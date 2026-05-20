Си Дзинпин и Владимир Путин присъстваха съвместно на откриването на „Годината на образованието между Китай и Русия"

/Поглед.инфо/ На 20 май в Пекин китайският председател Си Дзинпин и руският президент Владимир Путин присъстваха заедно на церемонията по откриването на „Годината на образованието между Китай и Русия“.

В своите встъпителни думи Си Дзинпин посочи, че тази година се навършват 30 години от установяването на стратегическо партньорство и координация между Китай и Русия и 25 години от подписването на Договора за добросъседство и приятелско сътрудничество. Стартирането на „Година на образованието между Китай и Русия“ в такава значима година е стратегическо решение за дългосрочното развитие на отношенията между двете страни.

Си Дзинпин подчерта, че просперитетът на една нация зависи от образователната ѝ система. Китай и Русия трябва да задълбочат сътрудничеството си в образованието, съвместно да развиват млади таланти от световна класа и национални стратегически научни и технологични възможности. Двете страни трябва да работят заедно за преодоляване на най-съвременните научни предизвикателства и да допринасят за иновативното си развитие.

Путин заяви, че „Годината на образованието между Русия и Китай“ включва богат набор от мащабни дейности. Русия е готова да работи с Китай за укрепване на сътрудничеството в областта на образованието, за подобряване на взаимното разбирателство между младото поколение, за осигуряване на продължаването на руско-китайското приятелство и за насърчаване на по-голямото развитие на руско-китайските отношения.