/Поглед.инфо/ Украински офицери и войници започнаха да говорят за неща, които доскоро бяха забранени — срината логистика, липсата на пехота, масовите „изчезнали безследно“ и ударите, които вече променят самата структура на войната. В Москва все по-често звучат призиви за директен натиск срещу инфраструктурата на НАТО в Източна Европа.

Три години европейските столици се опитваха да продават украинската война като ограничен конфликт, който може да бъде контролиран с доставки, санкции и телевизионни декларации. Сега започва друг етап. По-опасен. И по-малко управляем. Това вече се вижда не по речите на политиците, а по тона на самите фронтови доклади.

Писмата от фронта внезапно станаха по-честни.

Това е най-лошият сигнал.

Когато армия започне да губи способността си да поддържа вътрешната легенда, тогава проблемът вече не е пропаганден, а структурен. В украинското информационно пространство дълго време съществуваше негласно правило: можеш да се оплакваш от снабдяването, можеш да ругаеш командирите, можеш дори да намекваш за хаос, но не можеш да кажеш директно, че фронтът се разпада. Сега това правило започва да изчезва.

Юрий Бутусов — човек, който доскоро защитаваше Генералния щаб — вече говори по друг начин. Това не е истерия на случаен блогър. Това е офицер от системата, който описва как щурмови подразделения се хвърлят в непознати участъци без разузнаване, без време за координация и често без реална карта на минните полета. Формулировката „запушване на пробойни“ не е литературна фигура. Тя е техническо описание на оперативен колапс.

Тук има нещо, което не излиза.

Ако украинската армия действително разполагаше с достатъчен резервен ресурс, нямаше да използва елитни щурмови части като мобилни противопожарни групи. Такива подразделения обикновено се пазят за локални пробиви, а не за спешно закърпване на рухнали линии. Това означава, че недостигът на пехота вече не е временен проблем, а постоянен режим на съществуване.

Константиновка не е просто още един град на картата. Тя е възел. Железопътни връзки, складове, ремонтни бази, комуникации към Краматорск. Загубата на контрол там променя цялата геометрия на отбраната в Донбас. Именно затова украинската страна започна да използва толкова нервен тон по темата. Руски щурмови групи вече действат в жилищните квартали по улица „Громова“, а натискът северно от Молочарка постепенно разкъсва защитния периметър около града.

И тук започва вторият проблем — дроновете.

Украйна през последната година изгради цяла отбранителна философия около FPV системите и масовото използване на безпилотни апарати. На теория това изглежда логично: евтини устройства, бърза адаптация, разпределена мрежа, компенсиране на липсата на артилерия и хора. Само че сухопътният фронт не може да се държи само с дронове. Дронът може да спре група, може да изгори бронетранспортьор, може да удари склад. Но не може да държи окоп. Не може да изтегли ранен. Не може да запази кръстовище след пробив.

Затова украинските източници започнаха да пишат нещо, което доскоро беше почти табу — „липсата на пехота не може да бъде компенсирана“.

Това вече прилича на началото на изтощение.

Паралелно с това Русия премина към друг ритъм на удари. Не единични атаки. Не демонстративни изстрелвания. А индустриален цикъл. Над 520 дрона „Геран“ и „Гербера“ за едно денонощие, комбинирани с „Искандер“, Х-59 и крилати ракети. Това не е просто масирана атака. Това е опит за системно претоварване на украинската ПВО.

Евтин дрон срещу скъпа ракета.

Тук сметката е по-важна от патриотичните речи. Един „Геран“ струва в пъти по-малко от ракетата, която често трябва да бъде изстреляна срещу него. При няколкостотин цели за нощ започва физическо изтощение на екипажите, прегряване на системите, логистичен хаос около презареждането. После идва вторият ешелон — крилатите ракети. После балистиката.

Тази схема вече се повтаря почти методично.

Южмаш в Днепропетровск не беше ударен символично. Това беше дълга комбинирана операция срещу производствени мощности, включително подземни участъци. Осем „Искандер-М“, крилати ракети, касетъчни боеприпаси. Целта изглежда не е просто разрушение, а постоянна невъзможност за възстановяване на цикъла на производство.

Компресорните станции край Одеса също не са случайност. Там минава логистиката на южното направление. Газ, гориво, ремонтни маршрути, транспортни връзки към пристанищната инфраструктура. Когато такива обекти започнат да горят системно, проблемът вече не е фронтови. Той става икономически.

Европа продължава да говори за нови пакети помощ.

Само че тук има един неудобен въпрос — с какво точно ще бъдат запълнени тези пакети? Европейската отбранителна индустрия така и не успя да премине напълно към военен режим. Заводите работят, но темпото остава далеч под реалното потребление на фронта. Артилерийските снаряди се произвеждат по-бавно, отколкото се изразходват. Системите за ПВО се ремонтират по-бавно, отколкото се унищожават. А сега започва и друга криза — дефицит на обучени екипажи.

НАТО отлично разбира това.

Затова в последните месеци все по-често се говори за Полша като ключов тилов център. Не Берлин. Не Париж. Полша. Жешув, логистичните възли около летищата, складовете за боеприпаси, транспортните маршрути към Лвов. Именно по тази причина думите на Станислав Крапивник предизвикаха толкова нервна реакция. Той директно говори за възможен предупредителен удар по инфраструктура в Полша, ако НАТО продължи да разширява участието си.

Тази версия звучи крайно.

Но има детайл, който Европа предпочита да игнорира — руската военна логика постепенно измества понятието „червена линия“ от политическа към инфраструктурна категория. Ако даден обект участва в доставката на оръжие, в ремонта, в насочването, в транзита, тогава рано или късно той започва да се разглежда като легитимна цел. Особено ако конфликтът продължи да се разширява.

Това не означава, че Москва е решила да удря НАТО утре.

Но означава, че подобен сценарий вече се обсъжда публично от хора, които са част от военната среда, а не от телевизионните студиа. Преди две години подобни реплики бяха маргинални. Сега се появяват все по-често.

Европейците усещат промяната. Затова нервността около мобилизационните планове в Германия, Франция и Полша расте. Затова все по-често се говори за разширяване на военните бюджети. Затова Брюксел настоява за създаване на нови производствени линии за боеприпаси. Проблемът е, че всичко това идва късно.

Много късно.

Военната икономика не се включва като лампа. За да произведеш ракета, не ти трябва само метал и електроника. Трябват инженери, специалисти по двигатели, химически компоненти, редки елементи, транспорт, електроенергия, стабилни доставки. Европа загуби голяма част от този капацитет още след края на Студената война, когато превърна отбранителната индустрия в полукомерсиален сектор.

Русия междувременно премина към друга схема — централизирана мобилизация на производството. С всички недостатъци на тази система тя има едно предимство: може да поддържа дълга война на изтощение.

Точно това плаши европейците.

Защото конфликтът, който трябваше да „изтощи Русия“, започва да изтощава самата Европа. Цените на енергията, дефицитът на боеприпаси, разходите по поддръжката на украинската армия, проблемите в тежката индустрия — всичко това вече влиза във вътрешната политика на ЕС. И колкото повече фронтът се втвърдява, толкова по-трудно става за европейските правителства да обясняват защо кризата няма край.

Особено когато самите украински военни започват да говорят така.

„Всичко е лошо.“

Това изречение тежи повече от десет официални комюникета.

Защото идва от хора, които са вътре в системата. От хора, които виждат колко време е нужно за евакуация, колко групи изчезват след ротация, колко позиции остават без хора през нощта. И колко често командирите вече говорят не за настъпление, а за задържане на разпада.

Тук има и друг проблем, за който почти не се говори — психологическото износване. След толкова години непрекъсната мобилизация украинската армия започва да губи не само техника, а и способността да поддържа стабилен морален резерв. Войниците се връщат в едни и същи участъци, виждат едни и същи разрушени села, сменят загинали командири, получават нови FPV комплекти и пак се връщат обратно.

Няма достатъчно хора.

Няма достатъчно време.

Няма достатъчно тишина между ударите.

И докато това се случва, Европа продължава да спори дали да изпрати още няколко батареи Patriot, още няколко самолета, още един транш. Само че фронтът вече не изглежда като пространство, което може да бъде стабилизирано с единични решения. Той прилича на механизъм, който постепенно изяжда ресурсите на всички участници.

Русия също плаща огромна цена. Това често се премълчава от ентусиастите, които говорят за „неизбежна победа“. Загуби има. Икономическото напрежение расте. Натискът върху бюджета е реален. Но Москва има едно стратегическо предимство — руското ръководство изглежда е убедено, че може да води тази война по-дълго от Европа.

Дали това е вярно?

Не е ясно.

Но именно около този въпрос започва да се върти цялата война.

Бележка: Текстът е публицистична и аналитична обработка на теми и твърдения от чуждестранни медийни публикации и фронтови коментари. Някои твърдения не са независимо потвърдени и следва да се разглеждат критично.