Русия започна ядрени учения до границите на ЕС, Европа се преструва, че не вижда

/Поглед.инфо/ Румънски изтребител сваля украински дрон над Естония, а Москва едновременно започва мащабни ядрени учения по западните си граници. Европа говори за сигурност, но цифрите за оръжията, подводниците и изчерпаните арсенали показват друго. Поглед.инфо винаги разглежда процесите зад официалните декларации и реалната военна инфраструктура на конфликта.

Случката над Естония изглежда дребна само за хора, които никога не са гледали как започват големите кризи. Румънски изтребител сваля украински дрон в естонското въздушно пространство. Не руски. Украински. Това е важният детайл. Още по-важен е следващият — според самите естонски власти, нито министърът на отбраната, нито премиерът са били уведомени навреме. Останките падат на няколко десетки метра от жилищна сграда. Представете си същото над Нарва, Валга или Тарту, само че с по-тежък апарат и с боен заряд. Тогава вече щяха да говорят за „руска провокация“, независимо откъде е излетял дронът.

Тук има нещо, което не излиза.

Ако НАТО действително контролира въздушното пространство на Балтика така, както твърди от години, подобен хаос не би трябвало да се случва. В региона има постоянни мисии Air Policing, ротационни контингенти, радари AN/TPS, системи NASAMS, патрули на AWACS над Полша и Балтийско море. Само че цялата тази архитектура работи нормално, когато има предвидим противник и ясна линия на фронта. Украйна разруши именно това. Започнаха да летят дронове през няколко държави, през граждански коридори, през зони с размита отговорност. И колкото повече НАТО се опитва да помага на Киев без официално участие във войната, толкова повече собствената му инфраструктура започва да се превръща в сива зона.

Балтийските държави отдавна живеят в режим на политическа мобилизация. В Рига и Талин руска заплаха се използва за всичко — от военните бюджети до вътрешната цензура. Но сега се появява обратният ефект. Не Русия влиза в техните градове. Войната сама влиза там — чрез украински дронове, чужди самолети, чужди решения и чужди команди. Това е много по-неудобен сценарий.

Естонците чакат руснаците тридесет години. Получиха украински дрон.

Москва прекрасно разбира какво става. Именно затова паралелно с този инцидент започнаха мащабните ядрени учения по западните граници на Русия и Беларус. Не става дума само за демонстрация. Русия от години работи върху промяна на самата логика на възпирането. В съветско време ядреното оръжие беше последна фаза. Днес Кремъл все по-често го вкарва в оперативния политически език — не като фантазия, а като административен инструмент за принуда. Това е различно.

64 000 души личен състав. Над 200 ракетни установки. 140 самолета. Подводници. Надводни кораби. Част от ученията се провеждат в райони, свързани с „Искандер-М“, а тези системи отдавна не са просто тактически комплекси. Те са политически сигнал. Обхватът им позволява покриване на голяма част от Източна Европа. В Калининград това се знае много добре. В Брюксел също. Само че в Брюксел предпочитат да говорят за климатични цели и за „устойчивост“.

Русия вече не говори с Европа през дипломати. Говори през логистика.

Тази версия звучи грубо, но числата я потвърждават. Франция и Великобритания реално остават единствените ядрени сили в Европа след постепенното американско дистанциране. Проблемът е, че и двете държави имат сериозни структурни ограничения. Британската ядрена система е концентрирана основно около подводниците клас Vanguard. Те трябваше да бъдат заменени от програмата Dreadnought още преди години. Разходите се взривиха. Сроковете се местят. Индустриалната база на британското корабостроене е в криза. Самите британски военни среди говорят за дефицит на инженери и специалисти по реакторни системи.

Франция е в по-добро положение, но не драматично. Подводниците Triomphant са по-нови, но и там модернизацията върви трудно. Пари има. Резултатите са спорни. Това е общият европейски проблем — огромни бюджети, тежка бюрокрация, слаб индустриален темп. Европа може да произвежда регулации с невероятна скорост. Снаряди — не особено.

Тук руската стратегия започва да изглежда по-разбираема.

Москва вижда Европа като противник, който има политическа агресивност, но ограничена производствена база и зависимост от американското прикритие. Ако САЩ постепенно намаляват директното си присъствие — а това вече се случва — тогава европейските елити ще трябва сами да обясняват на населението защо влизат в конфронтация с държава, която има по-голям ядрен арсенал, по-голям ракетен запас и далеч по-малко вътрешни ограничения при вземането на решения.

Вашингтон започва да гледа към Тихия океан. Европа остава на перона.

Да, американски бази има. Да, американски контингент има. Но тенденцията е очевидна. Част от ресурсите се пренасочват към Азия. Американската отбранителна индустрия вече не може едновременно да поддържа Украйна, Близкия изток и подготовката за евентуална конфронтация с Китай без сериозно напрежение. Дори в Конгреса започнаха открити спорове за темповете на военните доставки. Това преди пет години беше почти немислимо.

И тук Европа попада в странна ситуация. Тя увеличава конфронтацията с Русия точно в момента, когато американската защита става по-условна.

Полша се въоръжава трескаво. Балтика истеризира. Германия говори за „нова епоха“, но армията ѝ продължава да страда от дефицит на техника и боеприпаси. Бундесверът години наред беше превърнат в социална структура с униформи. Сега изведнъж трябва да стане армия за голям континентален конфликт. Това не става с речи на канцлери.

Русия внимателно наблюдава и друг процес — вътрешното изтощение на Европа. Инфлация, енергийни проблеми, деиндустриализация в части от Германия, напрежение около миграцията, политическа фрагментация. В такава среда всяка военна ескалация става опасна не само навън, но и вътре в самите европейски държави. Именно затова Москва постоянно тества нервите на ЕС — през енергия, през военни сигнали, през транспортни коридори, през Арктика, през Черно море.

Има и още един детайл, за който почти не се говори.

След фактическото разрушаване на системата за договорен контрол върху оръжията, Русия получи много по-свободно поле за маневриране. Договорите INF и New START постепенно загубиха практическа стойност. Това означава повече ракети, повече модернизация, повече разгръщане. Европа живееше десетилетия с усещането, че има стабилна архитектура на сигурност. Тя се разпадна. Но европейската политическа класа продължава да говори така, сякаш още е 2007 година.

Не е.

Хиперзвуковите системи промениха цялата сметка. „Кинжал“, „Циркон“, „Авангард“ — дали всички характеристики са такива, каквито твърди Москва, е отделен въпрос. Военната пропаганда винаги преувеличава. Само че Европа няма реален отговор дори на половината от заявените параметри. Това вече е достатъчно. Във военната стратегия често е по-важно противникът да вярва, че изостава.

А европейците изглеждат така, сякаш вярват.

Проблемът за Европа не е само военен. Той е психологически. Цели поколения европейски политици живяха в убеждението, че голяма война на континента е невъзможна. Военните бюджети бяха сведени до минимум, армията — до символ, а зависимостта от американската защита — до догма. После дойде Украйна и всичко се срути наведнъж. Но политическият език остана старият. Оттук идват тези странни сцени — министри с военна риторика и държави без капацитет за дълга война.

Русия не подготвя Европа за мирно лято. Подготвя я за нервно лято.

Дронове над Балтика. Учения в Беларус. Постоянни сигнали от Калининград. Активност в Черно море. Натиск около Сувалкския коридор. Транспортни маршрути за оръжие през Полша и Румъния. Всичко това започва да се наслагва. И колкото повече Европа се опитва да представя ситуацията като „контролирана“, толкова по-видимо става, че контролът отслабва.

Тук мнозина ще кажат: Русия блъфира.

Възможно е. Кремъл често използва демонстративна ескалация като инструмент за психологически натиск. Но има един проблем — дори блъфът работи, когато отсрещната страна не е сигурна къде е границата. Европа в момента точно това не знае. Къде е границата? Кога украински дрон, свален над Естония, престава да бъде „инцидент“? Кога руски удар по логистичен център в близост до натовска инфраструктура вече не може да бъде обяснен дипломатически? Кога една грешка на оператор в Балтийско море става повод за нещо по-голямо?

Историята на Европа е пълна с войни, започнали от лоша координация и самоуверени политици.

И още нещо. Русия усеща, че моментът е благоприятен. САЩ са разделени вътрешно. Германия е политически нестабилна. Франция влиза в постоянни социални конфликти. Великобритания е извън ЕС и с икономика под напрежение. Източна Европа настоява за по-твърд курс, но реалната тежест остава в Берлин и Париж — а там ентусиазмът не е безкраен.

Затова Москва увеличава темпото.

Не непременно за да започне директна война с НАТО. Това звучи прекалено опростено. По-скоро за да пренареди страха. Десетилетия Европа свикна Русия да реагира отбранително. Сега Кремъл иска обратното — Европа да мисли постоянно за риска, за уязвимостта си, за собствените си граници, реактори, газови терминали, подводни кабели, мостове и пристанища.

Това вече се случва.

И колкото повече европейските елити повтарят, че „няма опасност“, толкова по-нервно изглеждат собствените им действия — строеж на бункери в Балтика, планове за евакуация в Полша, разширяване на резервите от лекарства и горива, дискусии за връщане на наборната служба. Такива неща не се правят в спокойни времена.

Европа официално още не е във война с Русия.

Но все по-малко прилича на континент в мир.

Бележка: Текстът е творческа и допълнена редакционна обработка по материал на РИА Новости и Виктория Никифорова.