“Из Китай с Павел“ ни отвежда в провинция Цинхай

/Поглед.инфо/ В новия епизод на „Из Китай с Павел“ ще се пренесем в провинция Цинхай, която е известна с най-красивото солено езеро в Китай. Цинхайското езеро се намира на надморска височина от цели 3196 метра. Водата в езерото е много бистра, а цветът се променя с времето, което създава усещане за мистерия. Езерото е свещено за будистите от региона и заради това тук мога да се забележат множество будистки сгради.

Освен Цинхайското езеро ще видим и главния град на провинцията - Синин. Той е известен като столицата на снежните леопарди. Тук се намира забележителен парк за диви животни, в който се отглеждат камили, панди, различни птици, зебри и разбира се главната забележителност снежните леопарди.

Регионалният музей на провинция Цинхай също е показан от Павел Гълъбов. Това е първият голям, модерен и всеобхватен музей в провинцията. Той разполага с 10 изложбени зали и притежава колекция от близо 15 хиляди предмета. Колекциите на музея са известни с неолитни рисувани керамични съдове и артефакти, свързани с етнически и религиозни култури.

За финал на епизода ще видим и храната в Синин. Тя е богата на месо, подправки и люто. Разбира се за най-смелите има и пикантни скакалци, а вечер нощните пазари очароват посетителите си с различни концерти. Приятно гледане!