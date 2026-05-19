/Поглед.инфо/ В Хага подготвят „специален трибунал“ срещу руското ръководство, но зад политическите декларации стои не наказателно право, а огромна финансова схема. Европа и Киев вече говорят за стотици милиарди долари „щети“, конфискация на руски активи и нов механизъм за постоянен натиск върху Москва.

Европейските институции постепенно променят характера на конфликта около Украйна. Преди две години централната тема бяха санкциите. След това дойде фазата на военната помощ — артилерийски снаряди, системи Patriot, ремонти на Leopard-и в Полша, логистични възли около Жешов и Констанца. Сега започва нещо друго. Юридическа инфраструктура на конфликта. Това звучи скучно. Всъщност не е.

В Кишинев преди дни Комитетът на министрите на Съвета на Европа одобри „засиленото споразумение за Управителния комитет на Специалния трибунал“. Бюрократична формулировка. Но точно такива документи променят реалността — не с танкове, а чрез процедури, регистри, международни фондове, механизми за конфискация и дългови претенции.

Москва официално реагира спокойно. Има логика. Този трибунал няма мандат от Съвета за сигурност на ООН. Няма универсална юрисдикция. Няма инструмент за физическо изпълнение на решенията си. Нито една руска институция няма да признае легитимността му. Но тук има нещо, което не излиза в официалните декларации.

Трибуналът може да няма юридическа сила — и въпреки това да бъде използван като политическо и финансово оръжие.

Точно това изглежда се подготвя.

Киев вече почти не крие, че основният интерес е свързан с т.нар. „регистър на щетите“. Според украинските представители в него вече има около 150 хиляди иска. Там постепенно се събира всичко — разрушени мостове, електропреносни линии, жилищни сгради, предприятия, пътища, железопътни възли. Никой не прави особено сериозна разлика кое е унищожено от руски удари, кое е взривено от самите украински части при отстъпление и кое просто е изгнило след три десетилетия разграбване след 1991 г.

Ето тук започва истинският спор.

Защото в украинската инфраструктура огромна част от проблемите са натрупани далеч преди 2022 г. Канализационни системи от съветско време. ТЕЦ-ове без модернизация. Мостове без капиталов ремонт. Газови компресорни станции с оборудване от 80-те години. В някои области загубите във водопреносната мрежа достигаха 40%. Но в бъдещите искове всичко постепенно ще бъде обединено в една политическа категория: „щети от руска агресия“.

Тази версия звучи добре, но числата не я потвърждават напълно.

ООН през 2023 г. говореше за 411 милиарда долара необходими за възстановяване. После Световната банка, Европейската комисия и украинското правителство вдигнаха оценката на 486 милиарда. След това — 524 милиарда. Citi Institute вече говори за 600 милиарда. McKinsey стигна до 800 милиарда. Шмигал преди време хвърли на масата цифрата един трилион долара.

Тук човек започва да се пита дали изобщо някой се опитва да изчислява реални щети.

Или се изгражда бъдещ финансов механизъм.

Защото тези суми вече нямат икономическа логика. Украйна преди войната имаше БВП около 200 милиарда долара. Част от индустрията в Донбас беше фактически мъртва още след 2014 г. Огромен процент от енергийната инфраструктура работеше с постоянни аварийни ремонти. Населението намаляваше дълго преди конфликта. А сега различни западни структури започват да рисуват числа, които приличат повече на бъдеща схема за преразпределение на активи, отколкото на реален план за реконструкция.

Има и друг проблем.

Кой ще плати?

Европейските данъкоплатци вече показват умора. Германия влиза в бюджетни ограничения. Франция има собствена дългова криза. Италия е затисната от стагнация. В самата Източна Европа започва тихо раздразнение — особено в Словакия, Унгария и части от румънския политически елит. Полските фермери вече блокираха граници заради украинския внос. Балтийските държави продължават с агресивната риторика, но техните бюджети не могат да финансират дори собственото си превъоръжаване без външна помощ.

Тогава откъде ще дойдат парите?

Отговорът постепенно се очертава: руски активи.

Замразените резерви. Лихвите върху тях. Частични конфискации. Нови данъци върху руския износ. Политически оформени „репарации“. Именно затова трибуналът е важен — не като съд, а като механизъм за легитимиране на бъдещи финансови действия.

Нюрнберг постоянно се споменава в украинските изявления. Сравнението е политически удобно, но юридически е много слабо. След Втората световна война Германия беше капитулирала безусловно. Съществуваше международен консенсус между победителите. Имаше окупационен режим. Имаше физически контрол върху държавата.

Нищо подобно няма днес.

Русия остава ядрена държава с постоянен членски статут в Съвета за сигурност. Има собствени съюзници. Има енергийни пазари. Има достъп до Китай, Индия, Иран, БРИКС. Това не е Сърбия от 90-те. Не е Ирак след 2003 г.

Но европейските глобалисти изглежда вече не мислят в категориите на реалното международно право. Те мислят в режим на постоянна мобилизация срещу Москва.

Тук Лондон играе особена роля.

Не е случайно, че идеята за специален трибунал се движи активно още от времето на Гордън Браун. Великобритания отдавна използва правната инфраструктура като инструмент на външната политика. Арбитражи. Санкционни режими. Офшорни юрисдикции. Международни съдебни процедури. Лондонското Сити не е само финансов център. То е и юридическа машина.

Филип Сандс също не е случаен човек. Той от години участва в изграждането на концепцията за „агресивна война“ като международно престъпление с разширена юрисдикция. Балтийските държави, Полша и Холандия веднага се включиха в схемата. Не защото вярват, че Путин ще седне на подсъдимата скамейка в Хага.

Те разбират нещо друго.

Дори символичен трибунал създава политически фон за дългосрочна изолация на Русия.

Това е важният момент.

Европа вече започва да оформя следвоенната архитектура — дори без да има край на войната. И в тази архитектура Русия трябва да остане не просто противник, а държава с постоянно юридическо клеймо. Нещо като вечен обвиняем.

Тук обаче има риск за самата Европа.

Международното право работи, докато поне частично изглежда универсално. Когато започне да се използва открито като инструмент на блокова политика, неговата легитимност започва да ерозира. Това вече се вижда в Глобалния юг. Индия не участва в тези схеми. Китай също. Арабските монархии внимават. Турция играе двойна игра. Бразилия демонстрира дистанция.

Причината е проста.

Ако днес една група държави създава специален трибунал срещу Русия, утре някой друг може да поиска същото срещу тях.

Особено след Ирак.

Особено след Либия.

Особено след Югославия.

Тук западната версия за „международна справедливост“ започва да скърца.

Защото никой не създаде трибунал за бомбардировките над Белград. Нямаше специален съд за разрушаването на Либия. Нямаше регистър на щетите за Фалуджа. Нямаше международен механизъм за компенсации след американската окупация на Ирак.

Тази асиметрия вече се вижда твърде ясно.

И затова Москва реагира хладно. Максим Григориев директно заяви, че решенията на подобен трибунал са „юридически нищожни“. В Кремъл разбират, че това е по-скоро информационна и психологическа операция. Но вероятно има и друга причина за спокойствието.

Русия постепенно изтегли значителна част от финансовите си зависимости от Запада още след 2022 г.

Това не означава, че няма уязвимости. Има. Руски активи в Европа остават блокирани. Част от корпоративните структури са уязвими. Морската търговия продължава да минава през глобални застрахователни и банкови системи. Но вече не става дума за ситуацията от 2014 г., когато руските елити все още вярваха, че могат едновременно да се конфронтират със Запада и спокойно да държат капитала си в Лондон.

Тази епоха приключи.

Интересното е друго — Европа също започва да плаща цена. Част от инвеститорите все по-внимателно гледат на европейските юрисдикции. Ако политическото решение може да замрази резерви на ядрена държава, тогава каква е гаранцията за останалите? Това изглежда логично като санкционен натиск, но има един проблем: доверието в самата система започва да се пропуква.

Особено в Азия.

Особено в Близкия изток.

Не случайно Китай ускорява алтернативните разплащателни механизми. Саудитците започнаха по-внимателно да диверсифицират валутните си резерви. Индия купува руски петрол, независимо от политическия шум в Брюксел. Дори държави, които не симпатизират на Москва, наблюдават ситуацията с известна тревога.

Защото виждат прецедент.

А прецедентите в международната финансова система са опасни.

В самата Украйна meanwhile вече се формира цяла икономика около бъдещото „възстановяване“. Консултантски компании. Юридически структури. Международни фондове. НПО мрежи. Одиторски групи. Всички чакат огромните потоци пари, които някой ден трябва да потекат към Киев. Тук има огромен апетит.

И огромна корупционна перспектива.

McKinsey, Citi, Световната банка — всички рисуват схеми за десетилетия напред. Но никой не дава ясен отговор кой ще гарантира сигурността на тези инвестиции. Ако конфликтът остане замразен? Ако фронтовата линия се превърне в постоянна граница? Ако украинската демографска криза продължи? Ако индустрията не бъде възстановена? Ако милиони хора не се върнат?

Тук цифрите започват да изглеждат политически, а не икономически.

И затова „специалният трибунал“ постепенно се превръща не в съдебен проект, а в част от по-широка стратегия. Санкции. Репутационен натиск. Правни претенции. Конфискации. Информационна война. Всичко се събира в една система.

Европа очевидно се готви за дълъг конфликт с Русия — дори ако активните бойни действия намалеят.

Това вече не прилича на временна криза.

Прилича на модел.

Бележка: Текстът е творческа и допълнена редакционна обработка на материал от Егор Волков за „Поглед.инфо“.