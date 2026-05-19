Путин на 25-ото посещение в Китай

/Поглед.инфо/ Днес руският президент Владимир Путин пристига на 25-ото си посещение в Китай за два дни, по-малко от седмица след американския си колега Доналд Тръмп. Западните медии веднага започнаха да пишат какви ли не конспирации - Москва не искала да остава по-назад, това е поредното доказателство, че Кремъл свири втора цигулка или с други думи - започнаха интригите.

Истината е съвсем различна. За тази визита се говореше отдавна, дори имаше предположения, че може да се стигне до тристранна среща на ключовите световни лидери - информация, която Пекин отхвърли.

Путин не отива на поредните разговори с държавния глава Си Дзинпин, защото се съревновава за внимание, нито Си Дзинпин го е поканил, за да създава напрежение. Двете държави засилиха двустранните си отношения през последните години и в момента са на най-високото си ниво, откогато и да било.

На различни форуми имаше въпроси към китайските управляващи дали добри отношения с Русия, биха означавали лоши отношения със САЩ и обратното. Отговорът винаги беше един и същ - Китай не иска напрежение с никого, иска само приятели, при никакви обстоятелства трета държава няма да се намесва в двустранни отношения с друга.

Търсене на "под вола теле" не е сериозно, най-вече в случаите на срещи на високо равнище. Още повече, че говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун обясни на брифинг, че лидерът Си Дзинпин ще обсъди глобални и регионални въпроси от взаимен интерес с руския си колега Владимир Путин. Сътрудничеството между Китай и Русия във всички области продължава да се разширява, носейки значителни ползи и за двете страни. Същото потвърди и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. И допълни: "Всички въпроси, които са в икономическата програма на нашите двустранни отношения, естествено ще бъдат разгледани".

Двете световни сили имат много сериозни въпроси за обсъждане, за да укрепят още повече сътрудничеството си. Така например продължава да нараства двустранният стокообмен, който отдавна е преминал границата от 200 млрд. долара, а взаимните плащания почти изцяло вече се извършват в рубли и юани. А бъдещите цели включват двата народа да се сближават още повече, да постигат още по-добро взаимно разбирателство, да взаимстват един от друг всички добро, което се съдържа в богатите традиции и наследството на двете страни, по думите на самия Путин. А начинът му на мислене съвпада с този на Си Дзинпин, който отдавна твърди, че светът е едно глобално село и всички ние сме братя и сестри, които трябва взаимно да си помагаме. Когато по-напредналите държави си сътрудничат, вместо да се състезават помежду си, могат да постигнат по-добри резултати.

В този смисъл - вероятно ще бъдат обсъдени и международни теми, като отварянето на Ормузкия проток, крехкото примирие между САЩ и Иран, американското ембарго, наложено на Куба и енергийното й задушаване и др.

Неоспорим факт е, както отбелязва китайското издание "Глобал таймс", че посещенията на президентите на САЩ и Русия показват, че Пекин "бързо се превръща в център на световната дипломация".Още повече, че от началото на годината досега много световни лидери бяха в азиатската държава, а скоро предстои и сръбският държавен глава Александър Вучич да отиде там.