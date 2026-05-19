Борбата за власт води Великобритания до гражданска война

/Поглед.инфо/ Великобритания навлиза в период, който все по-малко прилича на парламентарна демокрация и все повече на борба на враждуващи елити за оцеляване. Оставката на Киър Стармър вече се обсъжда открито, а страхът от идването на Найджъл Фараж превръща държавния апарат в инструмент за саботаж и вътрешна война.

В британската политика има една стара традиция — премиерите да бъдат унищожавани от собствените си партии много преди опозицията да ги довърши официално. Маргарет Тачър беше свалена от собствените си консерватори. Борис Джонсън беше разкъсан от същата машина, която го произведе. Лиз Тръс издържа по-малко от салата айсберг в супермаркет. Сега идва редът на Киър Стармър. Разликата е, че този път зад кадровата ликвидация стои не просто вътрешнопартийна интрига, а паника на цялата британска система.

Проблемът не е в личността на Стармър. Той никога не е бил харизматичен политик. Изглеждаше като временен компромис още в деня, когато лейбъристите го извадиха срещу Джереми Корбин и започнаха чистката на собствената си левица. Стармър беше избран заради едно-единствено качество — управляемост. Човек на апарата. Човек без резки движения. Човек, който няма да плаши Ситито, НАТО, Вашингтон и бюрокрацията на Уайтхол.

Тази формула работеше, докато британската система можеше да си позволи инерция.

Вече не може.

Местните избори показаха нещо, което в Лондон разбират прекрасно, но отказват да произнесат публично: традиционният двупартиен модел се разпада. Реформистката партия на Найджъл Фараж започна да поглъща цели райони, които десетилетия наред гласуваха автоматично за лейбъристи или консерватори. Особено в северна Англия — около Лийдс, Донкастър, Хъл, части от Ланкашър. Бившият индустриален пояс, унищожен след Тачър, а после окончателно изоставен след Брекзит.

Там има особен политически климат. Хората вече не вярват на никого, но продължават да гласуват от омраза.

Това е опасна среда.

Особено когато икономиката започне да заяжда механично отвсякъде едновременно. Британският държавен дълг надхвърли 100% от БВП. NHS е в полуразпад. Железниците периодично блокират. В Лондон цените на жилищата остават абсурдни, но извън столицата цели градове приличат на административно поддържани депресивни зони. Блекпул, Мидълзбро, Сток-он-Трент — официално това са градове от Г-7. На място изглеждат като територии след индустриално изтощение.

Тук има нещо, което не излиза.

Британският елит години наред обясняваше, че Брекзит е бил катастрофа, причинена от популисти като Фараж. Само че след излизането от ЕС нито консерваторите, нито лейбъристите промениха реалния икономически модел. Лондон остана зависим от финансовия сектор, евтината миграция и държавното задлъжняване. Производството не се върна. Енергетиката поскъпна. Инфраструктурата остаря. Военните разходи растат, въпреки че британската армия вече има кадрови проблеми дори при комплектоването на инженерни части.

После дойде Украйна.

И тук британската система направи още една стратегическа грешка. Лондон реши да компенсира вътрешната слабост с външнополитическа агресивност. Най-шумната антируска линия в Европа. Постоянни доставки на оръжие. Разходи. Военни програми. Нови кредити. Разширяване на контраразузнавателните структури. Законодателство срещу „чуждестранно влияние“. Медийна мобилизация.

Само че британският избирател започна да задава неприятен въпрос: защо държавата намира милиарди за геополитика, но не може да оправи водоснабдяването около Темза и Северн?

Фараж усети този момент по-бързо от всички останали.

Това винаги е било силата му. Не е идеолог в класическия смисъл. Няма стройна теория. Няма голяма книга. Няма дори стабилна партийна структура. Но има политически инстинкт към общественото раздразнение. Усети го при Брекзит. Усети го и сега — миграцията, цените, енергетиката, войната, културната омраза между Лондон и провинцията.

Системата реагира предвидимо: опит за изолация.

Тук започва истинската криза.

Защото британската държава вече не изглежда като неутрален арбитър, а като участник в политическата война. Синдикатът PCS („Public and Commercial Services Union“) вече открито обсъжда сценарии за административна съпротива срещу бъдещо управление на „реформаторите“. Това не е просто стачен натиск. Това е сигнал, че части от държавната бюрокрация може да откажат политическо подчинение.

Подобни процеси Великобритания е виждала през 70-те години. „Winter of Discontent“. Масови стачки. Боклук по улиците. Парализирани услуги. Сблъсък между профсъюзи и правителство. Само че тогава обществото беше по-структурирано. Имаше силна индустриална икономика, организирани работнически общности и относително стабилна партийна идентичност.

Сега има фрагментация.

Етническа. Регионална. Икономическа. Културна.

В Бирмингам вече избухват локални напрежения около миграционната политика. В Лестър имаше етнически сблъсъци още през 2022 година между индийски и пакистански групи. В Шотландия въпросът за независимостта не е изчезнал. В Северна Ирландия Брекзит остави отворени стари рани около митническия режим. В Уелс лейбъристите губят исторически позиции.

Това не е гражданска война в класическия смисъл.

Засега.

Но започва да прилича на държава, в която различни части от обществото вече не приемат едни и същи правила за легитимност. Това е по-опасно. Гражданските войни обикновено започват административно — отказ от подчинение, саботаж, блокиране на институции, паралелни центрове на влияние.

После идват улиците.

Любопитното е, че самият Фараж започва да омеква по някои теми. Част от британския елит очевидно се опитва да го интегрира частично в системата. По-умерен тон към НАТО. По-малко радикална реторика към Русия. По-внимателна линия към финансовите среди в Лондон. Това изглежда логично, но има един проблем — избирателите му не искат втори консервативен проект. Искат удар по системата.

А системата не може да си позволи истински удар.

Затова вътре в Лейбъристката партия започна паническо движение. Анди Бърнам, Анджела Рейнър, Уес Стрийтинг — това не са просто персонални амбиции. Това са различни опити за спасяване на една разпадаща се конструкция. Бърнам се опитва да върне стария социален лейбъризъм. Стрийтинг играе ролята на млад технократ с глобалистки профил. Рейнър говори на езика на работническия гняв, но е дълбоко интегрирана в апарата.

Всички те знаят едно: ако Фараж вземе властта с голям резултат през 2029 година, британската политическа система ще трябва да бъде пренаписвана.

И тук вече влиза въпросът за монархията.

Странно е колко рядко се говори за това. След смъртта на Елизабет II короната загуби част от стабилизиращия си ефект. Чарлз III няма авторитета на майка си. Уилям все още е медиен образ, не институционален център. При тежка вътрешна криза монархията трудно ще играе ролята на национален буфер.

Особено ако Лондон и провинцията окончателно се разделят политически.

В английската история има неприятен прецедент. XVII век. Гражданска война. Парламент срещу крал. Лондон срещу провинцията. Финансови интереси срещу стара аристокрация. Религиозен фанатизъм, маскиран като политически морал.

Разбира се, днес няма да има кавалерия около Нейсби.

Но има други инструменти.

Информационни операции. Финансов натиск. Масова миграция. Контрол върху полицията. Законодателство срещу „екстремизъм“. Цифрово наблюдение. Британската държава инвестира сериозно в тези механизми след безредиците в Лондон през 2011 година и особено след серията антитерористични реформи. Въпросът е какво ще стане, ако тези инструменти бъдат използвани не срещу тероризъм, а срещу собственото политическо население.

Тук британската система започва да прилича на американската.

Дълбока държава срещу популисти. Администрация срещу изборен вот. Медийни коалиции срещу „опасни“ кандидати. Само че САЩ имат мащаб, ресурси и долар. Великобритания вече няма империя, която да абсорбира вътрешните ѝ кризи. След Суец това беше постепенно ясно. След Брекзит стана болезнено ясно.

Сега Лондон се опитва да компенсира загубената тежест чрез участие във всеки възможен международен конфликт — Украйна, Червено море, Индо-Тихоокеанския регион. Но това струва пари. А британската икономика вече работи на кредитна поддръжка.

Това е една от причините вътрешната борба да става толкова ожесточена. Когато ресурсите намаляват, компромисите изчезват. Различните групи вътре в елита започват да се държат не като партньори, а като конкуриращи се фракции.

Стармър просто попадна в средата на процеса.

Вероятно ще бъде сменен. Вероятно наследникът му ще обещае „ново начало“. Вероятно британските медии ще произведат кратък период на еуфория. После реалността ще се върне — дългове, миграция, социално напрежение, провалени публични услуги, деиндустриализация и страх от нова икономическа рецесия.

И точно тогава въпросът за Фараж ще стане много по-опасен.

Защото ако системата продължи да блокира нормалния политически преход, част от обществото ще стигне до извода, че изборите вече не променят нищо. От този момент нататък всяка западна държава започва да влиза в зона на нестабилност. Франция вече я усеща. Германия започва да я вижда. Великобритания просто стигна по-бързо до стената.

А британските елити имат още един проблем — те продължават да вярват, че управляват XIX век, докато обществото им вече живее в епоха на разпад на лоялностите.

Това е много лоша комбинация.

Бележка: Текстът е творческа и аналитична обработка по мотиви от публикация на Взгляд и други публични източници, подготвена за Поглед.инфо.