Среща на висши представители на АТИС се проведе в Шанхай

/Поглед.инфо/ На 18 и 19 май в Шанхай се състоя втората за годината среща на висши представители на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (AТИС) за годината.

В реч при откриването зам.-министърът на външните работи Ма Джаосю заяви, че Китай е готов да следва съвременните глобални тенденции, да се вслушва в гласа на всички членове на АТИС и съвместно с тях да изгражда общност на Азиатско-тихоокеанския регион. По думите му това ще внесе нов импулс за мира и развитието както в региона, така и в световен мащаб, като очертава посоката за сътрудничеството през „китайската година“ на AТИС.

Китай ще се съсредоточи върху тазгодишната тема на форума – „Изграждане на общност в Азиатско-тихоокеанския регион и насърчаване на общ просперитет“. В рамките на „Шънджънската декларация“ на лидерите на АТИС ще бъде разработена пътна карта за постигане на целите на регионалната общност, като акцентът ще бъде поставен върху четири основни стълба: търговия, свързаност, иновации и развитие.

Участниците в срещата оцениха високо напредъка в различните области на сътрудничество в рамките на AТИС през тази година. Те изразиха благодарност към Китай за домакинството на форума и заявиха готовност да допринесат за успешното провеждане на „китайската година“ на организацията.