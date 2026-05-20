Абонирай се
Поглед към Китай

Китай допринася за глобалната здравна справедливост

/Поглед.инфо/ В изказване по време на общата дискусия на 79-ата Световна здравна асамблея директорът на Държавната комисия по здравеопазване Лей Хайчао заяви, че реформата на глобалната система за управление в здравеопазването трябва да се основава на водещата роля на държавите-членки, като се вземат предвид гласът и нуждите на развиващите се страни, за да се насърчи балансираното развитие на здравеопазването в световен план.

Поглед Инфо 2229 прочитания
Китай допринася за глобалната здравна справедливост
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Той отбеляза, че Китай продължава да следва стратегията за приоритетно развитие на здравеопазването, постоянно повишава здравния стандарт на населението и се стреми до 2030 г. да постигне решаващ напредък в реализирането на програмата си „Здрав Китай“, като си е поставил за цел средната продължителност на живота да достигне 80 години.

Лей Хайчао каза също, че развитите страни трябва да изпълняват своите ангажименти и задължения и дадат за пример усилията на Китай, който през последните 60 години е изпратил над 31 000 медицински специалисти в рамките на международни мисии, които са прегледали и лекували около 300 милиона пациенти, допринасяйки за справедлив достъп до здравеопазване в световен мащаб и демонстрирайки приноса на страната за глобалното здраве.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.