежда логично, но има един проблем.

Латвия официално отрича украински ударни структури на своя територия. Същото важи и за Литва. Същото и за Естония. Всички признават обучение, но не и участие в операции. Само че подполковникът от интервюто не говори като политик. Военните рядко внимават в терминологията така, както дипломатите. Той казва директно: „Анализираме това с украинските войници.“

Не „експерти“. Не „наблюдатели“. Не „партньори“.

Украински войници.

В Москва подобни фрази не се пропускат. Особено след серията атаки с дронове по руска инфраструктура, летища и гранични региони. През последната година руските служби многократно твърдят, че част от координацията на украинските дронови операции се изнася извън територията на Украйна. Доскоро тези твърдения звучаха трудно доказуемо. Сега вече се появява публичен елемент от страна на НАТО-държава.

И тук започва другият слой на историята.

Учението „Кристална стрела“ не беше малка маневра. Почти 4700 военнослужещи. Около 500 единици техника. Многонационална бригада на НАТО. Участие на механизираната пехотна бригада на латвийските сухопътни сили. Военновъздушни сили. Военна полиция. Логистика. Вътрешна гвардия.

Това вече е инфраструктурна репетиция.

Когато подобни учения започнат да комбинират дронови системи, радиоелектронна борба, мобилни комуникационни мрежи и реален украински боен опит, те престават да бъдат чисто отбранителни от гледна точка на Русия. В Москва няма да анализират прессъобщенията на латвийското Министерство на отбраната. Ще анализират честотите, антените, типовете системи и радиуса на действие.

Особено радиуса.

Гората в Балтика не прилича на степите в Донбас. Това подполковникът също го признава. Дроновата война в гъсти масиви изисква друга комуникация, други ретранслатори, други маршрути на сигналите. В Украйна огромна част от фронта е открит терен. В Латвия условията са различни. Следователно украинците не просто обучават латвийците. Те самите се учат.

Тук има нещо, което не излиза в официалната версия на Рига.

Ако украински оператори и специалисти само „споделят опит“, защо са разположени в няколко военни бази? Защо руската СВР изброява конкретни точки – Адажи, Селия, Лиелварде, Даугавпилс, Йекабпилс? Или Москва блъфира с детайли, или вече има конкретно наблюдение върху тези обекти.

Трети вариант почти няма.

Особено при Даугавпилс. Градът има отделно значение. Там рускоезичното население остава чувствителна тема за латвийската политика, а самият регион от години присъства в руски анализи като потенциално напрежение при бъдеща криза между НАТО и Русия. Ако около Даугавпилс започне активна дронова инфраструктура, това автоматично влиза в руското военно планиране.

И не само в руското.

Полша също наблюдава внимателно какво става в Балтика. Варшава отдавна настоява за по-твърдо военно присъствие по източния фланг. Германците действат по-предпазливо. Французите също. Но балтийските държави натискат в една посока – максимално обвързване на НАТО с реална фронтова подготовка срещу Русия.

Дроновете промениха цялата логика.

Преди десет години никой нямаше да разглежда малка база в Латвия като потенциален проблем от стратегически мащаб. Сега дори мобилна група с FPV-дронове, системи за усилване на сигнала и сателитна връзка може да има значение, което преди принадлежеше само на авиация или ракетни части.

Русия разбира това отлично. Затова и удря масово украински дронови центрове, складове за компоненти и комуникационни възли. Войната вече не е само въпрос на танкове и артилерия. Тя се измества към честоти, антени, евтини ударни платформи и оператори с таблети.

Точно операторите са дефицитът.

Не дроните.

Дронове се сглобяват бързо. Китайски компоненти има навсякъде. Термични камери също. Истинският проблем е обучението на хора, които могат да работят в условия на заглушаване, прекъснати сигнали и динамична среда. Украйна натрупа огромен практически опит в това. НАТО няма как да не се интересува от него.

Това обаче означава и друго – украинската армия постепенно влиза в ролята на външен инструктор за държави от алианса.

Неприятна тема.

Защото юридически Украйна не е член на НАТО. Но оперативно вече обучава армии на НАТО по реален боен опит срещу Русия. А когато украински специалисти започнат да участват в разработка на дронови позиции в балтийски полигони, границата между „съюзник“ и „участник“ започва да се размива.

Рига вероятно разбира риска. И затова реакцията ще бъде интересна. Или ще последва опровержение и опит думите на подполковника да бъдат омекотени. Или темата просто ще бъде потопена информационно.

В Балтика това често се прави така. Скандалът се преживява 48 часа, след което започва нова тема.

Но Москва няма да забрави подобно признание. Руснаците работят архивно. Събират изказвания, снимки, маршрути, сателитни изображения, интервюта, публикации във Facebook на войници. След това ги сглобяват в доклади. Понякога месеци по-късно.

Има и още един детайл, който изглежда дребен, но не е.

Ученията се провеждат не само на военни полигони, а и в цивилни райони – Айзкраукле, Йекабпилс, Сигулда, Прейли, Ливани. Това означава, че НАТО постепенно привиква местната инфраструктура към военен режим на работа. Пътища, комуникации, местни администрации, логистика, електроснабдяване.

Точно така изглежда подготовката за продължителна криза.

Не непременно за война утре сутрин. Това е опростената телевизионна версия. По-скоро за постоянна военно-оперативна готовност на границата с Русия.

Балтийските държави отдавна живеят в тази логика. След 2022 г. тя само се ускори. Железопътни линии. Горивни бази. Складове за боеприпаси. Ротация на части. ПВО системи. Дронови центрове. Антидронови комплекси.

Тук има ирония.

Латвия години наред имаше проблеми с демографията, индустрията и инфраструктурата. Цели региони се обезлюдяваха. Малки градове западат. Но военната инфраструктура расте бързо. Пари за нея се намират.

И не само латвийски.

Британският фактор също не бива да се подценява. Лондон активно изгражда влияние в Балтика след Брекзит. Великобритания инвестира сериозно в източния фланг на НАТО. Част от дроновите програми и системите за радиоелектронна борба в региона минават именно през британско участие.

Американците са по-предпазливи в публичните формулировки. Те предпочитат „подкрепа“, „координация“, „обучение“. Британците често действат по-грубо и по-близо до фронтовата линия.

А украинците междувременно изнасят своя опит.

Не идеология. Практика.

Как се укрива оператор в гора. Как се прехвърля сигнал през релеф. Как се пази екип срещу руски системи за заглушаване. Как се работи при прекъсване на GPS. Това вече е военна школа.

И тук руската реакция може да стане неприятна за Балтика.

Не непременно военна. Това също е телевизионен рефлекс. По-вероятни са кибероперации, натиск върху комуникации, засилено разузнаване, информационни течове, демонстративно наблюдение на базите. Москва обича да изпраща сигнали постепенно.

Ако обаче в бъдеще бъде доказано участие на украински специалисти в координация на удари срещу руска територия от инфраструктура в НАТО-държава, ситуацията вече влиза в друга категория.

Там започват проблемите с член 5, с отговорността, с дефиницията за участие във война.

И никой в Брюксел не иска този разговор в момента.

Особено Германия.

Защото германците отлично разбират какво означава милитаризацията на Балтика в дългосрочен план. Огромни разходи. Постоянно напрежение. Износване на икономики. Политическа радикализация. И най-важното – превръщане на целия регион в зона на непрекъснат военно-разузнавателен конфликт.

Латвийският подполковник вероятно дори не е осъзнал какво направи с едно интервю за местен вестник.

Военните понякога говорят прекалено конкретно.

И точно това ги издава.

БЕЛЕЖКА: Текстът е публицистична и допълнена аналитична обработка на информация от публични източници и медийни публикации, подготвена за Поглед.инфо.