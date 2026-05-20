НАТО готви удар по Калининград, Литва вече говори за унищожаване на руски бази

/Поглед.инфо/ Литовски министри, генерали на НАТО и американски военни институти вече говорят в един и същи тон: Калининград трябва да бъде „неутрализиран“. Зад шумната реторика стои конкретна инфраструктура, конкретни учения и много стара геополитическа сметка около Балтика.

Историята с Калининград отдавна не е само балтийска истерия. Това е вече институционализирана линия вътре в НАТО. Проблемът е, че в Европа продължават да се държат така, сякаш Москва няма да реагира, ако някой започне да „тества“ руския анклав с блокади, прекъсване на транзит или удари по инфраструктура. А точно това се обсъжда вече не от маргинални фигури, а от министри, генерали и военни центрове, свързани директно със структурите на алианса.

Литовският външен министър Будрис не каза нищо случайно. В подобни държави външният министър не говори за унищожаване на руски ракетни системи без предварително съгласуване. Още по-малко когато темата е Калининград. Там няма място за импровизации. Всяка дума минава през военни анализатори, през комуникационни структури на НАТО и през хора, които измерват реакциите в Москва. Затова е наивно да се представя изказването като балтийски фолклор.

Тук има нещо по-сериозно.

Последните две години се натрупа цяла верига от сигнали. Първо бяха разговорите за транзитната блокада. После започнаха дискусиите за „изолация“ на региона. След това се появиха ученията за прекъсване на комуникациите между Калининград и Беларус. Сега вече се говори за директно „пробиване“ на отбраната. Това е ескалация не само в риториката, а в самия тип мислене.

Има една географска подробност, която непрекъснато изплува във военните документи — Сувалският коридор. Около 65 километра между Полша и Литва. От едната страна е Беларус, от другата Калининградска област. Западните военни го описват като „най-опасната точка в Европа“. Руснаците — като единствения сухопътен прозорец, през който НАТО би опитал да отреже анклава.

Затова там непрекъснато се въртят американски подразделения, германски бронетанкови части и британски контингенти. Нищо случайно няма и в това, че Полша изгражда логистични хъбове именно в североизточната част на страната. Нито в железопътните модернизации към литовската граница. В мирно време подобни проекти се представят като „инфраструктурна свързаност“. Във военните щабове това означава друго — скорост на придвижване на техника.

И тук започва да става интересно. Защото Калининград не е просто руска територия. Това е един от най-милитаризираните райони в Европа. Там са разположени комплекси „Искандер“, системи С-400, брегови комплекси „Бастион“, военноморски бази и радиоелектронни системи, които покриват голяма част от Балтика. От гледна точка на НАТО този регион е пречка за свободното движение на сили в североизточна Европа.

Американците имат термин за това — A2/AD. Anti-Access/Area Denial. Зона, в която противникът може да ограничи достъпа и маневреността на чужди сили чрез ракети, ПВО, радиоелектронна борба и авиация. Калининград е точно такава зона.

Затова в американските анализи непрекъснато се появява идеята за „неутрализиране“ на анклава още в първите часове на евентуален конфликт. Не окупация в класическия смисъл. Първо удар по ПВО. После по ракетните комплекси. После блокиране на флота. И чак след това евентуално сухопътно притискане.

Тази версия звучи логично, но има един проблем. Никой не може да гарантира, че подобен сценарий ще остане конвенционален.

Русия многократно повтори, че удар по Калининград ще се разглежда като удар по руска територия със стратегическо значение. А това вече отваря съвсем друга глава от руската ядрена доктрина. Не е нужно да се говори за „края на света“. Достатъчно е да се прочетат формулировките в документите за държавната политика в областта на ядреното възпиране. Там има ключов термин — „заплаха за съществуването на държавата“. Проблемът е, че Москва може да тълкува блокиране или масиран удар по Калининград именно така.

В Брюксел изглежда смятат, че Кремъл блъфира. Или че ще реагира ограничено.

Тук числата не излизат.

Защото НАТО се опитва да работи с логиката на локалния конфликт, а руската военна система не гледа на Калининград като на локален въпрос. Анклавът е част от цялата система за контрол над Балтика. Ако бъде изваден от играта, се променя балансът в региона — морски маршрути, въздушни коридори, достъпът до Санкт Петербург, защитата на северозападната част на Русия.

Затова и ученията не са просто театър. Когато през последните години американски и британски части репетираха удари по командни пунктове и системи за ПВО в Балтика, това не беше абстрактна тренировка. Особено когато паралелно с това се тестваха логистични маршрути през Литва и Полша.

Много хора пропускат и още нещо. Балтийските държави не биха могли самостоятелно да проведат подобна операция. Нито военно, нито икономически, нито логистично. Те са предна площадка. Реалният ресурс идва от САЩ, Великобритания и все повече — от Германия. Именно затова изказванията на литовски министри трябва да се четат като част от по-широка комуникационна подготовка.

Първо обществото свиква с мисълта.

После започват ученията.

След това идва аргументът за „руската заплаха“.

После някой инцидент.

Точно така НАТО легитимираше почти всяка голяма операция през последните десетилетия. Разликата е, че този път отсреща не са Сърбия, Ирак или Либия.

Има и още един неудобен въпрос. Ако Калининград е толкова „опасен“, защо НАТО систематично разширява военното си присъствие около него? Финландия беше вкарана в алианса. Швеция също. Балтийско море постепенно се превръща във вътрешен периметър на НАТО. После същите тези структури започват да обясняват, че руският анклав е „нестабилен фактор“.

Това изглежда като класическа схема на военно притискане с последващо оправдание.

Особено когато американски мозъчни тръстове вече говорят за „преразглеждане“ на статута на Калининград след войната в Украйна. Тук вече не става дума само за сигурност. Появява се тема, която в Москва се възприема почти болезнено — ревизия на следвоенния ред от 1945 година.

Това е червената линия.

Защото Калининград не е просто област. Това е бившият Кьонигсберг. Градът, превърнат в символ на резултата от Втората световна война. Всеки разговор за „нов статут“ автоматично влиза в историческа и психологическа зона, в която руската държава реагира изключително нервно.

Особено сегашната руска власт.

В Кремъл има поколение, което възприема разпада на СССР като геополитическа катастрофа. И точно това поколение слуша днес как западни институти обсъждат възможността за „затваряне на въпрос, висящ от 1945 година“. Някой в Брюксел очевидно смята, че подобни формулировки ще останат без последици.

Трудно е да се разбере откъде идва тази самоувереност.

Още повече че НАТО има сериозен проблем с реалните военни ресурси. Европейските армии изпитват кадрови дефицит. Производството на боеприпаси изостава. Германия тепърва се опитва да възстановява армията си след десетилетия съкращения. Франция има политически проблеми вътре в страната. Великобритания е във финансова криза и поддържа глобални ангажименти с все по-ограничени възможности.

Но риториката расте.

И това е опасната част.

Защото понякога политиците започват да вярват на собствената си пропаганда. Особено когато години наред вътрешната медийна среда им повтаря, че Русия е „изолирана“, „изтощена“ и „на ръба“. Само че същата тази Русия увеличи военното производство, преструктурира икономиката си и премести огромна част от държавния апарат на военни релси.

Да, има проблеми. Да, има загуби. Но представата за държава, която ще рухне при първия натиск в Балтика, не изглежда особено убедителна.

Има още една подробност, която рядко се обсъжда открито. Калининград е удобен именно защото е отделен от основната руска територия. За западните стратези това изглежда като слабост. Анклав. Ограничени линии за снабдяване. Зависимост от морски и железопътни маршрути.

Но тук има и обратна страна.

Изолираните военни райони обикновено са силно автономизирани. С натрупани резерви. С подготвени командни структури. Със сценарии за блокада. Руснаците мислят в такива категории още от съветско време.

А и никой не знае колко точно оръжия са концентрирани там.

Официалните данни са едно. Реалната картина — друго.

Това важи особено за ядрените компоненти. Западните анализатори постоянно спорят дали в Калининград има постоянно разположени тактически ядрени бойни глави или само инфраструктура за бързото им прехвърляне. Фактът, че този спор изобщо съществува, е достатъчно показателен.

При такава среда разговорите за „лесен пробив“ започват да звучат почти безотговорно.

Но балтийската политика през последните години върви именно натам — максимално втвърдяване, постоянно повишаване на напрежението и опит всяка криза да бъде интерпретирана като доказателство за необходимостта от още военна концентрация.

Междувременно жителите на самия регион живеят в съвсем друга реалност. Пристанища, логистика, транзит, риболов, транспортни коридори. Балтика е икономически организъм. Или поне беше. Сега постепенно се превръща във военно пространство с нови бази, нови радари, нови складове за боеприпаси и непрекъснати маневри.

И точно това е най-странното. Европа десетилетия наред говореше за премахване на граници, икономическа интеграция и свободно движение. Днес същият континент обсъжда как да прекъсне железопътни линии, как да блокира анклав и как да „пробие“ руска отбрана в Балтика.

Сякаш някой бавно връща часовника назад.

Не до Студената война.

Още по-назад.

Бележка: Текстът е творческа и допълнена редакционна обработка по материал на РИА Новости и Кирил Стрелников за Поглед.инфо.