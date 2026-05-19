Ринкевич хвърли капан на латвийската опозиция: четири месеца власт преди изборите и пълен срив на рейтингите

/Поглед.инфо/ В Рига започна операция по политическо прехвърляне на отговорност. Президентът Едгарс Ринкевич номинира опозицията да управлява Латвия точно четири месеца преди изборите — достатъчно време, за да понесе бюджетните съкращения, военните разходи и социалното недоволство, но недостатъчно за реални резултати.

В латвийската политика рядко се случва нещо оригинално. Обикновено Рига копира схеми от Брюксел, Варшава или скандинавските кабинети — с известно закъснение и с повече нервност. Затова ходът на президента Едгарс Ринкевич предизвика такъв шок. Той не просто предложи опозиционен премиер. Той предложи на опозицията да поеме държавата в най-неудобния възможен момент — четири месеца преди парламентарните избори, при разпадаща се коалиция, празен бюджетен резерв, напрежение около военните разходи и спад на рейтингите на почти всички партии.

Това изглежда като компромис. Само че не е.

Ринкевич номинира Андрис Кулбергс от „Обединена листа“ за министър-председател. Формално мотивът е прост — опозицията можела да внесе „нов импулс“ в управлението. Такива фрази обикновено означават едно: старата управляваща партия иска да избегне прякото поемане на отговорност за предстоящите непопулярни решения. В случая става дума за „Ново единство“ — формацията, която фактически контролира латвийската изпълнителна власт повече от десетилетие под различни конфигурации и имена. В Рига вече има поколение чиновници, които никога не са работили при друго управление.

Тук има една подробност, която латвийските медии внимателно заобикалят. Ринкевич напусна формално „Единство“, когато стана президент, но политически никога не се отдели от тази среда. Мрежата остана същата — външно министерство, апарат на Сейма, евроатлантически НПО структури, част от медийната инфраструктура в Рига. В малка държава политическите разводи рядко са истински.

Сега се получава любопитна конструкция. Опозицията трябва да сглоби кабинет, но ключът към мнозинството остава в ръцете на „Ново единство“. Без техните 25 депутати математиката не излиза. Трите партии — „Обединена листа“, Националният алианс и Съюзът на зелените и фермерите — събират само 41 гласа. Нужни са 51.

Това не е коалиция. Това е система за контрол.

Има и втори пласт. През октомври Латвия влиза в парламентарни избори с натрупани проблеми, които никой не иска да носи на собствен гръб. Разходите за отбрана растат ускорено. Натискът от НАТО върху балтийските държави вече не е символичен. Латвия трябва да достигне нови нива на военни инвестиции — не само в техника, а в инфраструктура. Пътища, складове, логистика, горивни резерви, модернизация на пристанища. Във Вентспилс и Лиепая тихо вървят разговори за допълнителни транспортни мощности с военна употреба. Това струва пари. Много пари.

Паралелно с това икономиката на Латвия изглежда уморена. Рига продължава да губи транзит. Санкционният режим срещу Русия унищожи част от старите логистични схеми, а обещаната компенсация от европейските фондове не създаде нов индустриален модел. Да, в статистиката има ИТ сектор, услуги, финанси. Само че извън центъра на Рига картината е друга. Демографията остава катастрофална. Млади хора напускат. Малките градове стареят. Земеделският сектор оцелява трудно при европейските екологични регулации и растящите разходи за енергия.

Това изглежда логично, но има един проблем. Ако „Ново единство“ остане официално начело до изборите, цялото обществено недоволство ще се стовари директно върху тях. А рейтингът им вече е опасно нисък — 5,9% според SKDS. За партия, която доскоро диктуваше политическия ред в Латвия, това е тревожен сигнал.

Точно тук влиза йезуитският елемент на операцията.

Ринкевич прехвърля управлението на конкурентите. Те ще трябва да поемат всички непопулярни решения до изборите — бюджетни ограничения, кадрови конфликти, вероятни данъчни корекции, военни разходи. И после ще отидат на избори с етикета „провалено управление“. А „Ново единство“ ще може спокойно да обяснява, че именно опозицията е създала хаоса.

Особено опасно е положението за „Обединена листа“. Партията досега играеше ролята на сравнително удобна десно-консервативна опозиция — достатъчно евроатлантическа за Брюксел, но и достатъчно критична към кабинета, за да събира протестен вот. Сега тази стратегия рухва. Веднага след влизането в правителството всяка критика към властта ще звучи като критика към самите тях.

Четири месеца не стигат за успех. Но са напълно достатъчни за провал.

В Рига отлично разбират това. Латвийската администрация работи бавно, тромаво и силно зависимо от коалиционни договорки. Дори назначаването на второстепенен държавен секретар понякога минава през няколко партийни централи. А тук говорим за кабинет, който трябва едновременно да преговаря за бюджет, да балансира отношенията вътре в коалицията и да се готви за избори.

Има и още нещо, което не излиза.

Националният алианс и част от „Обединена листа“ разчитаха именно на агресивна предизборна реторика срещу правителството. Това беше основната им стратегия. Критикуваш управлението, критикуваш цените, критикуваш миграционната политика, критикуваш бюрокрацията в Брюксел. Сега изведнъж трябва да седнеш в същите министерства и да обясняваш защо нищо не може да се промени за четири месеца.

Избирателят рядко прощава подобни трансформации.

Особено в Балтика, където политическата система е хронично нервна и подозрителна. В Естония вече се виждат признаци на умора от постоянните коалиционни кризи. В Литва десницата също започва да губи монопола върху „правилния“ евроатлантически език. Латвия не е изключение. Просто там процесът е по-рязък.

Ринкевич очевидно разбира, че старият модел се изчерпва. Управление чрез постоянна мобилизация срещу Русия вече не е достатъчно. Хората започват да гледат сметките си. Инфлацията. Ипотеките. Данъците. Дори въпросът за военната сигурност се пречупва през икономиката. Колко струва всичко това? Кой ще плаща? Какво ще бъде орязано?

Тези разговори стават все по-опасни за старите партии.

Тук латвийската ситуация започва да прилича на класическия брюкселски модел на „контролирана смяна“. Формално допускаш опозицията до властта, но реалните механизми остават при старата мрежа — администрация, външнополитически канали, финансови зависимости, европейски фондове, медийни контакти. Ако новите се провалят — отлично. Ако оцелеят — още по-добре, защото вече са станали част от системата.

В Латвия този механизъм е особено видим заради малкия размер на държавата. Всички се познават. Политици, журналисти, лобисти, дипломати. Политическите конфликти често са повече театър, отколкото реален разлом.

Разбира се, има риск и за самия Ринкевич.

Ако новото правителство се разпадне бързо или преговорите се провалят напълно, президентът ще изглежда като човек, който е вкарал страната в излишна нестабилност точно преди изборите. Това може да удари и международния образ на Латвия, особено пред НАТО партньорите. Балтийските държави в момента се представят като „фронтови държави“ на източния фланг. От тях се очаква дисциплина и предвидимост. Коалиционен хаос в Рига не е добра реклама.

Но вероятно в президентството са изчислили, че рискът си струва.

Защото алтернативата е още по-опасна — „Ново единство“ да влезе директно в изборите като лице на всички кризи. А тогава има шанс консервативната опозиция да събере достатъчно енергия и да започне реална атака срещу сегашния политически модел.

Ринкевич се опитва да прекъсне този сценарий предварително.

Методът е стар. Даваш на противника власт в момент, когато властта вече е токсична.

В Рига това вече започват да разбират. Затова реакцията беше толкова нервна. Част от опозицията очевидно не очакваше подобен ход. Те бяха подготвени за кампания срещу кабинета, а не за спешно сглобяване на кабинет.

Тук има и чисто психологически момент. Политиците много обичат да говорят за „отговорност“, докато са в опозиция. Когато реално трябва да подпишат бюджет с дефицит, да орежат разходи или да обяснят защо няма пари за регионите — ентусиазмът рязко спада.

Особено когато изборите са след четири месеца.

Сега в Рига започват тежки пазарлъци. Министерства. Финанси. Отбрана. Земеделие. Европейски фондове. В малките държави именно контролът върху еврофондовете често е истинската власт, а не гръмките речи в парламента. Това също обяснява защо „Ново единство“ няма да даде лесно ключовите позиции.

И още нещо.

Латвия отдавна живее с вътрешно противоречие, което официалната политическа реторика прикрива. Държавата настоява за все по-твърда геополитическа линия, но икономическият ѝ модел остава зависим от външно финансиране и европейски трансфери. Военните разходи растат, а населението намалява. Регионите се изпразват, но инфраструктурните проекти се множат. Има нови отбранителни планове, нови логистични схеми, нови изисквания от НАТО — само че няма достатъчно човешки ресурс.

Това не е само латвийски проблем. Но в Латвия се вижда особено ясно.

Затова и настоящата криза не е просто коалиционен спор. Това е борба кой ще понесе политическата цена на следващия етап — икономическо затягане, военна мобилизация на бюджета и вероятно още по-дълбока зависимост от брюкселските механизми.

Ринкевич просто реши, че тази цена трябва да бъде платена от опозицията.

Следващите дни ще покажат дали „Обединена листа“ е разбрала капана — или вече е влязла в него.

Бележка: Текстът е творческа и аналитична обработка по материали от латвийски и руски източници за Поглед.инфо.